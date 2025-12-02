A magyar női kézilabda-válogatott 32-25-re győzött hétfő este Svájc ellen az utolsó csoportmeccsén a kézilabda-világbajnokságon, így az első helyen jutott tovább a középdöntőbe. Ott a románokkal csap össze elsőként Golovin Vlagyimir csapata, akik hétfőn Dánia ellen 39-31-re kikaptak. A román sajtóban ennek ellenére győzelemben bíznak a szerintük „nem túl félelmetes magyar sárkány ellen”.

A magyar válogatott leendő ellenfelét, a román csapatot éltette az IHF a kézilabda-világbajnokságon.

Fotó: IHF

Nagy tétje lesz a szerdai magyar–román rangadónak a világbajnokságon, hiszen könnyen ezen a meccsen dőlhet el a negyeddöntőbe jutás mindkét válogatott számára. A románok egyértelműen úgy számolnak, hogy le kell győzniük Golovin Vlagyimir válogatottját a továbbjutáshoz. És ki is jelentik, hogy erre készülnek.

Jön a magyar–román rangadó a kézilabda-világbajnokságon

– Magyarország négy ponttal érkezik egy bizonyos mértékig kiegyensúlyozott csoportból – idézik Ovidiu Mihailát, a román válogatott szövetségi kapitányát. – Remélem, hogy a lányok nagyon jól regenerálódnak, és lesz időnk kielemezni, mit tud nyújtani Magyarország. A mérkőzésre való felkészülés nagyon nehéz egyetlen edzésnap alatt. Éppen ezért a motivációnak kell megmaradnia a legfontosabb tényezőnek ahhoz, hogy a csapatot egyensúlyban tartsuk. És hogy legyőzzük a magyarokat. Miért is ne sikerülne?

A mostani helyzet hasonló a 2024-es Európa-bajnoksághoz, amelyen a románoknak ugyancsak a magyarok ellen kellett volna nyerniük a továbbjutáshoz, ám 37-29-re kikaptak Debrecenben, aztán a magyar válogatott bronzérmet szerzett.

A románok sárkánynak nevezték a magyar lányokat, az IHF élteti őket

A román sportlap, a Gazeta Sporturilor odáig megy, hogy sárkánynak nevezi a magyar lányokat, és a dánok elleni vereség után is pozitívan látja a magyarok elleni esélyeket.

„Románia kikapott, de jó dolgokat is mutatott. Magyarország pedig már nem tűnik olyan félelmetes sárkánynak, főleg azután, ahogy megszenvedett Svájccal” – írják.

Eközben a nemzetközi szövetség, az IHF a románokat élteti, akik a hétfő esti, dánok elleni meccsük előtt sorfalat álltak a középdöntőbe szintén továbbjutó japánoknak, akik 25-19-es győzelmet arattak a horvátok ellen.