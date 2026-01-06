A játékvezetők ténykedése a mai modern korban sok kritikát kap. Az olasz edzőlegenda Fabio Capello, aki manapság már szakkommentátorként dolgozik, a spanyol Marcának adott interjúban keményen odaszólt az olasz játékvezetői karnak. A futballszakember viszont már magyarázkodik, szerinte félreértették a szavait.

Fabio Capello szerint a bírók közössége túl zárt, hogy más véleményeket befogadjon

Fotó: CHRISTIAN BRUNA / AFP

Capello bírálta a videóbírókat is

Fabio Capello kíméletlenül odaszólt az olasz bírók a Marcának nemrégiben adott interjújában, amelyben kifejtette, hogy az olasz bírók maffiát alkotnak. Az egykori Milan-, Roma- és Real Madrid-edző kijelentése gyorsan körbejárta a világhálót, ezért az olasz futballszakember egy hivatalos közleményben igyekezett helyretenni a dolgokat. Capello szerint a „maffia” kifejezést nem szó szerinti vádnak szánta, hanem arra használta, hogy érzékeltesse: az olasz játékvezetői közeg rendkívül zárt, és ritkán nyitott a párbeszédre, például a videóbírók nem szívesen fogadják el a korábbi labdarúgók véleményét. Az interjúban Capello bírálta a bírók bizonyos döntéseit is, mondván, sokszor azért hibáznak, mert nem játszottak profiként.

Egy játékost megérintenek az arcán, és az egyből a földre esik, máris befújják a szabálytalanságot. Ha én 190 cm magas vagyok és a másik 175 cm, amikor kinyújtom a karom, az az ő arca magasságában van, ugyan mit tudok tenni, de ezt miért kell befújni?

— tette fel a kérdést Capello. A nyilatkozatot később egy részletesebb magyarázat követte, amelyben Capello hangsúlyozta tiszteletét az olasz játékvezetők munkája és szakmaisága iránt, s sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy egy, a kontextusból kiragadott mondatot így használtak fel, hogy kiforgassák a véleményét.

