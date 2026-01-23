Két nap szünet után a Svájc elleni középdöntővel folytatja a kézilabda-Eb-t a magyar férfi válogatott. A Malmőbe az Izland elleni vereség miatt pont nélkül érkező magyaroknak két pontot kell szerezniük, ha életben akarják tartani továbbjutási álmaikat. Erre minden lehetősége megvan válogatottunknak, ugyanakkor a torna egyik meglepetéscsapatát nem szabad lebecsülni.
A magyar válogatott nagy terve a kézilabda-Eb-n
A magyar válogatott szerdán délben busszal utazott Kristianstadból Malmőbe. A másfél órás út után a szakmai stáb nem tartott edzést, videózás, városnézés és regeneráció szerepelt a programban. Csütörtökön a sajtófélóra után ismét a videószobában gyűlt össze a csapat, majd edzésre mentek. Szükség is van a taktikai felkészülésre, mert a svájciak igen kellemetlen stílusban kézilabdáznak.
Nagyon jó játékot játszanak, ezt a videón is láttuk. A gyors játékot erőltetik, próbálják hamar befejezni a támadásokat, védekezésből lerohanásokat vezetnek, ez az erősségük. Papíron mi vagyunk az esélyesebbek, ezt tudjuk, de azt is, hogy az Európa-bajnokságon sok meglepetés született, szóval egyáltalán nem lehet őket félvállról venni. A legfontosabb az, hogy a saját játékunkra koncentráljunk, megtartsuk azt a stabil védekezést, ami eddig megvolt a csoportmeccsek során, és támadásban fejlődjünk ehhez. Jobban oda kell figyelni a helyzetkihasználásra, és akkor nem lesz probléma
— mondta lapunknak adott videóinterjújában Hanusz Egon.
A válogatott irányítója hangsúlyozta, hogy a középdöntőbe jutás annak ellenére sem elérhetetlen, hogy nem hoztak magukkal pontot a csoportból. Fontos lett volna, de nincs minden veszve, mert a kétpontos csapatok is veszíthetnek pontokat a kiegyensúlyozott középdöntős csoportban.
Nagyon bízom benne, hogy jövő hét csütörtökön nem Budapestre, hanem Herningbe, a döntő hétvégére utazunk. Az út nagyon hosszú még odáig, nagyon jó teljesítmény kell hozzá, és egy kis szerencse is. Ez a tervünk, ezt szeretnénk elérni
— sorolta az irányító.
Hanusz Egonnal és Ilics Zoránnal a magyar válogatott sajtófélóráján készítettünk videóinterjút.
A magyar válogatott a mai, Svájc elleni mérkőzés után vasárnap Szlovéniával, kedden Horvátországgal és szerdán Horvátországgal játszik a kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjében.
Svájc döbbenetes mérkőzéssel jutott tovább
A svájci válogatott az első fordulóban 28–28-as döntetlent játszott Feröer ellen, majd három góllal kikapott Szlovéniától. Az utolsó csoportkör előtt Svájc egy ponttal és mínusz hármas gólkülönbséggel állt, és a nulla pontos Montenegró ellen lépett pályára. Egyetlen esélye az volt, ha legalább 16 góllal megnyeri utolsó csoportmérkőzését, és a plusz tizenhárom góllal álló Feröer nem szerez pontot a szlovénok ellen.
Svájc amolyan „fogd meg a söröm” szemlélettel lépett pályára, tizenhét góllal nyert, és mivel az ezt követő mérkőzésen Feröer három góllal kikapott, így jobb gólkülönbséggel jutott be a középdöntőbe.
A tavalyi világbajnokságon a legjobb nyolc közé jutásról éppen lecsúszó Svájc egyre markánsabb erőt képvisel a sportágban. A kézilabda egyre népszerűbb az országban, a következő kontinenstorna társházigazdája lesz Spanyolország és Portugália mellett. A Kielben játszó Imre Bence lapunknak elmondta, hogy ugyan a svájciaknak nincs igazi sztárjátékosa, de több játékost jól ismer a Bundesligából, ahol a csapataikban meghatározó szerepet játszanak.
A magyar válogatottnak friss élménye van a svájciakról: 2023-ban az Eb-selejtezőkön oda-vissza nyertek a helvétek ellen, összesítésben tizennégy góllal bizonyultak jobbnak.
Legutóbb nagy tornán több mint három évtizede találkozott a két válogatott, azt a mérkőzést viszont szívesen felednénk. A válogatottból már visszavonult, de arra a világbajnokságra reaktivált, egykori világválogatott Kovács Péterrel felálló magyar csapat 30–23-ra kikapott.
A svájciak elleni mérkőzés előtt Bartucz László elárulta, mi ad neki plusz motivációt az Eb-meccseken.