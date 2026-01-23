Két nap szünet után a Svájc elleni középdöntővel folytatja a kézilabda-Eb-t a magyar férfi válogatott. A Malmőbe az Izland elleni vereség miatt pont nélkül érkező magyaroknak két pontot kell szerezniük, ha életben akarják tartani továbbjutási álmaikat. Erre minden lehetősége megvan válogatottunknak, ugyanakkor a torna egyik meglepetéscsapatát nem szabad lebecsülni.

A magyar válogatott irányítója, Hanusz Egon szerint ha a csapat a saját játékára tud figyelni, és egy kis szerencséjük van, akkor továbbjuthatnak a középdöntőből a kézilabda-Eb-n

Fotó: MKSZ

A magyar válogatott nagy terve a kézilabda-Eb-n

A magyar válogatott szerdán délben busszal utazott Kristianstadból Malmőbe. A másfél órás út után a szakmai stáb nem tartott edzést, videózás, városnézés és regeneráció szerepelt a programban. Csütörtökön a sajtófélóra után ismét a videószobában gyűlt össze a csapat, majd edzésre mentek. Szükség is van a taktikai felkészülésre, mert a svájciak igen kellemetlen stílusban kézilabdáznak.

Nagyon jó játékot játszanak, ezt a videón is láttuk. A gyors játékot erőltetik, próbálják hamar befejezni a támadásokat, védekezésből lerohanásokat vezetnek, ez az erősségük. Papíron mi vagyunk az esélyesebbek, ezt tudjuk, de azt is, hogy az Európa-bajnokságon sok meglepetés született, szóval egyáltalán nem lehet őket félvállról venni. A legfontosabb az, hogy a saját játékunkra koncentráljunk, megtartsuk azt a stabil védekezést, ami eddig megvolt a csoportmeccsek során, és támadásban fejlődjünk ehhez. Jobban oda kell figyelni a helyzetkihasználásra, és akkor nem lesz probléma

— mondta lapunknak adott videóinterjújában Hanusz Egon.

A válogatott irányítója hangsúlyozta, hogy a középdöntőbe jutás annak ellenére sem elérhetetlen, hogy nem hoztak magukkal pontot a csoportból. Fontos lett volna, de nincs minden veszve, mert a kétpontos csapatok is veszíthetnek pontokat a kiegyensúlyozott középdöntős csoportban.

Nagyon bízom benne, hogy jövő hét csütörtökön nem Budapestre, hanem Herningbe, a döntő hétvégére utazunk. Az út nagyon hosszú még odáig, nagyon jó teljesítmény kell hozzá, és egy kis szerencse is. Ez a tervünk, ezt szeretnénk elérni

— sorolta az irányító.

Hanusz Egonnal és Ilics Zoránnal a magyar válogatott sajtófélóráján készítettünk videóinterjút.