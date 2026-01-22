Az Izland elleni vesztes mérkőzés után sokatmondó volt Imre Bence reakciója. A 23 éves jobbszélső nem titkolta, hogy mélyen megérintette a vereség, akkor azt mondta, hogy legalább az egyik pontot megérdemelte volna a magyar válogatott. A kristianstadi Eb-csoportmérkőzés meccs másnapján a csapat buszra szállt, és Malmőbe utazott, ahol a középdöntő meccseit rendezik - az elsőt pénteken Svájc ellen (tv: M4, 18.00). Imre Bence bizakodva várja az Európa-bajnokság folytatását.

A magyar válogatott legeredményesebb játékosa az Európa Bajnokságon Imre Bence, eddig 20 gólt ünnepelhetett

Fotó: Damir Sencar / kolektiff images

Magyar válogatott védekezésére már lehet építeni

A 20 góljával az Eb eddigi legeredményesebb magyar játékosa szerint a csapat védekezése komoly stabilitást és, ha ehhez társul egy hatékonyabb támadójáték, akkor a középdöntőben is lehet keresnivalója a csapatnak.

— Hősiesen küzdöttünk Izland ellen, erre lehet alapozni — hangsúlyozta.

Ha ezt a védekezést, ezt az egységet tovább tudjuk vinni, és mellé végre felszabadultabb, pontosabb támadójáték is párosul, akkor igenis lehet keresnivalónk ebben a középdöntőben”

– jelentette ki a lapunknak adott videóinterjúban a Imre Bence.

Szerdán edzés helyett Malmővel ismerkedett a magyar válogatott, majd videóztak a szállodában Fotó: MKSZ

Svájc ellen nincs ajándék mérkőzés

A magyar csapat szerdán délben indult Malmőbe, az érkezés után a szakmai stáb edzést ugyan nem tartott, de a taktikai felkészülést megkezdték Svájc ellen a videószobában. A torna egyik meglepetéscsapatát nem lehet kézlegyintéssel elintézni, a keretben komoly rutinnal bíró, nemzetközi szinten is jegyzett játékosokat találunk.



Ez egy erős keret, Bundesligaban edződött játékosokkal. Lehet, hogy nincs világsztárjuk, de minden poszton van minőség. A cél ugyanakkor egyértelmű: a csoportkört maguk mögött hagyva pontokat kell gyűjteni a középdöntőben. Örülünk, hogy itt vagyunk, ez volt az első cél, most az a feladat, hogy minél több ponttal menjünk tovább. Erre képesnek is érzem magunkat”

– fogalmazott a 23 éves kézilabdázó.

Az Imre Bencével készült videóinterjúnkat itt nézheti meg vágatlanul - kiderül belőle hova utazna legszívesebben Malmőből a jobbszélső.