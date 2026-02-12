Ahogy egyre mélyebbre ásunk a bajnok élettörténetében, sorra felbukkannak olyan sztorik, amelyek meghatározták karrierjét. Andrei Arlovski 1979. február 4-én látta meg a napvilágot a Fehérorosz Szovjet Szocialista Köztársaságban – napjainkban már Fehéroroszország része –, Babrujszk városában. Tipikus kelet-európai életet élt, nem volt könnyű sorsa. Sokat költöztek családjával, de az utcán hamar megtanulta megvédeni magát és már fiatalon a küzdősportok felé fordult. Rendőrnek készült, végül a sportban teljesedett ki. Útját háromszor is akadályozta a rákos megbetegedés, amelyet minden alkalommal legyőzött. A „The Pit Bull" becenévre hallgató nehézsúlyú harcos három különböző szervezetnél szerzett bajnoki címet.
Andrei Arlovski gyerekkora: zaklatások, közönség, önbizalom és a rendőrakadémia
Szülővárosa, Babrujszk egy kis iparváros volt a Szovjetúnió idején. Szüleiről alig érhető el információ, mert életének ezen részét sosem tárta ki a nyilvánosság elé. Teljes nevéből – Andrei Valeryevich Arlovski – azonban a keleti szláv nyelvadási szokások szerint megtudhatjuk: apját Valerijnek hívják. Iskolásként gyakran zaklatták az iskolában és a környéken lévő idősebb gyerekek. Az agresszorok gyakran elvették a zsebpénzét, sőt, fizikailag is bántalmazták. Ezek az esetek sokszor verekedésekhez és konfliktusokhoz vezettek, emiatt erős késztetést érzett, hogy változtasson az életén.
Kezdetben érdekelte a labdarúgás, majd 14 évesen kezdett el súlyzós edzéseket végezni, hogy izmosabb legyen és ne számítson könnyű célpontnak.
„Mindig voltak gyerekek, akik engem és a barátaimat piszkálták. Idősebb, nagyobb fiúk. Minden alkalommal megpróbáltam megvédeni magunkat” – emlékezett vissza Arlovski.
A sorozatos vegzálások miatt a küzdősportok iránti vonzódás alakult ki benne, hogy megtanulja megvédeni magát bármilyen ellenféllel szemben. Személyes harcot vívott az önbizalmáért, amely később meghatározta sportkarrierjét is.
Már középiskolás volt, amikor beigazolódott számára, hogy nem elég csupán izmosnak lennie, ezért 16 éves korában kezdett el komolyabban foglalkozni a harcművészettel. Kipróbálta a szambót, amely a szovjet blokk egységes harci stílusa, és magába szívta a judo, valamint a kick-boksz technikai elemeit is. Ezzel egy olyan tudáscsomaggal ruházta fel magát, amely később a profi MMA harcmodorát is meghatározta.
Az edzések által nemcsak fizikai készségekre tett szert, hanem barátokra, közönségre és önbizalomra is lelt sikerei miatt. A sport pedig segített neki feldolgozni a fiatalon elszenvedett zaklatások mentális terhét.
Kézenfekvő volt, hogy miután kitanulta a harcművészeteket, kamatoztassa tudását. Beiratkozott a Minszki Rendőrakadémiára, ahol a rendőri önvédelemhez kapcsolódó szambó kurzusokat is elvégezte. Ezáltal még jobban elmélyítette tudását és lehetősége nyílt komolyabb szinten művelni szenvedélyét. A millennium előtt, 1999-ben aztán nagyot fordult vele a világ. Megnyerte az európai ifjúsági szambóbajnokságot és a világbajnokságot is. Ezek a nemzetközi szintű sikerek pedig megnyitották az utat a profi MMA felé.
Az amerikai álom, az UFC-trón és a mélypont
A szambóban elért kiemelkedő sikerek után Európa helyett az Egyesült Államokban várt rá a következő lépcső. A kétezres évek elején azonban az MMA még nem volt egy fényes, globális üzlet, de a szakágban elkezdett kiemelkedni az UFC szervezete és egyre nagyobb figyelemnek örvendett. Arlovski 2000 novemberében debütált, mindössze 21 évesen. Az ellenfele Aaron Brink volt (UFC 28: High Stakes-gála), akit 55 másodperc alatt kényszerített feladásra egy karfeszítéssel. A Pitbull ezzel gyorsan jelezte, hogy nem lehet félvállról venni.
Karrierje csúcsát a kétezres évek közepe jelentette, amikor a szervezet egyik legrettegettebb nehézsúlyújaként ledominálta a divíziót. Az ideiglenes bajnoki övet 2005 februárjában szerezte meg, Tim Sylvia ellen: 47 másodperc alatt kopogtatta egy bokafeszítésnek köszönhetően. Sorozatban kétszer védte meg ideiglenes bajnoki címét, mindkettőt kiütéssel nyerte. Az UFC 2005. augusztus 12-én jelentette be, hogy Arlovskit ismeri el vitathatatlan bajnokként, mivel az akkori bajnok, Frank Mir nem épült fel teljesen motorbalesetét követően.
Uralkodásának egy hihetetlenül váratlan fordulat vetett véget. 2006 áprilisában újra Tim Sylvia ellen lépett oktagonba (UFC 59). Arlovski címvédésre készült, az első menetben egy jobbossal a padlóra is küldte Sylviát, aki azonban egy felütéssel meglepte és kiütötte a bajnokot. Ezt követően Arlovski a 2008-as visszavágón is alulmaradt riválisával szemben. Karrierje mélypontját a 2009 és 2011 közötti időszak jelentette, amikor sorozatban négy vereséget szenvedett el, hármat ráadásul brutális kiütéssel. Ekkoriban rengetegen követelték az egykor ünnepelt harcos visszavonulását, mit sem sejtve arról, hogy már ekkor beférkőzött az életébe a gyilkos kór. Erről viszont csak sokkal később beszélt, privát szféráját mindig takargatta a sajtó elől. A nyilvánosságot csak akkor tudatta, amikor már biztonságban érezte magát és visszatért a bunyóhoz.
A láthatatlan ellenség
Arlovski a 2010-es évek elején szinte teljesen titokban tartotta egészségügyi állapotát, ekkor diagnosztizáltak nála először rákos megbetegedést. A rajongók találgattak, kritizálták formaingadozása és kora miatt, ő viszont a háttérben az élete visszaszerzéséért harcolt. Másodszor 2013-ban állapították meg nála a rosszindulatú daganatos megbetegedést. A néma harc a láthatatlan ellenséggel sikeres volt, legyőzte a rákot, majd 2014-ben visszatért az UFC-be. Olyan nagy neveket győzött le, mint Brendan Schaub, Travis Browne és a korábbi bajnok Frank Mir. Ezzel pedig rövid időre ismét a világ legjobb 5 nehézsúlyú harcosa közé került. Felküzdötte magát a harmadik kiemelt pozícióig, amikor újra mélyrepülés következett.
Az UFC 195-ön 2016-ban, Stipe Miocic 54 másodperc alatt kiütötte Arlovskit, ezzel pedig megtörte a lendületét és véget vetett bajnoki álmainak. A fehérorosznak megkopott az ütésállósága, már nem bírta úgy a testét érő találatokat, mint korábban. Fizikai állapota a rákból kigyógyulva is kiváló volt, a nehézsúlyú elit ereje viszont kifogott rajta.
Ahhoz, hogy 40 évesen is versenyképes maradjon, átalakította harcmodorát. A korábban kimondottan agresszív, kiütéseket kereső Arlovski helyett egy megfontolt, taktikus, védekezésre és pontozásos győzelmekre épülő stílusra váltott. Kezdetben sikeres volt, 2020 és 2022 között négy meccses győzelmi szériát állított fel, 2016 után pedig összesen 9 győzelmet számlált ezidáig, többnyire egyhangú pontozással.
Utolsó meccsét az UFC szervezeténél 2024 júniusában vívta. A mérkőzés szoros volt a szlovákiai harcos, Martin Buday ellen, de sebessége és reakcióideje már szemmel láthatóan megkopott, így kikapott. Arlovski négy meccses vereségszériával köszönt el az UFC-től.
„Ugyan a fejezetem az UFC-ben lezárult, de a könyvem még befejezetlen. Nem így akartam zárni az utam, de ez van. Továbbra is itt vagyok: lélegzem, mozgok, harcolok!” – mondta utolsó mérkőzése után.
- Összesített UFC-mérleg: 23 győzelem, 18 vereség, 1 döntetlen
- Második legtöbb győzelem (23) és a legtöbb mérkőzés (42) nehézsúlyban
- Összesen 6 óra 49 perc és 58 másodperc az oktagonban
- A leghosszabb időtartam a szervezetnél: 23 év, 7 hónap és 12 nap (275 számozott gálát ölel fel)
Küzdelme a rákkal azonban nem ért véget: 2025 februárjában vesetumort távolítottak el szervezetéből. Arlovski elképesztő kitartásáról tesz tanúbizonyságot, hogy még ebből is visszatért. Példája erős inspiráció lehet mindenki számára.
Háromszoros ráktúlélő, de újra világbajnok
Alig telt el egy év a veseműtétet követően, és Arlovski a Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) nehézsúlyú világbajnoki címéért lépett ringbe.
A BKFC az első olyan szervezet a modern érában, amely hivatalosan engedélyezett pusztakezes bokszmeccseket rendez, és az egyik tártulajdonosa Conor McGregor. Arlovski 47 évesen ért fel ismét a csúcsra: a harmadik menetben kiütötte Ben Rothwellt.
Győztes vagyok. Már azért is, mert háromszor legyőztem a kiba..ott rákot. Amikor Ben ellen harcoltam, már nem számított, hogy nyerek vagy veszítek. Mit számít egy harc a ketrecben, én már győztem. Üzenem azoknak, akik épp küzdenek a rákkal, ne adjátok fel! Háromszor legyőztem a rákot. Tartsatok ki! Az élet gyönyörű” – mondta a győzelmét követően.
A fehérorosz harcos története nem pusztán egy sportkarrier. Arlovski senkinek és semminek nem engedte, hogy keresztülhúzza terveit. Kiváló sportoló, aki nem csak a ketrecben, hanem a való életben is igazi bajnok maradt.