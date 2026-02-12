Ahogy egyre mélyebbre ásunk a bajnok élettörténetében, sorra felbukkannak olyan sztorik, amelyek meghatározták karrierjét. Andrei Arlovski 1979. február 4-én látta meg a napvilágot a Fehérorosz Szovjet Szocialista Köztársaságban – napjainkban már Fehéroroszország része –, Babrujszk városában. Tipikus kelet-európai életet élt, nem volt könnyű sorsa. Sokat költöztek családjával, de az utcán hamar megtanulta megvédeni magát és már fiatalon a küzdősportok felé fordult. Rendőrnek készült, végül a sportban teljesedett ki. Útját háromszor is akadályozta a rákos megbetegedés, amelyet minden alkalommal legyőzött. A „The Pit Bull" becenévre hallgató nehézsúlyú harcos három különböző szervezetnél szerzett bajnoki címet.

Andrei Arlovski karrierje egy igazi hullámvasút

Fotó: CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Andrei Arlovski gyerekkora: zaklatások, közönség, önbizalom és a rendőrakadémia

Szülővárosa, Babrujszk egy kis iparváros volt a Szovjetúnió idején. Szüleiről alig érhető el információ, mert életének ezen részét sosem tárta ki a nyilvánosság elé. Teljes nevéből – Andrei Valeryevich Arlovski – azonban a keleti szláv nyelvadási szokások szerint megtudhatjuk: apját Valerijnek hívják. Iskolásként gyakran zaklatták az iskolában és a környéken lévő idősebb gyerekek. Az agresszorok gyakran elvették a zsebpénzét, sőt, fizikailag is bántalmazták. Ezek az esetek sokszor verekedésekhez és konfliktusokhoz vezettek, emiatt erős késztetést érzett, hogy változtasson az életén.

Kezdetben érdekelte a labdarúgás, majd 14 évesen kezdett el súlyzós edzéseket végezni, hogy izmosabb legyen és ne számítson könnyű célpontnak.

„Mindig voltak gyerekek, akik engem és a barátaimat piszkálták. Idősebb, nagyobb fiúk. Minden alkalommal megpróbáltam megvédeni magunkat” – emlékezett vissza Arlovski.

A sorozatos vegzálások miatt a küzdősportok iránti vonzódás alakult ki benne, hogy megtanulja megvédeni magát bármilyen ellenféllel szemben. Személyes harcot vívott az önbizalmáért, amely később meghatározta sportkarrierjét is.

Már középiskolás volt, amikor beigazolódott számára, hogy nem elég csupán izmosnak lennie, ezért 16 éves korában kezdett el komolyabban foglalkozni a harcművészettel. Kipróbálta a szambót, amely a szovjet blokk egységes harci stílusa, és magába szívta a judo, valamint a kick-boksz technikai elemeit is. Ezzel egy olyan tudáscsomaggal ruházta fel magát, amely később a profi MMA harcmodorát is meghatározta.