A téli olimpián bronzérmes belgák hálásak a magyaroknak, amiért az elmúlt két évben a Gyakorló Jégcsarnokban velük együtt készülhettek.

Kedves szavak a belgáktól, hálásak a magyar csapatra

Fotó: JASPER JACOBS / BELGA MAG

A döntőben eleinte a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot is soraiban tudó kínaiak vezettek, de az ázsiai csapat első női korcsolyázója megbotlott a második futása során, így a hatodik olimpiáján szereplő és olasz zászlóvivő Arianna Fontana az élre állt, ráadásul jelentős előnnyel. Ezt a három rivális nem tudta ledolgozni a táv hátralévő részében, a befejező ember Pietro Sighel pedig a magabiztos előny birtokában rendkívül vagány módon, háttal korcsolyázott a célba, miközben a Forum di Milano közönsége óriási hangrobbanásban tört ki.

Nagy segítséget adtak, amikor szükségünk volt rá. Megkaptuk az edzéslehetőséget, befogadtak minket. Nagyon hálásak vagyunk az egész magyar csapatnak, segítettek elérni az álmainkat"

– mondta a magyarokról Hanne Desmet, aki a négy éve 1000 méteren nyert bronzérménél azért tartja különlegesebbnek a mostani medált, mert csapatban, ráadásul a testvérével, Stijnnel együtt érte el.

A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei csütörtökön a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeivel folytatódnak, utóbbiban Moon Wonjun lesz érdekelt a negyeddöntőben, Végi Diána Laura, illetve Nógrádi Bence a keddi selejtezőben búcsúzott.

Rövidpályás gyorskorcsolya, 2000 m-es vegyes váltó, döntő