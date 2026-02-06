Borics Ádám 2025. július 12-én lépett utoljára ketrecbe. Akkor többségi pontozással győzte le a Professional Fighters League (PFL) 2025 World Tournament elődöntőjében Jeremy Kennedyt. A "The Kid" becenévre hallgató Borics Ádám szurkolóinak sokat kellett várnia a következő összecsapásra, de hat hét múlva újra elérkezik a pillanat.

Borics Ádám kiváló formában

Fotó: Adam "The Kid" Borics Facebook-oldala

Borics Ádám 2026. március 20-án, pénteken lép újra ketrecbe, a PFL madridi gálájának co-main eventjén, amely a második legrangosabb meccs lesz a gálán. Az összecsapást pehelysúlyban rendezik, 3x5 perces menetekkel.

A 32 éves magyar harcos a közösségi médiában osztott meg egy képet, amelyen egyértelműen látszik a rengeteg edzés hatása.

„Jelenleg a 4. rangsorolt vagyok, Aj pedig a 2. Kemény háborúra számítunk. Mindent belerakunk ebbe a felkészülésbe is!” - írta posztjában Borics.

Borics Ádám (20-3) és A.J. McKee (23-2) korábban még sosem csaptak össze egymással, a március 20-i madridi gála lesz az első alkalom. McKee korábban a Bellator szervezetének pehelysúlyú bajnoka volt, de Borics sosem kapott ellen címmeccset.