Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan újra láthatjuk a ketrecben Borics Ádámot, a magyar harcos hat hét múlva csap össze a korábbi Bellator-bajnok A.J. McKee-vel. Borics Ádám kiváló formában várja a mérkőzést.

Borics Ádám 2025. július 12-én lépett utoljára ketrecbe. Akkor többségi pontozással győzte le a Professional Fighters League (PFL) 2025 World Tournament elődöntőjében Jeremy Kennedyt. A "The Kid" becenévre hallgató Borics Ádám szurkolóinak sokat kellett várnia a következő összecsapásra, de hat hét múlva újra elérkezik a pillanat.

Borics Ádám kiváló formában
Borics Ádám kiváló formában
Fotó: Adam "The Kid" Borics Facebook-oldala

Borics Ádám kiváló formában

Borics Ádám 2026. március 20-án, pénteken lép újra ketrecbe, a PFL madridi gálájának co-main eventjén, amely a második legrangosabb meccs lesz a gálán. Az összecsapást pehelysúlyban rendezik, 3x5 perces menetekkel.

A 32 éves magyar harcos a közösségi médiában osztott meg egy képet, amelyen egyértelműen látszik a rengeteg edzés hatása.

„Jelenleg a 4. rangsorolt vagyok, Aj pedig a 2. Kemény háborúra számítunk. Mindent belerakunk ebbe a felkészülésbe is!” - írta posztjában Borics.

Borics Ádám (20-3) és A.J. McKee (23-2) korábban még sosem csaptak össze egymással, a március 20-i madridi gála lesz az első alkalom. McKee korábban a Bellator szervezetének pehelysúlyú bajnoka volt, de Borics sosem kapott ellen címmeccset.

  • További cikkeink:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!