Marc Guehi a Liverpoolt kikosarazva igazolt a Manchester City csapatához a téli átigazolási időszakban. Az angol labdarúgó-szövetség szabályai értelmében azonban nem léphetett pályára a Ligakupa elődöntőjének visszavágóján, amelyen Pep Guardiola csapata 3-1-re győzte le a Newcastle Unitedet. A jelek szerint pedig úgy fest, a védő a március 22-i döntőben sem léphet pályára a Wembley-ben az Arsenal ellen.

Guardiola játszatni akarja Marc Guehit

Guardiola nem érti, miért nem játszhatja játékosát

A kiírás versenyszabályzata alapján csak azok a játékosok szerepelhetnek, akik a téli átigazolási időszak zárása előtt, vagy az elődöntő első meccs előtt érkeztek új klubjukhoz.

„Reméljük, meg tudjuk győzni őket, hogy Marc Guehi játszhasson. Nem is értem, miért ne játszhatna a döntőben. Sok pénzért veszünk egy játékost, és ő nem játszhat egy szabály miatt, amit nem értek. Reméljük, hogy megváltoztatják” - vélekedett Guardiola.

A City másik téli igazolása, Tóth Alex jelenlegi klubjától, a Bournemouth-tól szerződtetett Antoine Semenyo négy nappal az elődöntő első meccse előtt érkezett. A szélső játszhatott is a Newcastle ellen, sőt, gólt is szerzett az összecsapáson.

Miért ne játszhatna Guehi? Miért ne? Mi fizetjük a bérét, ő a mi játékosunk. Azt mondtam a klubnak, hogy mindenképpen meg kell kérdezniük. A játékosok vásárlására vonatkozó szabályok a FIFA-tól, az UEFA-tól és a Premier League-től függenek, akik azt mondják, hogy rendben, a transzferidőszak nyitva van, ha játékost vásárolsz, akkor játszania kell, nem? Ez logikus. Természetesen megpróbáljuk kérni, hogy játszhasson” - ecsetelte a spanyol menedzser.

Arra a kérdésre, szerinte mi lesz a szövetség válasza, csak annyit mondott: „nem. De megpróbáljuk”.