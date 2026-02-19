Szerdán rendezték meg a rövidpályás gyorskorcsolya 500 méteres döntőjét a téli olimpián. A kétszeres olimpiai bajnok és a szám címvédője (magyarként), Liu Shaoang az elődöntőig jutott, és bár utána a B döntőt megnyerte, eldőlt, hogy kínai színekben érem nélkül zárja az ötkarikás játékokat. Szerelme a verseny előtt a támogatásáról biztosította őt, Latincic Lídia a közösségi oldalán üzent párjának – derült ki a Ripost oldaláról.

Az olimpiai bajnok Liu Shaoang a téli olimpián párja szurkolását is élvezhette. Fotó: STRINGER / cnsphoto

Az olimpiai bajnok Liu Shaoang barátnője is szurkolt neki

Szerb származású magyar párja, Latincic Lídia az Instagram-sztorijában osztott meg egy képet, amellyel Liunak szurkolt.

A fotóhoz azt írta: „Gong xi fa cai”, ami magyarul annyit jelent: „Gazdagságot és jólétet kívánok”.

A választás aligha véletlen: február 17-én kezdetét vette a kínai holdújév, amely idén a Tűz Ló éve. Az asztrológiai hagyományok szerint a tűz elem szenvedélyt, lendületet és intenzitást hoz.

Liu Shaoang pénteken a váltóverseny B döntőjében zárhatja a téli olimpiát.