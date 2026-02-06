Tomas-Llorenc Guarino Sabate nem mindig lehetett ilyen optimista a már jól megszokott zenéjével kapcsolatban, melyet kűrjei alatt hallhatnak a nézők. A spanyol műkorcsolyázó, Sabate, aki extravagáns koreográfiáiról híresült el, a 2025-2026-os szezonban a Minyonok című animációs mesefilmsorozat slágerére lépett fel. Ruházatát pedig a szerethető kis karakterek sárga pólójához és kék overáljához igazította. Sabate korábban úgy nyilatkozott, a 2026-os téli olimpián nem fog tudni a zenére fellépni, mivel a jogtulajdonos Universal Pictures nem adta meg az engedélyt.

A spanyol műkorcsolyázó megkaphatja a szerzői jogi engedélyeket a Universal Studiostól. Ott lehetnek a Minyonok a téli olimpián

Fotó: YUAN TIAN / NurPhoto

Mégis ott lehetnek a Minyonok az olimpián

A spanyol arról számolt be, hogy a Universal visszavonta ellenkezését, és „nagyon közel” áll ahhoz, hogy a Bee Gees klasszikusára mutathassa be kűrjét.

Hatalmas köszönet mindenkinek, aki újraposztolta, megosztotta és támogatta a kezdeményezést. Nektek köszönhetően a Universal meggondolta magát, és hivatalosan megadta a jogokat erre az egy különleges alkalomra. Már nagyon közel vagyunk a célhoz és mindez nektek köszönhető. Nagyon örülök, hogy a Minyonok jégre lépése az olimpián ismét valósággá válik” – ecsetelte Sabate.

Sabate rövid programjának koreográfiája nagy sikert aratott a versenyeken, különösen az idei sheffieldi Európa-bajnokságon, ahol a 18. helyen végzett, de a szurkolók kedvencévé vált. A hatszoros spanyol bajnok Milánóban debütál az olimpián, elmondta, hogy minden szükséges eljárást megtett, és augusztusban benyújtotta a zenét az International Skating Union (ISU) ClicknClear rendszerén keresztül.

