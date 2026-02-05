Különlegesen zárult az NBA 1998-1999-es szezonja: a Chicago Bulls hatodik bajnoki címét követően végleg lezárult a Michael Jordan-éra. A sokak által minden idők legjobb játékosának tartott legenda 1998 nyarán vonult vissza. Az új idény jókora csúszással kezdődött a tulajdonosok közti bérvita miatt, a megegyezésre végül 1999. január 6-ig kellett várni, a csonka szezon pedig február 5-én indult.

Dávid Kornél az NBA-ben

Fotó: TANNEN MAURY / AFP

Dávid Kornél útja az NBA-ben

Az akkor 27 éves erőcsatár, Dávid Kornél az előző idény előtt, 1997 októberében már együtt edzhetett a csapattal (azaz Jordannel, Pippennel és Rodmannel is), de végül nem kapott állandó szerződést. A Bulls azonban továbbra is figyelte, és amikor Jerry Krause általános igazgató a teljes újjáépítés mellett döntött, le is igazolta, hivatalosan 1999. január 21-én - írja az mkosz.

Az erőcsatár egyből nemzeti hőssé vált Magyarországon, hiszen korábban senki sem jutott el ilyen magasságokba. Aztán 27 évvel korábban, éppen ezen a napon bemutatkozhatott az NBA-ben. Az ellenfél az a Utah Jazz volt, amely ellen a Chicago Bulls megnyerte az előző kiírás döntőjét.

„Ez volt az első hivatalos meccsem és már a találkozó előtt is eufóriában voltam” - emlékezett vissza Dávid, aki minden áron meg akarta mutatni, mire képes. „Arra jól emlékszem, hogy amikor felálltunk a pálya két oldalára, sötét lett minden, és elkezdték játszani az amerikai himnuszt. Átnéztem a túloldalra és szemben állt velem Karl Malone, John Stockton és a triplaspecialista Jeff Hornacek. Azok ellen játszottam, akiket néhány hónappal azelőtt még tévében néztem, hogy a Chicago Bulls ellen döntőztek.”

„Az járt a fejemben, hogy a liga akkori második legjobb csapata ellen mire lehetek képes. Ez egy óriási mérce volt számomra, s csak ez motivált abban a pillanatban”

– mesélte első NBA-meccséről a 127-szeres magyar válogatott kosárlabdázó, aki nem izgult, mikor pályára lépett közel 20 000 néző előtt a Utah Jazz hazai pályájának számító Delta Centerben.

Dávid Kornél végül 12 percet kapott az NBA-ben szintén újonc Tim Floyd vezetőedzőtől, ez alatt 11 pontot dobott 5/8-as mezőnymutatóval, 1/1 büntetővel, szedett 4 lepattanót, volt egy labdaszerzése, egy eladott labdája és egy személyi hibája.