Különlegesen zárult az NBA 1998-1999-es szezonja: a Chicago Bulls hatodik bajnoki címét követően végleg lezárult a Michael Jordan-éra. A sokak által minden idők legjobb játékosának tartott legenda 1998 nyarán vonult vissza. Az új idény jókora csúszással kezdődött a tulajdonosok közti bérvita miatt, a megegyezésre végül 1999. január 6-ig kellett várni, a csonka szezon pedig február 5-én indult.
Dávid Kornél útja az NBA-ben
Az akkor 27 éves erőcsatár, Dávid Kornél az előző idény előtt, 1997 októberében már együtt edzhetett a csapattal (azaz Jordannel, Pippennel és Rodmannel is), de végül nem kapott állandó szerződést. A Bulls azonban továbbra is figyelte, és amikor Jerry Krause általános igazgató a teljes újjáépítés mellett döntött, le is igazolta, hivatalosan 1999. január 21-én - írja az mkosz.
Az erőcsatár egyből nemzeti hőssé vált Magyarországon, hiszen korábban senki sem jutott el ilyen magasságokba. Aztán 27 évvel korábban, éppen ezen a napon bemutatkozhatott az NBA-ben. Az ellenfél az a Utah Jazz volt, amely ellen a Chicago Bulls megnyerte az előző kiírás döntőjét.
„Ez volt az első hivatalos meccsem és már a találkozó előtt is eufóriában voltam” - emlékezett vissza Dávid, aki minden áron meg akarta mutatni, mire képes. „Arra jól emlékszem, hogy amikor felálltunk a pálya két oldalára, sötét lett minden, és elkezdték játszani az amerikai himnuszt. Átnéztem a túloldalra és szemben állt velem Karl Malone, John Stockton és a triplaspecialista Jeff Hornacek. Azok ellen játszottam, akiket néhány hónappal azelőtt még tévében néztem, hogy a Chicago Bulls ellen döntőztek.”
„Az járt a fejemben, hogy a liga akkori második legjobb csapata ellen mire lehetek képes. Ez egy óriási mérce volt számomra, s csak ez motivált abban a pillanatban”
– mesélte első NBA-meccséről a 127-szeres magyar válogatott kosárlabdázó, aki nem izgult, mikor pályára lépett közel 20 000 néző előtt a Utah Jazz hazai pályájának számító Delta Centerben.
Dávid Kornél végül 12 percet kapott az NBA-ben szintén újonc Tim Floyd vezetőedzőtől, ez alatt 11 pontot dobott 5/8-as mezőnymutatóval, 1/1 büntetővel, szedett 4 lepattanót, volt egy labdaszerzése, egy eladott labdája és egy személyi hibája.
Az újoncnak olyan gigászok ellen kellett bizonyítania, mint a 206 centiméter magas és 117 kilós Karl Malone, akit akkoriban a liga legrettegettebb magasemberének tartottak. Malone karrierje során 36 928 pontot dobott, ezzel pedig a harmadik helyen áll az NBA örökranglistáján. Őt csak Kareem Abdul Jabbar és LeBron James előzi meg.
„Volt egy eset, amikor Karl Malone szabálytalankodott ellenem, keresztbe vágott ziccerdobás közben, de nem fújták le. Néztem a bíróra, szóltam is, hogy mi van, ő meg azt sem tudta, ki vagyok, nyilván nem fújt le egy ilyen faultot egy európai újonc javára a szupersztárral szemben” - fogalmazott az egykori erőcsatár, aki jelenleg is a NBA kötelékében dolgozik. Dávid Kornél ugyanis a Milwaukee Bucks nemzetközi játékosmegfigyelője.
Az 54 éves Dávid Kornél Nagykanizsán született, a Bulls után a Cleveland Cavaliersben, a Toronto Raptorsban és a Detroit Pistonsban is játszott az NBA-ben. Európában szerepelt a francia Strasbourgban, a litván Zalgirisban és a Spanyolországban a TAU Cerámicában és a Gran Canariában. Magyarországon az Albacomp, a Budapest Honvéd és a Malév SC színeiben lépett pályára.