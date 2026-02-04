Valaki egyszer azt mondta, nem az számít, milyen magas a hegy, hanem az, hogy elindulsz-e felfelé. Nem kérdés, hogy a 15 tagú Magyar Csapat elindult, hiszen ezen a szinten már a kvalifikáció megszerzése is felér egy győzelemmel. Rövidpályás gyorskorcsolyában, gyorskorcsolyában, műkorcsolyában, alpesi síben és sífutásban lesz kiért drukkolni az elkövetkező hetekben.

Forrás: Magyar Olimpiai Bizottság

„A nyáriakhoz képest nem nagy létszámban, de ott voltunk mind a huszonnégy téli olimpián, becsülettel megmérkőztünk és tíz érmet szereztünk, köztük két aranyat – mondta Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, aki maga is kétszeres olimpiai bajnok. – A Magyar Csapat tizenöt versenyzővel képviselteti magát a pénteken kezdődő olimpián, gratulálok mindenkinek, aki sikerrel vette ezt az olimpiászt, és kijutott Milánó-Cortinába, úgy gondolom, egy sportoló annál többet nem tehet, mint hogy egy olimpián kihozza magából a maximumot – kívánom, hogy ez minden magyar sportolónak sikerüljön. A legendás San Siro Stadionban tartják majd az olimpia megnyitóját, itt szeretném bejelenteni, hogy a magyar zászlót Somodi Maja és Nógrádi Bence viszi majd.”

Gyulay Zsolt hozzátette, köszönet illeti az edzőket, a sportszakembereket, a családokat, a szövetségeket, a kormányzatot, a sportért felelős államtitkárságot, és nem utolsó sorban a MOB hosszú távú partnereit – Szerencsejáték Zrt., MOL, MOL Új-Európa-Alapítvány, MBH Bank, MVM és Coop – azért, hogy az olimpiáig vezető úton a sportolóink mellett álltak.

Az olimpián a Magyar Csapatot 15 sportoló alkotja; versenyzőink alpesi síben, műkorcsolyában, gyorskorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában és sífutásban méretik meg magukat. A Magyar Olimpiai Csapat tagjai: Tóth Zita, Úry Bálint (alpesi sí), Kim Minseok (gyorskorcsolya), Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei (műkorcsolya), Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel (rövidpályás gyorskorcsolya), Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám (sífutás).

A téli olimpia harmadszor tér vissza Olaszországba; 1956-ban Cortina d’Ampezzó, 2006-ban Torinó, 2026-ban Milánó és újra Cortina d’Ampezzo a házigazda. A téli játékokon 13 helyszínen, 8 sportág 16 sportági szakágának 116 számában hirdetnek bajnokot.