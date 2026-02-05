A helyszínek Észak-Olaszország négy területére csoportosulnak. A téli olimpia központja azonban Milánó lesz, a megnyitó ünnepséget és a legtöbb jeges sportág küzdelmeit is itt bonyolítják le. A divat fővárosában rendezik a jégkorongtornát, a gyorskorcsolya és műkorcsolyaszámokat, valamint a rövidpályás gyorskorcsolyát is. Az előzetes mérések szerint azonban nem tolonganak a nézők, még az olimpia megnyitójára sem fogytak el a jegyek.
Cortina d'Ampezzo és környéke leginkább a lesiklószámokban lesz érdekelt. Bob, szánkó, szkeleton és alpesisí mellett még biatlon és curlingversenyeket nézhetnek a kilátogató szurkolók. Valtellinában is lesz alpesisí, de a régióban síakrobatika, snowboard és síhegymászó számokat rendeznek. A síugrás, az északi összetett, valamint a sífutás a Fiemme-völgyben lesz. A záróünnepséget pedig a 15000 fő befogadására alkalmas, történelmi világörökségi helyszínen, a Veronai Arénában rendezik.
A téli olimpián 16 sportágban, 116 versenyszámban avatnak majd bajnokot. Új sportágként a síhegymászás mutatkozik be.
A téli olimpia részletes programját ITT tekinthetik meg, napi bontásban.
Harmadszor lesz téli olimpia Olaszországban
A XXV. téli olimpiai játékokat Milánó és Cortina d'Ampezzo közösen rendezi. Utóbbi település az 1956-os VII. téli olimpia után másodszor, Olaszország a 2006-os torinói olimpiát követően harmadszor lesz a játékok házigazdája.
A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia és paralimpia kabalafigurája két hermelin, Tina és Milo. A két testvér neve a rendező városokéból - Tina Cortinából, Milo Milánóból - ered. Az olimpia kabalája a fehér bundájú Tina, jelmondata: „Álmodj nagyot!". A paralimpia kabalájának, a barna bundájú Milónak hiányzik az egyik mancsa, de megtanult járni a farkával. Jelmondata: „Az akadályok trambulinok".
Érdekesség, hogy Peking az egyetlen város, amely nyári (2008-ban) és téli olimpiának (2022-ben) is otthont adott. A 2022-es pekingi téli olimpiát nagyon szigorú koronavírus-protokoll mellett, „buborékban" rendezték meg. Kína a harmadik ázsiai ország, amely téli játékok házigazdája volt. A legtöbb, szám szerint négy téli olimpiának az Egyesült Államok adott otthont.
Egy pillanatra térjünk vissza az „álmodj nagyot!" jelmondatra. Andrea Varnier, a téli olimpia szervezőbizottságának elnöke kénytelen volt elismerni, hogy a többletköltségek ellenére sem tudnak olyan olimpiát szervezni, amely minden igényt kielégítene.
„Az emberek nem találják majd meg mindazt, amire számíthatnak, vagy amit eredetileg terveztünk, szerettünk volna” – mondta.
Éremhalmozók és érdekes karakterek a téli olimpián
A téli olimpiák történetében a legtöbb (nyolc) aranyérmet hárman szereztek: Marit Björgen norvég sífutó (2002-2018), Ole Einar Björndalen norvég sílövő (1998-2014) és Björn Dählie norvég sífutó (1992-1998). Közülük a téli olimpiák legeredményesebb sportolója Marit Björgen, aki nyolc arany-, négy ezüst- és három bronzérmet nyert. Björgen egyben a nők között is a legeredményesebb, őt követi a legeredményesebb férfi sportoló, Björndalen, aki nyolc aranyat, négy ezüstöt és két bronzérmet gyűjtött be. Ireen Wüst holland gyorskorcsolyázó az egyetlen sportoló (téli és nyári olimpiákat is beleértve), aki öt különböző olimpián is tudott egyéni aranyérmet nyerni - írja az MTI.
A téli olimpiák legidősebb bajnokai a curlingesek közül kerültek ki. A férfiak doyenje, a skót Robin Welsh az 1924-es curlingtorna megnyerésekor 54 éves és 101 napos volt, a nők legidősebbje, a svéd Anette Norberg 2010-ben 43 évesen és 104 naposan lett olimpiai bajnok. A téli olimpiák legfiatalabb női bajnoka, Kim Junmi dél-koreai rövidpályás gyorskorcsolyázó 13 éves és 85 napos volt, amikor 1994-ben Lillehammerben olimpiai aranyat nyert. A legfiatalabb férfi, Toni Nieminen finn síugró, aki 1992-ben Albertville-ben, 16 évesen és 261 naposan lett olimpiai bajnok.
A német Georg Hackl azzal írta be magát a sporttörténelembe, hogy öt egymást követő olimpián (1988-2002) nyert érmet szánkó versenyszámban.
Az olimpiák „izgalmas" percei közé tartozott az Eddie, a Sas néven elhíresült brit síugró, Eddie Edwards (1988), valamint a jamaicai négyesbobosok szereplése, akik esélytelenül, de annál több lelkesedéssel próbálták kihozni magukból a legjobbat.
A téli olimpiák éremtábláját Norvégia uralná, a maga 406 olimpiai érmével (148-134-124), de az összesített éremtáblázatban a németek (163-154-118) után a második helyen áll mivel az NSZK, az NDK, az úgynevezett közös német csapat, továbbá az egyesült Németország eredményeit együtt számolják. Oroszország (139-120-125) a harmadik, mivel a Szovjetunió és a Független Államok Közössége eredményeit is hozzászámolják. Magyarország (2-2-6) Liechtensteinnel holtversenyben a 26. az örökranglistán.
Magyarország rendszeres téliolimpia-résztvevő
Hazánk valamennyi téli olimpián képviseltette magát, téli olimpikonjaink eddig két arany-, két ezüst- és hat bronzérmet nyertek. 2018-ban Phjongcshangban a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállítású magyar férfi 5000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya váltó megszerezte a magyar sport történetének első téli olimpiai bajnoki címét, összesítésben az ország 177. olimpiai aranyérmét.
Magyarország 38 évvel, a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtánckettős 1980-as Lake Placid-i ezüstérme után nyert újra medált téli olimpián. A magyar váltó olimpiai rekordot is döntött, a 2014-es győztes orosz csapat eredményét javította meg. A 19 éves Liu Shaoang a legfiatalabb magyar férfi olimpiai bajnok lett. A XXIII. olimpián szerzett 15 olimpiai pont a legtöbb, amit Magyarország valaha szerzett a téli olimpiák történetében. 2022-ben Pekingben Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyában (500 méter) megszerezte Magyarország első egyéni aranyérmét.
A Magyar Olimpiai Csapat tagjai: Tóth Zita, Úry Bálint (alpesi sí), Kim Minseok (gyorskorcsolya), Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei (műkorcsolya), Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel (rövidpályás gyorskorcsolya), Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám (sífutás).
A magyar küldöttség 15 fős lesz, azaz nagyobb, mint az előző alkalommal, ugyanis négy éve Pekingben 14 magyar sportoló szerzett kvótát, de végül csak tizenegyen indultak. A március 6-án rajtoló téli paralimpián nem lesz magyar sportoló.
A magyar csapat keretéről ITT olvashat részletesen.
A téli olimpia magyar programja
- február 8., vasárnap:
sífutás: 12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám)
- február 10., kedd:
rövidpályás gyorskorcsolya: női 500 m (Végi Diána Laura), férfi 1000 m (2 magyar versenyző), 2000 m-es vegyes váltó (Magyarország)
sífutás: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi (Büki Ádám, Kónya Ádám?) klasszikus stílusú egyéni sprint
- február 11., szerda:
gyorskorcsolya: 18.30: férfi 1000 m (Kim Minszok)
- február 12., csütörtök:
rövidpályás gyorskorcsolya: női 500 m (Végi Diána Laura?), férfi 1000 m (2 magyar versenyző?)
sífutás: 13.00: női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára)
- február 13., péntek:
sífutás: 11.45: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)
- február 14., szombat:
alpesisí: 10.00 és 13.30: férfi óriás-műlesiklás (Úry Bálint)
rövidpályás gyorskorcsolya: férfi 1500 m (2 magyar versenyző), női 1000 m (Somodi Maja, Végi Diána Laura), női 3000 m-es váltó
- február 15., vasárnap:
alpesisí: 10.00 és 13.30: női óriás-műlesiklás (Tóth Zita)
műkorcsolya: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
- február 16., hétfő:
alpesisí: 10.00 és 13.30: férfi műlesiklás (Úry Bálint)
műkorcsolya: 20.00: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
rövidpályás gyorskorcsolya: női 1000 m (Somodi Maja?, Végi Diána Laura?), férfi 500 m (1 magyar versenyző), férfi 5000 m-es váltó (Magyarország)
- február 18., szerda:
alpesisí: 10.00 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita)
rövidpályás gyorskorcsolya: férfi 500 m (1 magyar versenyző?), női 3000 m-es váltó
sífutás: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám)
- február 19., csütörtök:
gyorskorcsolya: férfi 1500 m (Kim Minszok)
- február 20., péntek:
rövidpályás gyorskorcsolya: női 1500 m (Somodi Maja, Végi Diána Laura), férfi 5000 m-es váltó (Magyarország?)
- február 21., szombat:
gyorskorcsolya: férfi tömegrajtos verseny (Kim Minszok?)
sífutás: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)
A téli olimpia 5 legnagyobb sztárja
- Mikaela Shiffrin - Az egyik legikonikusabb alpesi síző. Több mint 100 világkupa-győzelemmel a háta mögött, kétszeres olimpiai bajnokként tér vissza a mezőnybe. Nagy meglepetésre Pekingben egyetlen érmet sem szerzett, 2026-ban viszont a szlalom és óriás-szlalom aranyért is esélyes.
- Ilia Malinin - Az amerikai műkorcsolya jelenlegi legnagyobb sztárja. Malinin a kvadra Axel ugrás első végrehajtója, amely négy fordulatot jelent a levegőben, így joggal érdemelte ki a "Quad God" becenevet. Hatalmas közönségkedvenc, és természetesen ő a fő esélyese a férfi műkorcsolya aranynak.
- Eileen Gu - A 2022-es pekingi olimpián két arany- és egy ezüstérem került a nyakába, most pedig újra a legnagyobb favoritnak számít. A 22 éves, kínai freestyle síző minden számban esélyes, közösségi médiás jelenlétével hatalmas szurkolótáborra tett szert.
- Sofia Goggia - Az olaszok egyértelmű hazai kedvence, a harmadik olimpiájára készülő síző. 2018-ban Phjongcsangban arany-, 2022-ben Pekingben ezüstérmet nyert lesiklásban, így joggal pályázik az éremesélyesek közé.
- Jutta Leerdam - Olimpiai ezüstérmes holland gyorskorcsolyázó, aki már az előző ötkarikás játékokon magára vonzotta a tekinteteket. Leerdam 500 és 1000 méteren indul majd, és szeretné ezüstérmét egy fényesebbre cserélni. A 27 éves gyorskorcsolyázónő, a híres youtuber és ökölvívó, Jake Paul menyasszonya már játékok előtt nagy visszhangot keltő luxusban érkezett meg Milánóba.