A helyszínek Észak-Olaszország négy területére csoportosulnak. A téli olimpia központja azonban Milánó lesz, a megnyitó ünnepséget és a legtöbb jeges sportág küzdelmeit is itt bonyolítják le. A divat fővárosában rendezik a jégkorongtornát, a gyorskorcsolya és műkorcsolyaszámokat, valamint a rövidpályás gyorskorcsolyát is. Az előzetes mérések szerint azonban nem tolonganak a nézők, még az olimpia megnyitójára sem fogytak el a jegyek.

Harmadszor lesz téli olimpia Olaszországban, ezúttal azonban nem egyetlen város ad majd otthont az ötkarikás játékoknak

Fotó: KOJI ITO / Yomiuri

Cortina d'Ampezzo és környéke leginkább a lesiklószámokban lesz érdekelt. Bob, szánkó, szkeleton és alpesisí mellett még biatlon és curlingversenyeket nézhetnek a kilátogató szurkolók. Valtellinában is lesz alpesisí, de a régióban síakrobatika, snowboard és síhegymászó számokat rendeznek. A síugrás, az északi összetett, valamint a sífutás a Fiemme-völgyben lesz. A záróünnepséget pedig a 15000 fő befogadására alkalmas, történelmi világörökségi helyszínen, a Veronai Arénában rendezik.

A téli olimpián 16 sportágban, 116 versenyszámban avatnak majd bajnokot. Új sportágként a síhegymászás mutatkozik be.

A téli olimpia részletes programját ITT tekinthetik meg, napi bontásban.

Harmadszor lesz téli olimpia Olaszországban

A XXV. téli olimpiai játékokat Milánó és Cortina d'Ampezzo közösen rendezi. Utóbbi település az 1956-os VII. téli olimpia után másodszor, Olaszország a 2006-os torinói olimpiát követően harmadszor lesz a játékok házigazdája.

A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia és paralimpia kabalafigurája két hermelin, Tina és Milo. A két testvér neve a rendező városokéból - Tina Cortinából, Milo Milánóból - ered. Az olimpia kabalája a fehér bundájú Tina, jelmondata: „Álmodj nagyot!". A paralimpia kabalájának, a barna bundájú Milónak hiányzik az egyik mancsa, de megtanult járni a farkával. Jelmondata: „Az akadályok trambulinok".

Érdekesség, hogy Peking az egyetlen város, amely nyári (2008-ban) és téli olimpiának (2022-ben) is otthont adott. A 2022-es pekingi téli olimpiát nagyon szigorú koronavírus-protokoll mellett, „buborékban" rendezték meg. Kína a harmadik ázsiai ország, amely téli játékok házigazdája volt. A legtöbb, szám szerint négy téli olimpiának az Egyesült Államok adott otthont.