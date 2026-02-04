Pénteken kezdődik a 2026-os téli olimpia, a szervezők azonban még mindig igyekeznek befejezni néhány helyszínt a hivatalos megnyitó előtt. A játékok főszervezője, Andrea Varnier arról számolt be, hogy jelentős, milliárdosra rúg a költségtúllépés és a szinte teljesíthetetlen határidők miatt intenzív nyomással kell megküzdeniük.

Andrea Varnier, a 2026-os téli olimpia főszervezője milliárdos túlköltekezésről számolt be

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

A játékok megrendezésének eredeti költségvetését, körülbelül 1,3 milliárd dollárra becsülték, mára azonban több mint 1,7 milliárd dollárra emelkedett. Itt azonban nem álltak meg a költségek, hiszen több új létesítményre is szükség volt. A kapcsolódó infrastrukturális költségek pedig további 3,5 milliárd dollárra rúgnak, melyet közpénzből fedeztek.

„Az eredeti elképzeléseinkhez képest sokkal nehezebbnek bizonyult, mint vártuk. Ez az út tele volt kihívásokkal és nehézségekkel. Néhány várható volt, de több váratlannal és valószínűleg feleslegessel is találkoztunk. A szervezőbizottságunk pénzügyi helyzete rendkívül nehéz volt az évek során. El kell ismernünk, az olimpia költségei meghaladták a pályázati költségvetésben eredetileg tervezett számokat” – mondta Varnier a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ülésén, a játékokat megelőző utolsó beszámolójában.

Hiába a milliárdok, a téli olimpia nem felel meg minden elvárásnak

Andrea Varnier kénytelen volt elismerni, hogy a többletköltségek ellenére sem tudnak olyan olimpiát szervezni, amely minden igényt kielégítene.

Az emberek nem találják majd meg mindazt, amire számíthatnak, vagy amit eredetileg terveztünk, szerettünk volna” – mondta.

Komoly vita alakult ki az előkészületek közepén. A szervezők ugyanis egy új, több millió dolláros csúszóközpont építése mellett döntöttek Cortinában. Tették ezt annak ellenére, hogy az eredeti tervekben még ideiglenes helyszín szerepelt. Ez a döntés a NOB-nak sem tetszett, amely meglévő létesítmény használatát javasolta. Sőt, lehetőségeket javasolt a szomszédos országokban, Ausztriában, Franciaországban, Svájcban és Németországban is. Az új cortinai központot azonban a szervezők a lehető legszorosabb határidővel vállalták.