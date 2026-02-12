A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry a pálya tetején várta az ukrán Vladiszlav Heraskevicset a téli olimpián. A sportoló körülbelül 75 perccel a szkeletonverseny kezdete előtt érkezett meg. Bementek egy zárt területre és rövid beszélgetést folytattak, aminek a vége az lett, hogy nem indulhatott el a megmérettetésen.

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Fellebbezést fontolgat az ukrán sportoló

Heraskevics a Nemzetközi Bob- és Skeleton Szövetség döntését tartotta a kezében, amikor röviden tájékoztatta a riportereket, és elmondta, hogy fellebbezni fog. „Nehéz szavakba önteni. Ürességet érzek” – mondta. Éremesélyesnek tartották, az olimpiára egy különlegesen egyedi sisakkal érkezett: több mint 20 ukrán sportoló és edző arca volt látható rajta, akik a háborúban haltak meg.

Az NOB még hétfő este közölte, hogy a sisak nem engedélyezett a versenyen. Arra hivatkoztak, hogy az olimpián politikai véleménynyilvánítás nem engedélyezett. „A sisak nem sérti a NOB szabályait” – mentegetőzött Heraskevych. A NOB rövid, de egyértelmű közleményében így fogalmaz: a végső esélyt kapott ukrán szkeleton pilóta, Vladiszlav Heraskevics nem állhat rajthoz a ma reggeli versenyen a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián.

Heraskevicset azt követően marasztalták el, hogy nem volt hajlandó betartani a NOB irányelveit. A döntést a Nemzetközi Bob- és Skeleton Szövetség (IBSF) zsűrije hozta meg, mivel a sportoló által viselni kívánt sisak nem felelt meg a szabályoknak. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ennek hatására a sportoló akkreditációját is visszavonta.

A sportoló apja sírógörcsben tört ki a döntés után

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A közleményben azt írják, nagyon szerették volna, ha a sportoló versenyezni tud az olimpián, azonban többszöri levelezés és a személyes találkozó ellenére sem volt hajlandó semmilyen kompromisszumra. A szkeletonos olimpikon apja is ott volt a helyszínen, amikor megszületett a döntés. Sírógörcsöt kapott a hír hallatán. „A NOB azért ült le beszélni Heraskevics úrral, hogy megtalálják a legmegfelelőbb módját annak, hogy tiszteletben tartsák az ő vágyát, hogy megemlékezzen azokról a sporttársairól, akik életüket vesztették Oroszország ukrajnai inváziója következtében. Ennek az ügynek a lényege nem az üzenet, hanem az, hogy hol akarta azt kifejezni” - olvasható a közleményben.