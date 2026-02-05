Tíz év után játszik újra Európa-bajnoki döntőt női válogatottunk, és 2016 után újra a hollandokkal mérkőzünk. Ha az akkori párhuzamokat tartjuk, akkor jó esélyünk van, hiszen 2016-ban is kétszer találkoztunk velük, az első meccsen akkor is győztek (10-14), a fináléban viszont mi nyertünk 9-7-re. A női vízilabda-válogatott a Világkupa és a júliusi világbajnokság után zsinórban harmadszor játszik döntőt. Másodszor fordul elő, hogy a magyar férfi és a női válogatott is bejut ugyanazon Európa-bajnokság fináléjába: 1995-ben, Bécsben vívott döntőt mindkét együttes, de akkor mindkét találkozót az olaszok nyerték.
A női pólósok drámai meccset játszottak a görögökkel, csak az ötméteresek döntöttek, melynek nem várt magyar hőse lett.
Áprilisban Világkupa-, júliusban világbajnoki, most pedig Eb-döntőt játszhat Cseh Sándor csapata. Az ellenfél ráadásul az a Hollandia lesz, amely ellen tíz évvel ezelőtt megnyerte a kontinenstornát a magyar női vízilabda-válogatott.
Szombaton emlékezetes csatát vívott a két együttes, mindkét oldalon remekelt a kapus, Neszmély Boglárka és Laura Aarts, illetve a védelmek is nagyon hatékonyan működtek. Ennek következménye volt, hogy szokatlanul kevés gól esett, a hollandok 5-4-re nyertek. Neszmély többek között három ötméterest védett ki, egyet a végén, 5-4-es holland előnynél.
Laura Aarts, a hollandok kapusa, aki éveken át játszott Magyarországon, az M4 Sportnak nyilatkozva többek között arról beszélt az olaszok elleni, keddi elődöntős sikerüket követően, hogy hasonlóan szoros mérkőzésre számít, mint amilyen a középdöntőben volt, s bár igaz, hogy jól ismeri a magyarokat, de ők is őt. Majd elmondta azt is, hogy fontos lenne az átalakulóban lévő holland válogatottnak az Eb-siker, ami neki már kétszer megadatott.
A két csapat Eb-mérlege a szombati eredménnyel minimálisan a hollandoknak kedvez, egy döntetlen mellett immár tíz összecsapást nyertek, a magyarok kilencet.
A két válogatott Eb-döntőben legutóbb tíz évvel ezelőtt, 2016-ban találkozott. Akkor 9-7-es magyar diadal született úgy, hogy előzőleg a csoportszakaszban is összecsaptak a felek, és az a találkozó 14-10-es holland győzelemmel zárult. Az akkori keretből most Keszthelyi Rita és Garda Krisztina szerepel a magyar csapatban, a túloldalon pedig Aartsnak lehetnek emlékei arról az ütközetről.
A 2016-os magyar győzelem után a legutóbbi öt Eb-mérkőzésből négyet a hollandok nyertek meg, csak a 2020-as bronzmeccsen tudtak győzni 10-8-ra a magyarok. 2018-ban az elődöntőben 8-7-es, 2022-ben csoportmérkőzésen 13-4-es, 2024-ben ugyancsak csoporttalálkozón 14-11-es, most a középdöntőben 5-4-es végeredmény született a hollandok javára.
Az elmúlt évek egyéb világversenyein négyből három összecsapásból a magyarok jöttek ki jobban. A tokiói olimpia negyeddöntőjében 14-11-re, a 2022-es vb elődöntőjében 13-12-re nyertek, majd a 2024-es vb negyeddöntőjében ötméteresekkel 13-12-es magyar siker született. A párizsi olimpián viszont a csoportkörben 10-8-ra győztek a hollandok.
Az Eb-k összesített listáján a hollandok állnak az élen hat arany-, négy ezüst- és három bronzéremmel, de a magyaroknak több dobogós helyezésük van a három, öt, hatos mérleggel.
A magyarok 1991-ben Athénban, 2001-ben Budapesten és 2016-ban Belgrádban nyertek Eb-t, a hollandok pedig 1985-ben, 1987-ben, 1989-ben, 1993-ban, 2018-ban és 2024-ben.
Az eddigi magyar-holland Eb-meccsek:
1985 - csoportmérkőzés: 4-19
1987 - csoportmérkőzés: 8-11
1989 - döntő: 11-14
1991 - döntő: 11-8
1993 - elődöntő: 8-9
1995 - elődöntő: 6-5
2001 - csoportmérkőzés: 12-12
2003 - csoportmérkőzés: 10-9
2006 - csoportmérkőzés: 11-6
2008 - negyeddöntő: 9-7
2010 - csoportmérkőzés: 9-8
2012 - csoportmérkőzés: 9-8
2014 - csoportmérkőzés: 11-12
2016 - csoportmérkőzés: 10-14, döntő: 9-7
2018 - elődöntő: 7-8
2020 - bronzmérkőzés: 10-8
2022 - csoportmérkőzés: 4-13
2024 - csoportmérkőzés: 11-14
2026 - középdöntős csoportmérkőzés: 4-5
