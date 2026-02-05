Tíz év után játszik újra Európa-bajnoki döntőt női válogatottunk, és 2016 után újra a hollandokkal mérkőzünk. Ha az akkori párhuzamokat tartjuk, akkor jó esélyünk van, hiszen 2016-ban is kétszer találkoztunk velük, az első meccsen akkor is győztek (10-14), a fináléban viszont mi nyertünk 9-7-re. A női vízilabda-válogatott a Világkupa és a júliusi világbajnokság után zsinórban harmadszor játszik döntőt. Másodszor fordul elő, hogy a magyar férfi és a női válogatott is bejut ugyanazon Európa-bajnokság fináléjába: 1995-ben, Bécsben vívott döntőt mindkét együttes, de akkor mindkét találkozót az olaszok nyerték.

Golopencza Szonja volt a női vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Görögország-Magyarország mérkőzés hőse, két ötméterest is fogott

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A női pólósok drámai meccset játszottak a görögökkel, csak az ötméteresek döntöttek, melynek nem várt magyar hőse lett.

Zsinórban harmadszor döntős világversenyen a női pólóválogatott, tíz év után nyerhet Eb-t a vízilabdacsapat

Áprilisban Világkupa-, júliusban világbajnoki, most pedig Eb-döntőt játszhat Cseh Sándor csapata. Az ellenfél ráadásul az a Hollandia lesz, amely ellen tíz évvel ezelőtt megnyerte a kontinenstornát a magyar női vízilabda-válogatott.

Szombaton emlékezetes csatát vívott a két együttes, mindkét oldalon remekelt a kapus, Neszmély Boglárka és Laura Aarts, illetve a védelmek is nagyon hatékonyan működtek. Ennek következménye volt, hogy szokatlanul kevés gól esett, a hollandok 5-4-re nyertek. Neszmély többek között három ötméterest védett ki, egyet a végén, 5-4-es holland előnynél.

Laura Aarts, a hollandok kapusa, aki éveken át játszott Magyarországon, az M4 Sportnak nyilatkozva többek között arról beszélt az olaszok elleni, keddi elődöntős sikerüket követően, hogy hasonlóan szoros mérkőzésre számít, mint amilyen a középdöntőben volt, s bár igaz, hogy jól ismeri a magyarokat, de ők is őt. Majd elmondta azt is, hogy fontos lenne az átalakulóban lévő holland válogatottnak az Eb-siker, ami neki már kétszer megadatott.

A két csapat Eb-mérlege a szombati eredménnyel minimálisan a hollandoknak kedvez, egy döntetlen mellett immár tíz összecsapást nyertek, a magyarok kilencet.