A magyar férfi vízilabda-válogatott ezüstérmet szerzett a belgrádi Európa-bajnokságon. A 2023-ban a világ legjobbjának választott Zalánki Gergő azonban nem volt a keret tagja. A klasszis balkezes előbb maga kért felmentést a 2025-ös világbajnokság alól, a legutóbbi kontinenstornán viszont Varga Zsolt szövetségi kapitány döntése után maradt ki.

Nem akar csitulni a Zalánki Gergő körül kialakult botrány

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Zalánki a közösségi médiában foglalta össze álláspontját. Kissé meggondolatlan Instagram-bejegyzésére hivatalból a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, valamint a sportág legendája, a Pólósok pólósa, Faragó Tamás is érdesen reagált, kárhoztatva Zalánkit, amiért a közösségi médiában kürtölte világgá a panaszát.

Kemény Dénes több konfliktust is kezelt, Zalánki Gergő ügyénél is súlyosabbakat

A három olimpiai aranyérmet nyerő korábbi szövetségi kapitánnyal a Magyar Nemzet beszélgetett. Kemény Dénes úgy fogalmazott, nem látja értelmét, hogy Zalánki-ügyben megszólaljon a nyilvánosság előtt, majd hozzátette, beszéljenek helyette a tettei, korábbi szavai.

A 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban zsinórban kivívott három olimpiai aranyra ma már egybefüggő sikerkorszakként gondolunk vissza, de még azokat az éveket is terhelték konfliktusok, elég arra gondolni, hogy a hat háromszoros olimpiai bajnokot leszámítva a főszereplők, a játékosok is folyamatosan cserélődtek. Akkor is voltak ellentétek, rivalizálások, az idő, és a közös sikerek azonban szövetséggé formáltál ezeket.

Zalánki esete ugyan más, de voltak játékos-játékos közti csörték: a 2002-es Honvéd–Vasas bajnoki döntő és az azt követő hetek, hónapok, amikor Varga Tamás önmagából kivetkőzve kiütötte Kiss Gergelyt. Egy év elteltével, Kemény Dénes újra meghívta a válogatottba Varga Tamást, a játékosokat pedig arra kérte: beszéljék meg egymással a történteket. Varga végül bocsánatot kért, Kiss pedig az arccsonttörésnél is nehezebben gyógyuló lelki sebei ellenére is megbocsátott.

Az athéni olimpia után Kemény Dénes úgy érezte, vérfrissítésre van szükség. 2005-ben többen kimaradtak a válogatottból, átmenetileg maga Varga Tamás is, aztán Steinmetz Barnabás, továbbá szívritmuszavarok miatt Benedek Tibor. Akinek a visszatérése idővel folyamatosan napirenden volt a sajtóban, azután is, hogy Kemény Dénes és Benedek maga már megállapodott annak dátumában, csak éppen nem kötötték mások orrára.

Az ember nem szerethet bele a saját csapatába”

– öntötte szavakba Kemény Dénes akkor az örök dilemmáját. Mert egy edző, egy szövetségi kapitány nyilván ragaszkodik azokhoz a játékosokhoz, akiket ő válogatott be, pláne, ha azok egy olimpiai bajnok csapat tagjai, de nem lehet a múltban élni, abból megélni, muszáj továbblépni.