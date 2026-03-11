A Bayern München gálázott az olasz Atalanta vendégeként, mindezt úgy, hogy a német rekordbajnoknál Harry Kane csak kispados volt. A bajorok a 12. percben szereztek vezetést Josip Stanisic révén, majd tíz perccel később a francia válogatott Michael Olise is betalált, rá három percre pedig a német válogatott Serge Gnabry növelte a különbséget. A fordulás után aztán a Kane helyén futballozó Nicolas Jackson is megvillant, majd a 64. percben Olise megszerezte második gólját, három perccel később pedig a csereként pályára lépő Jamal Musiala is feliratkozott az eredményjelzőre. A bergamói csapat a 93. percben a horvát Mario Pasalic révén még szépíteni tudott, ezzel alakult a 6-1-es végeredmény. A Bayern München gyakorlatilag már a legjobb nyolc között érezheti magát a Bajnokok Ligájában.

Nem hagyott nyitott kérdéseket a Bayern München. Fotó: TIZIANO BALLABIO / NurPhoto

A Bayern München két sztárját is megvádolták

Az Atalanta elleni mérkőzésen Michael Olise a 77., Joshua Kimmich pedig a 83. percben kapott sárga lapot időhúzásért, mindezt 6-0-ás előnynél.

Ez azt jelenti, hogy mindkét játékos eltiltott lesz a visszavágón, mivel ez már a harmadik sárgájuk volt a BL-idény során. Így biztossá vált, hogy a negyeddöntőben tiszta lappal indulhatnak, és már nem kell aggódnia sem Kimmichnek, sem Olisének az eltiltás, és kihagyás miatt.

Amikor a kezdőkörben szabadrúgást végezhetett el a Bayern München, akkor Kimmich először elképesztően sokáig várt, majd többször is félbeszakította a rúgómozdulatát, míg végül még az Atalanta játékosa, Yunus Musah rontott a németnek. Mindketten sárga lapos figyelmeztetést kaptak. A bajorok csapatkapitánya később, a kamerák előtt tagadott mindenféle szándékosságot.

— Megfelelő passzolási lehetőséget kerestem, mert nem akartam, hogy utána letámadjanak minket. Azt hiszem, ha az ellenfél játékosa nem támadott volna rám, nem adta volna meg a sárga lapot – írta le a jelenetet határozottan, komoly arckifejezéssel Joshua Kimmich.

Vincent Kompany azonnal témát váltott, és nem akart erről beszélni:

Nem beszélek sárga lapokról, a mai teljesítmény túl jó volt.

– mondta a belga tréner, majd hozzátette: nem volt megállapodás, sőt, még csak jelzés sem volt a játékosai felé. Kompany a sajtótájékoztatón sem tudta teljesen elkerülni a témát. — Most a többi sráccal kell megbirkóznunk ezzel. Ez egy nagyszerű lehetőség is számukra, hogy megmutassák, van esélyük a további meccseken játszani. Ezt mindenképpen kihasználjuk – fogalmazott.