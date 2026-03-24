Korábban pénzügyi gondok is hátráltatták a legjobb magyar csapatot, az előző szezon utolsó futamán nem állhattak rajthoz. Az előttünk álló évadban azonban a Hungarian Endurance Racing Team (HERT) ismét felveszi a harcot az élmezőnnyel. A keddi sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a belga MRP Racinggel együttműködve indulnak.

Dobogós helyezés a cél a HERT csapatánál

Ahogy a Borsonline is megírta, az együttműködés révén tovább erősödik a csapat és a versenyzői négyes is nemzetközivé válik. Két magyar, egy belga és egy német pilóta versenyez majd a négy állomásos sorozatban.

Werner Daemen csapatfőnök a belga fél képviseletében volt jelen a keddi sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, a HERT az egyik legerősebb ellenfél volt az elmúlt szezonok során, így az együttműködés gyümölcsöző lesz. A magyar versenyzők, Kovács Bálint és Számadó Máté világossá tették a célokat is: a Superstock kategóriában legalább az összetett dobogós helyet tűzték ki, de szeretnének nagyobbat álmodni és a végső győzelem megszerzését sem vetik el.

Számadó, a csapat legfiatalabb versenyzője már nagyon izgatott, de még nem volt alkalma kipróbálni az új versenygépet. A szezon előtti tesztidőszak hamarosan a kezdetét veszi, amikor jobban megismerkedhet a motorral. Az egyik legtapasztaltabb magyar endurance-versenyző, - aki már nyert 24 órás futamot is - a tavalyi idény utolsó versenyén már az MRP Racing színeiben versenyzett. Úgy fogalmazott: csalódott lenne, ha az idei szezon végére nem tudná tovább gyarapítani győzelmei számát.

Az együttműködés révén új nevet kapott a csapat, a Champion HERT powered by MRP a Le Mans-i 24 órás versenyen kezdi meg szereplését, ahol a tavalyi szezonban megnyerték az időmérő edzést.