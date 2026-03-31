Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a szlovénok legyőzése után már beszélt a görögök elleni meccsről is. Az olasz-magyar szakember hangsúlyozta, hogy a keddi ellenfél komolyabb játékerőt képvisel, mint a szlovén csapat.

A magyar válogatott győzelemmel kezdte a 2026-os évet

A görögök ugyanúgy harmadikként végeztek a vb-selejtezős csoportjukban, mint a szlovénok, de lényeges különbség, hogy nem nyeretlenül, ráadásul egy erősebb csoportban négy helyett hét pontot gyűjtöttek hat meccsen. A görögök elsősorban gyenge idegenbeli szereplésük miatt nem tudtak beleszólni a skót-dán versenyfutásba, de a játékerejüket mutatja, hogy a végül csoportgyőztesként kijutott Skóciát otthon le tudták győzni.

Rossi egy helyen változtatott a magyar válogatott kezdőcsapatán

Marco Rossi a közel nyolc éve tartó regnálása óta már többször is hangsúlyozta, hogy számára nincs barátságos meccs, minden találkozón győzni szeretne, így a csapatát is ennek szellemében állítja fel. Ugyanakkor a 2026 első felében esedékes négy felkészülési mérkőzésen a jó eredmények elérése mellett az új játékosok beépítését legalább olyan fontos feladatának tekinti. Erről árulkodik, hogy két napja két újoncot avatott Bárány Donát és Szűcs Tamás személyében, akiknek a teljesítményéről aztán elismeréssel beszélt, s rajtuk kívül nagyon megdicsérte az olyan, nem alapembernek számító játékosok hozzáállását, mint Redzic Damir, Vitális Milán és a szlovénok ellen győztesgólt szerző Schön Szabolcs.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Redziccsel kapcsolatban elmondta, hogy a Salzburg támadója akár a kezdőcsapatban is helyet kaphat a görögök ellen, de csak akkor számolhat vele a kezdőben, ha fizikálisan rendben lesz.

Redzic Damir először kezdett a magyar válogatottban

Redzic végül játékra alkalmas állapotba került, így meg is kapta a bizalmast Marco Rossitól. A szövetségi kapitány végül csak egy helyen változott a szlovénok elleni győztes kezdőn, így a magyar csapat a Tóth B. – Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez – Schäfer, Vitális – Szoboszlai, Tóth A., Redzic – Sallai összeállításban futott ki a Puskás Aréna gyepszőnyegére.