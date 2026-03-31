Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a szlovénok legyőzése után már beszélt a görögök elleni meccsről is. Az olasz-magyar szakember hangsúlyozta, hogy a keddi ellenfél komolyabb játékerőt képvisel, mint a szlovén csapat.
A görögök ugyanúgy harmadikként végeztek a vb-selejtezős csoportjukban, mint a szlovénok, de lényeges különbség, hogy nem nyeretlenül, ráadásul egy erősebb csoportban négy helyett hét pontot gyűjtöttek hat meccsen. A görögök elsősorban gyenge idegenbeli szereplésük miatt nem tudtak beleszólni a skót-dán versenyfutásba, de a játékerejüket mutatja, hogy a végül csoportgyőztesként kijutott Skóciát otthon le tudták győzni.
Rossi egy helyen változtatott a magyar válogatott kezdőcsapatán
Marco Rossi a közel nyolc éve tartó regnálása óta már többször is hangsúlyozta, hogy számára nincs barátságos meccs, minden találkozón győzni szeretne, így a csapatát is ennek szellemében állítja fel. Ugyanakkor a 2026 első felében esedékes négy felkészülési mérkőzésen a jó eredmények elérése mellett az új játékosok beépítését legalább olyan fontos feladatának tekinti. Erről árulkodik, hogy két napja két újoncot avatott Bárány Donát és Szűcs Tamás személyében, akiknek a teljesítményéről aztán elismeréssel beszélt, s rajtuk kívül nagyon megdicsérte az olyan, nem alapembernek számító játékosok hozzáállását, mint Redzic Damir, Vitális Milán és a szlovénok ellen győztesgólt szerző Schön Szabolcs.
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Redziccsel kapcsolatban elmondta, hogy a Salzburg támadója akár a kezdőcsapatban is helyet kaphat a görögök ellen, de csak akkor számolhat vele a kezdőben, ha fizikálisan rendben lesz.
Redzic végül játékra alkalmas állapotba került, így meg is kapta a bizalmast Marco Rossitól. A szövetségi kapitány végül csak egy helyen változott a szlovénok elleni győztes kezdőn, így a magyar csapat a Tóth B. – Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez – Schäfer, Vitális – Szoboszlai, Tóth A., Redzic – Sallai összeállításban futott ki a Puskás Aréna gyepszőnyegére.
A magyar válogatott ziccerekig jutott az első félidőben
A magyarok agresszívan kezdték a meccset, a labdabiztos görögök azonban nem jöttek zavarba a letámadástól, így folyamatosan ki tudták hozni a labdát a saját térfelükről. Ennek ellenére az első komoly helyzet a mieink előtt adódott a hetedik percben. Sallai Roland szerzett meg egy lecsorgót a tizenhatos bal sarkánál, felpasszolta a labdát Redziccsre, aki egyből bepörgette azt a védelem mögé befutó Sallainak, de a Galatasaray játékosának közeli kapáslövésébe a remek ütemben kimozduló Konsztandinosz Colakisz bele tudott vetődni.
Öt perccel később aztán a görögök is mutattak valamit. Egy bal oldali szögletre Panajotisz Recosz érkezett, aki lefejelte a labdát a hosszún lévő Dimitriosz Kurbelisznek, aki hét méterről kapásból lőhetett, a labda viszont elakadt Tóth Balázsban, aki remekül zárta a szöget.
A 16. percben gyönyörű ziccert alakított ki a magyar válogatott.
Dárdai Márton tálalt remek labdát a bal szélen kilépő Kerkez Milosnak, aki az alapvonalról visszakészítette a labdát a tizenegyespontra érkező Redzicnek, a lövésébe viszont Konsztandinosz Kulierakisz önfeláldozó módon bele tudott vetődni, így odalett a magyar helyzet.
A 22. percben újra védenie kellett a görög kapusnak. Ekkor Szoboszlai Dominik állt oda egy bal oldali szabadrúgáshoz, beadás helyett azonban a lövést választotta, de Colakisz számított erre a megoldásra, így könnyedén ki tudta öklözni a labdát.
Ez után kissé leült a mérkőzés, a magyar válogatott szurkolótábora pedig elkezdte Marco Rossi szövetségi kapitányt éltetni, akinek arra is volt ideje, hogy többször is kitapsoljon a szurkolók felé mindkét kapu irányába.
A következő magyar helyzetre a 33. percig kellett várni. Egy labdaszerzés után Szoboszlai cipelte fel a labdát, a balján felfutó Tóth Alexhez passzolt, aki egy befele cselt követően 15 méterről lőtt, a jobb alsóba tartó labdáját viszont Recosz blokkolni tudta a kapu előterében. Négy perccel később a görögök is veszélyeztettek. Egy gyors átmenet végén a bal oldalon felfutó Kosztasz Cimikasz próbálkozott egy 15 méteres lövéssel, Tóth Balázs azonban résen volt és vetődve hárítani tudta a jobbra tartó bombát.
Az első félidő hajráját még megnyomta a magyar válogatott, de újabb helyzetet már nem tudott kialakítani, így a felek gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre. Marco Rossi a szünetben hármat is változtatott. Bolla Bendegúzt a szlovénok ellen gólpasszt jegyző Osváth Attila váltotta, Redzic helyére Lukács Dániel érkezett, míg Tóth Alex helyén Bárány Donát folytatta.
Szoboszlai szólójával indult a második félidő
A második félidőt a mieink kezdték jobban, az 52. percben pedig meg is szerezhették volna a vezetést. Szoboszlai Dominik egy káprázatos szólóval elcikázott a görög védők között, végül hét méterről lőhetett, de a kísérletében már nem maradt elég erő, így Colakisz spárgázva védeni tudta a jobbra tartó labdát.
A folytatásban a mieink birtokolták többet a labdát, a görög pedig középmagas blokkban védekeztek és megpróbáltak gyors ellentámadásokkal veszélyt teremteni. A 63. percben egy ilyen után rá is hozták a frászt a magyar szurkolókra, amikor Vangelisz Pavlidisz egy kiugratás után megtolta a labdát Tóth Balázs mellett, de szerencsére annyira kisodródott, hogy az éles szögből leadott lövése csak a külső kapufán csattant.
Ezt követően is a mieink irányították a játékot, de nagy helyzetig nem tudtak eljutni. Ráadásul Marco Rossinak sérülés miatt cserélnie is kellett: a szünetben beállt Bárány Donát nem tudta folytatni a játékot, a helyére a szlovénok ellen győztes gólt szerző Schön Szabolcs érkezett a 76. percben.
A hajrában a magyar válogatott ment előre a győzelemért. A 83. percben egy jobb oldali beadásra Lukács Dániel robbant be a rövid oldalon, azonban a görögök csereként beállt kapusa, Antonisz Cifcisz a levegőben úszva el tudta ütni a labdát a Puskás Akadémia támadója elől.
A 91. percben a Puskás Aréna közönsége még bízott a gólban, amikor Szoboszlai Dominik odaállt egy bal oldali szabadrúgáshoz, azonban a csapatkapitány középre nyesett labdája a görög kapus kezében landolt, így maradt a gólnélküli döntetlen.
A magyar válogatott így nem tudta megnyerni idei második felkészülési mérkőzését, azonban annyiban teljesült Marco Rossi kívánsága, hogy csapata bekapott gól nélkül tudta lehozni a találkozót.
Felkészülési mérkőzés:
Magyarország–Görögország 0–0
Budapest, Puskás Aréna
Játékvezető: Florian Badstübner (német)
Magyarország: Tóth B. – Bolla (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez – Schäfer, Vitális (Szűcs, 67.) – Szoboszlai, Tóth A. (Bárány, a szünetben, Schön, 67.), Redzic (Lukács, a szünetben) – Sallai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.
Görögország: Colakisz (Cifcisz, 78.) – Vajannidisz, Recosz (Muzakitisz, 78.), Kulierakisz, Cimikasz – Kurbelisz, Triandisz – Maszurasz (Rota, 78.), Bakaszetasz (Tetteh, 67.), Colisz – Pavlidisz. Szövetségi kapitány: Ivan Jovanovics
sárga lap: Osváth (63.), ill. Kulierakisz (48).
A magyarok ezt követően június elején újabb két barátságos meccset vívnak, előbb Finnországot fogadják a Puskás Arénában, majd Kazahsztánt Debrecenben.
