A profi boksz fekete napjaként emlegetik 2025. szeptember 14-ét, amikor a britek ökölvívó legendáját kora reggel holtan találták a Manchester mellett található Hyde-i otthonában. Amint azt az Origó korábban megírta, a rendőrség első közlése szerint nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat, így mindenki elfogadta azt, hogy Ricky Hatton (45-3, 32 KO) öngyilkos lett. Az őszinte stílusáról ismert bunyós életét beárnyékolták a drog, az alkohol és a mentális problémái, de úgy tűnt az elmúlt években, hogy – legalábbis részben – ezeket sikerült maga mögött hagynia.

Meglepő fordulat a tavaly szeptemberben elhunyt Ricky Hatton halálával kapcsolatban

Ricky Hatton holttestét boncoló halottkém szerint nem lehet kizárni a gyilkosságot

Pénteken az angliai Stockportban tartották meg a bokszlegenda halottkémi vizsgálatának meghallgatását, amelyről a boxingscene.com szakportál cikkét szemléző Magyar Nemzet számolt be. Alison Mutch, Dél-Manchester vezető halottkémje ugyan az akasztást jelölte meg halálokként, viszont kijelentette, az öngyilkosságot nem lehet egyértelműen megjelölni. Hatton szervezetében a halálakor jelentős mennyiségű alkohol volt – több mint kétszerese az Egyesült Királyságban megengedett ittas vezetési limitnek –, és amikor megtalálták, semmilyen feljegyzést vagy bizonyítékot nem találtak a rendőrök, ami azt igazolta volna, hogy halála előre kitervelt volt.

Ráadásul a brit bokszlegenda fia, Campbell Hatton szerint édesapja évek óta most volt a legjobb helyzetben, míg Jennifer, Hatton korábbi partnere és két lányának édesanyja arról számolt be, hogy a bokszolóval jókedvűen vacsorázott együtt szeptember 12-én, és a közös gyermekeik jövőjéről beszélgettek.

Ricky Hatton statisztikája

amatőr

hétszeres brit bajnok

ifjúsági vb-bronzérem (1996, Havanna)

profi

48 meccs, 45 győzelem (32 KO), 3 vereség (mindhárom KO)

az IBF, az IBO és a Ring világbajnoka kisváltósúlyban

WBA világbajnoka váltósúlyban

A boncolást végző halottkém krónikus traumás encephalopathiára (CTE) utaló agyi elváltozásokat azonosított, amely egy ismételt fejsérülések által okozott agyi betegség – ami minden bizonnyal illusztris bokszpályafutásának következménye, ám nem kizárt, hogy egy bántalmazásból származik. Ugyanakkor az egykori bokszoló családjának több tagja is úgy nyilatkozott, hogy Hatton pszichológiailag jó állapotban volt, igaz, azt elismerték, alkalmanként hangulatingadozások, zavartság és feledékenység jelentkezett nála, ezek pedig mind a CTE gyakori tünetei.