A Magyar Teqball Szövetség versenynaptárának egyik kiemelt eseménye veszi kezdetét 2026. március 28–29. között Tapolcán, ahol megrendezik az Országos Teqball Bajnokság első fordulóját. A verseny egy háromállomásos sorozat nyitánya, amelynek végén kialakul a magyar felnőtt és utánpótlás válogatott kerete. Az idei bajnoki rendszer különleges jelentőséggel bír, hiszen a három forduló eredményei alapján dől el, kik kerülhetnek be a válogatott keretbe mind a felnőtt, mind az utánpótlás korosztályban, az öt hivatalos versenykategóriában. A sorozat így a hazai játékosok számára a szezon egyik legfontosabb megmérettetése, ahol nemcsak a bajnoki címekért, hanem a nemzetközi szereplés lehetőségéért is küzdenek.

Országos Teqball Bajnokság kerül megrendezésre Tapolcán

Fotó: MOL Országos Teqball Bajnokság

Országos Teqball Bajnokság: Az út a címeres mez felé

Az Országos Teqball Bajnokság első fordulója minden évben kiemelt figyelmet kap, hiszen itt indul el az a folyamat, amelynek végén kialakul a nemzeti csapat kerete.

A kétnapos esemény során a hazai élmezőny játékosai mellett a feltörekvő, fiatal tehetségek is lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyítsák rátermettségüket.

A háromfordulós rendszer biztosítja, hogy a versenyzők több alkalommal is összemérhessék tudásukat, így a válogatott keretbe végül azok a játékosok kerülhetnek be, akik a teljes sorozat során a legstabilabb teljesítményt nyújtják.

Tapolca ad otthont a nyitánynak

Az Országos Teqball Bajnokság első fordulójának a tapolcai Csermák János Rendezvénycsarnok ad otthont, ahol két napon keresztül zajlanak majd a mérkőzések.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a helyszínre, hogy élőben követhessék a látványos labdameneteket és a kiélezett párharcokat.

Azok számára, akik nem tudnak személyesen kilátogatni Tapolcára, a döntő mérkőzéseket élő közvetítésben is követhetik a Magyar Teqball Szövetség YouTube csatornáján.

A bajnoki sorozat tehát március végén kezdetét veszi, és ezzel együtt elindul a küzdelem a címeres mezért. A következő hetekben a hazai teqball közösség figyelme Tapolcára irányul, ahol az első lépés megtörténik a magyar válogatott felé vezető úton.