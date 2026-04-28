Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Most érkezett: új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon?

Fontos

Megvan, kit jelöl a Fidesz parlamenti alelnöknek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Totális káoszba fulladt az orosz ökölvívó, Szergej Gorokov törökországi mérkőzése. A győztes bokszolót a mérkőzés után azonnal utolérte a népharag, a dühös nézők berontottak a ringbe és agyba-főbe verték.

Az UBO félnehézsúlyú övéért csapott össze telt ház előtt Szergej Gorokov a hazaiak kedvencével, a török Emir Kalkannal Trabzonban. A mérkőzés a második menet közepéig szoros csatát hozott, ám az orosz bokszoló ekkor kiütötte riválisát, ezt követően viszont teljesen elszabadultak az indulatok.

Az orosz bokszoló győzelme után elképesztő káosz robbant ki
Fotó: sport.aktuality.sk/

Mi történt az orosz bokszoló győzelme után?

A győzelmet követően a 36 éves bunyós ünneplésbe kezdett volna a stábtagokkal, majd riválisa állapota felől érdeklődött, ám ekkor a vesztes fél egyik edzője meglökte őt. Több sem kellett, Gorokov egyik segítője egyből ott termett, majd elszabadult a pokol, egymás után csattantak a nagy pofonok. 

A balhéba a török szurkolók is bekapcsolódtak, akik székeket dobáltak a ringbe, aztán a küzdőtérre lépve leterítették Gorokovot, 

az orosz ökölvívónak még a fejét is brutálisan megtaposták.

Később Gorokov a közösségi médiában adott hírt az állapotáról, miszerint a kórházban várja az MRI-vizsgálatok eredményét, és az is kiderült, hogy a stábtagjai közül ketten súlyosan megsérültek. A bajnoki övet megszerző sportoló nem sokkal később el is hagyta Törökországot, mondván, stábjával egyáltalán nem érzték magukat biztonságban, ami a történtek fényében aligha meglepő.

  • Kapcsolódó cikkek
Miért nyírják ki a világ egyik legjobb thai-bokszolóját?
A világbajnok bokszoló brutálisan kiütötte eddig veretlen ellenfelét – videó
Medvékkel birkózik, félelmetes szörnyeteg az orosz bokszoló – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!