Az UBO félnehézsúlyú övéért csapott össze telt ház előtt Szergej Gorokov a hazaiak kedvencével, a török Emir Kalkannal Trabzonban. A mérkőzés a második menet közepéig szoros csatát hozott, ám az orosz bokszoló ekkor kiütötte riválisát, ezt követően viszont teljesen elszabadultak az indulatok.

Az orosz bokszoló győzelme után elképesztő káosz robbant ki

Mi történt az orosz bokszoló győzelme után?

A győzelmet követően a 36 éves bunyós ünneplésbe kezdett volna a stábtagokkal, majd riválisa állapota felől érdeklődött, ám ekkor a vesztes fél egyik edzője meglökte őt. Több sem kellett, Gorokov egyik segítője egyből ott termett, majd elszabadult a pokol, egymás után csattantak a nagy pofonok.

A balhéba a török szurkolók is bekapcsolódtak, akik székeket dobáltak a ringbe, aztán a küzdőtérre lépve leterítették Gorokovot,

az orosz ökölvívónak még a fejét is brutálisan megtaposták.

🇹🇷 🤛 Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight



Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan.



Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks.



The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

Később Gorokov a közösségi médiában adott hírt az állapotáról, miszerint a kórházban várja az MRI-vizsgálatok eredményét, és az is kiderült, hogy a stábtagjai közül ketten súlyosan megsérültek. A bajnoki övet megszerző sportoló nem sokkal később el is hagyta Törökországot, mondván, stábjával egyáltalán nem érzték magukat biztonságban, ami a történtek fényében aligha meglepő.