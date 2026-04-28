Az UBO félnehézsúlyú övéért csapott össze telt ház előtt Szergej Gorokov a hazaiak kedvencével, a török Emir Kalkannal Trabzonban. A mérkőzés a második menet közepéig szoros csatát hozott, ám az orosz bokszoló ekkor kiütötte riválisát, ezt követően viszont teljesen elszabadultak az indulatok.
Mi történt az orosz bokszoló győzelme után?
A győzelmet követően a 36 éves bunyós ünneplésbe kezdett volna a stábtagokkal, majd riválisa állapota felől érdeklődött, ám ekkor a vesztes fél egyik edzője meglökte őt. Több sem kellett, Gorokov egyik segítője egyből ott termett, majd elszabadult a pokol, egymás után csattantak a nagy pofonok.
A balhéba a török szurkolók is bekapcsolódtak, akik székeket dobáltak a ringbe, aztán a küzdőtérre lépve leterítették Gorokovot,
az orosz ökölvívónak még a fejét is brutálisan megtaposták.
Később Gorokov a közösségi médiában adott hírt az állapotáról, miszerint a kórházban várja az MRI-vizsgálatok eredményét, és az is kiderült, hogy a stábtagjai közül ketten súlyosan megsérültek. A bajnoki övet megszerző sportoló nem sokkal később el is hagyta Törökországot, mondván, stábjával egyáltalán nem érzték magukat biztonságban, ami a történtek fényében aligha meglepő.
