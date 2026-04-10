A Ferencváros-Diósgyőr összecsapás mindkét csapatnak kulcsfontosságú volt. A bajnoki címért harcoló Fradi a listavezető Győri ETO-t üldözi, amely péntek este kiütéses győzelmet aratott Felcsúton. A 11. kiesőhelyen álló DVTK négy pontra van a bennmaradást érő pozíciótól, így muszáj lenne előbb-utóbb meccseket nyernie.
Erre azonban kevés esély mutatkozott, ugyanis a Fradi legutóbb január végén kapott ki a Groupama Arénában, a Győr elleni vereség óta viszont minden meccsét megnyerte hazai környezetben Robbie Keane csapata.
A Ferencváros szenvedett a kiesőjelölt Diósgyőr ellen
A Diósgyőr borzalmas szériában van. A miskolci csapat az eddig lejátszott tíz tavaszi mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, és úgy tűnik, a március elején kinevezett Nebojsa Vignjevics érkezésével sem lett jobb a csapat, a szerb trénerrel egy döntetlen, majd zsinórban három vereség a Diósgyőr mérlege.
A Ferencváros intenzíven kezdte a mérkőzést, azonnal megszállta a Diósgyőr térfelét, azonban a bajnokcsapat sokáig nem tudott mit kezdeni a miskolci együttes betömörülő védekezésével. A Fradi irányított, azonban ziccerig nem tudott eljutni, ráadásul Robbie Keane-nek korán bele is kellett nyúlnia a meccsbe. A diósgyőri Álex Vallejo elkaszálta Bamidele Yusufot, a Fradi nigériai támadója pedig nem tudta folytatni a játékot, így a 19. percben Lenny Joseph érkezett a helyére.
Az igazi hideg zuhany viszont csak ez után érkezett, ugyanis a 23. percben a semmiből vezetést szerzett a Diósgyőr.
A 19 éves Macsó Máté futotta le bal szélen a magyar válogatott Osváth Attilát, a beadása megpattant a Fradi blokkolni akaró jobbhátvédjén, de pont így lett tökéletes a hosszú oldalon érkező Pető Milánnak, aki közelről gólt fejelt (0-1).
A bekapott gól után a Fradi sebességet váltott, és a 33. percben majdnem ki is egyenlített. Mohamed Abu Fani kapu elé beívelt szabadrúgására Megyeri Gábor borzasztó ütemben jött ki, de az őt megelőző Toon Raemaekers nem tudott az üresen maradt kapuba fejelni.
A folytatásban a Fradi próbálkozott, de Robbie Keane együttese akcióból semmiféle veszélyt nem jelentett a Diósgyőr kapujára, így a félidőre a vendégek mehettek egygólos vezetéssel.
A Fradi az év potyagóljával egyenlített
A Fradi edzője érthetően elégedett volt csapata játékával, így a szünetben kettőt is változtatott. Nagy Barnabás helyére a holland Elton Acolatse érkezett, Abu Fanit pedig a magyar válogatott Gruber Zsombor váltotta.
A Fradi a fordulás után elkezdett támadni, az 50. percben pedig egy elképesztő potyagóllal egyenlített.
A csereként beállt Elton Acolatse húzogatott a bal szélen, majd egy befele csel után betekerte a labdát, a beadása rendesen lecsúszott és csak le kellett volna húznia azt Megyeri Gábornak. Azonban a Diósgyőr kapusa leengedte a kezét, mert azt hitte, a labda elszáll majd a kapu fölött, de meglepődött, amikor az a bal felső sarokban kötött ki (1-1).
A gól után óriási volt a meglepettség, néhány másodpercre senki sem hitt a szemének sem, Acolatse pedig volt annyira úriember, hogy egy ilyen találat után nem ünnepelt volt csapata ellen.
A hatalmas potyagól megfogta a Diósgyőrt, a Fradi pedig az 59. percben megfordította a mérkőzést. Egy szép támadás végén Gavriel Kanikovszki készítette le a labdát a balján érkező Acolatsénak, akinek a kilencméteres lövését Megyeri védeni tudta, a kipattanóra viszont Lenny Joseph érkezett elsőnek, aki hét méterről visszakanalazta a labdát az üres kapuba (2-1).
A vezetés megszerzése után úgy tűnt, a Fradi bármikor eldöntheti a meccset. A 69. percben Gruber tette ki a labdát balra Acolatsénak, a holland támadó középre centerezett, ahol Gruber visszakapta a labdát, de a közeli lövését Megyeri bravúrral védeni tudta.
A 76. percben eldöntötte a meccset a Fradi. Gruber Zsombor bal oldali szabadrúgása tökéletesen találta meg Mariano Gómezt, az argentin védő pedig öt méterről védhetetlen gólt fejelt a léc alá (3-1).
- A januárban érkezett középső védőnek a 14. meccsén ez volt a negyedik gólja a Fradi színeiben.
A 80. percben Robbie Keane-nek ismét változtatni kellett. A remekül beszálló Acolatse megsérült, így az utolsó bő tíz percre az ír Callum O’Dowda érkezett a helyére. Az utolsó negyedórában a Diósgyőr ment előre a szépítésért, volt is pár ígéretes helyzete a miskolci csapatnak, de faragni már nem tudott a különbségen, így a Fradi papírforma győzelmet aratott.
A Ferencváros – amely egy meccsel kevesebbet játszott – ezzel a győzelemmel továbbra is tapad a listavezető ETO-ra, kedden pedig pontszámban be is érheti a győri csapatot, ha hazai pályán legyőzi a Puskás Akadémiát a 26. fordulóból elhalasztott mérkőzésen.
A Diósgyőr ezzel hét meccse nyeretlen az NB I-ben, sorozatban pedig a negyedik mérkőzését veszítette el, a hátránya így továbbra is négy pont a bennmaradást érő 10. helytől. Azonban a riválisai egyaránt szombaton lépnek pályára, így növelhetik az előnyüket.
Fizz Liga, 29. forduló:
Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 3-1 (0-1)
Groupama Aréna, 9417 néző
Játékvezető: Karakó Ferenc
Ferencvárosi TC: Dibusz - Gómez, Raemaekers, Szalai G. - Osváth, Corbu, Kanikovszki, Abu Fani (Gruber, a szünetben), Nagy B. (Acolatse, a szünetben; O'Dowda, 80.) - Yusuf (Joseph, 19.), Kovacevic (Zachariassen, 73.)
Diósgyőri VTK: Megyeri G. - Kastrati (Szakos, 77.), Szatmári, Tamás M., Bárdos - Bokros, Holdampf, Vallejo, Macsó (Saponjic, 81.) - Colley (Ambrose, 77.), Pető
gólszerzők: Acolatse (50.), Joseph (60.), Gómez (76.), illetve Pető (23.)
sárga lap: Pető (32.), Kastrati (74.), Tamás M. (86.), Vallejo (94.)
- kapcsolódó cikkek: