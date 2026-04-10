A Ferencváros-Diósgyőr összecsapás mindkét csapatnak kulcsfontosságú volt. A bajnoki címért harcoló Fradi a listavezető Győri ETO-t üldözi, amely péntek este kiütéses győzelmet aratott Felcsúton. A 11. kiesőhelyen álló DVTK négy pontra van a bennmaradást érő pozíciótól, így muszáj lenne előbb-utóbb meccseket nyernie.

A Ferencváros remek formában várhatta a Diósgyőr elleni meccset

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Erre azonban kevés esély mutatkozott, ugyanis a Fradi legutóbb január végén kapott ki a Groupama Arénában, a Győr elleni vereség óta viszont minden meccsét megnyerte hazai környezetben Robbie Keane csapata.

A Ferencváros szenvedett a kiesőjelölt Diósgyőr ellen

A Diósgyőr borzalmas szériában van. A miskolci csapat az eddig lejátszott tíz tavaszi mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, és úgy tűnik, a március elején kinevezett Nebojsa Vignjevics érkezésével sem lett jobb a csapat, a szerb trénerrel egy döntetlen, majd zsinórban három vereség a Diósgyőr mérlege.

A Ferencváros intenzíven kezdte a mérkőzést, azonnal megszállta a Diósgyőr térfelét, azonban a bajnokcsapat sokáig nem tudott mit kezdeni a miskolci együttes betömörülő védekezésével. A Fradi irányított, azonban ziccerig nem tudott eljutni, ráadásul Robbie Keane-nek korán bele is kellett nyúlnia a meccsbe. A diósgyőri Álex Vallejo elkaszálta Bamidele Yusufot, a Fradi nigériai támadója pedig nem tudta folytatni a játékot, így a 19. percben Lenny Joseph érkezett a helyére.

Az igazi hideg zuhany viszont csak ez után érkezett, ugyanis a 23. percben a semmiből vezetést szerzett a Diósgyőr.

A 19 éves Macsó Máté futotta le bal szélen a magyar válogatott Osváth Attilát, a beadása megpattant a Fradi blokkolni akaró jobbhátvédjén, de pont így lett tökéletes a hosszú oldalon érkező Pető Milánnak, aki közelről gólt fejelt (0-1).

A bekapott gól után a Fradi sebességet váltott, és a 33. percben majdnem ki is egyenlített. Mohamed Abu Fani kapu elé beívelt szabadrúgására Megyeri Gábor borzasztó ütemben jött ki, de az őt megelőző Toon Raemaekers nem tudott az üresen maradt kapuba fejelni.

A folytatásban a Fradi próbálkozott, de Robbie Keane együttese akcióból semmiféle veszélyt nem jelentett a Diósgyőr kapujára, így a félidőre a vendégek mehettek egygólos vezetéssel.