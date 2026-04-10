A Ferencváros honlapján azt írják, hosszú kihagyás vár Keszthelyi Ritára, aki térdsérülést szenvedett. Az FTC-Telekom női vízilabdacsapatának egyik legjobbját nem kell megműteni, és már a rehabilitációját is elkezdte a magyar a válogatott csapatkapitánya.

A Ferencváros sztárjátékosa súlyos sérülést szenvedett

A Ferencváros sztárjátékosa nem játszhat a Bajnokok Ligájában

A címvédő Fradi szerdán biztosította helyét az OB I fináléjában, ugyanakkor Keszthelyi nélkül kell kivívnia a társaknak a négyes döntőbe jutást a Bajnokok Ligájában.

A következő időszakban a legfontosabb számomra a teljes felépülés, ezért minden energiámat a rehabilitációra és arra fogom fordítani, hogy minél erősebben térhessek vissza. Célom, hogy újra a legjobb formámban segíthessem a csapatomat és a válogatottat. Dolgozom tovább, és bízom benne, hogy hamarosan újra a medencében találkozunk”

– mondta a sérülésével kapcsolatban Keszthelyi Rita.