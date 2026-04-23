A két csapat múlt vasárnap már összemérte erejét egy „előrehozott bajnoki döntőként” emlegetett összecsapáson, melyet az ETO 1-0-ra megnyert, így három fordulóval a bajnokság vége előtt a győri csapat hárompontos előnyre tett szert a Fradival szemben.

A Fradi a győri vereségével lépéshátrányba került az NB I-ben

Fotó: Mirkó István

Ez ETO vasárnap Debrecenben játszik majd sorsdöntő bajnokit, most óriási esélye van arra, hogy letaszítsa a trónról a fővárosi csapatot és 13 év után ismét bajnoki címet nyerjen. Éppen ezért sokan arra számítottak, hogy a bajnoki cím megszerzése miatt a győri csapat „elengedi” majd a Fradi elleni kupaelődöntőt.

​A Fradi sorozatban harmadszor jutott be Magyar Kupa fináléjába

Előzetesen így is tűnt, ugyanis Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője hat helyen változtatott azon a csapaton, amely múlt vasárnap legyőzte a Fradit, ezzel szemben Robbie Keane, a Fradi ír trénere a legerősebb csapatát küldte pályára, amelyben csak Dibusz Dénes kapott helyet magyar játékosként.

Az elején úgy tűnt, az erőviszonyok a Fradinak kedveztek, hiszen a fővárosi csapat már a találkozó elején megszerezte a vezetést a horvát Franko Kovacevic találatával. A Ferencváros dominált a meccs elején, az előnyét viszont nem tudta növelni, az ETO pedig lassan magára talált, és az első játékrész hajrájában megfordította a meccset. Előbb Csinger Márk fejelt gólt a 40. percben, majd a hosszabbítás első percében Claudiu Bumba talált be egy hatalmas ferencvárosi védelmi hiba után. A csapatok mégis döntetetlennel mehettek a szünetre, ugyanis a győri kapus, Megyeri Balázs is hibázott egy hatalmasat, melyet a svéd Jonathan Levi büntetett meg.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A folytatásban alábbhagyott a csapatok lendülete, bár a Fradinak több meccslabdája is volt, nem tudta megnyerni a meccset a rendes játékidőben, így jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás. A ráadásban Robbie Keane együttese több helyzetet is kidolgozott, a legközelebb Lenny Joseph járt a gólszerzéshez, azonban a francia támadó a 115. percben csúnyán fölé durrantott óriási ziccerben, így jöhetett a tizenegyespárbaj, amit végül a Fradi nyert meg 3-2-re, így fővárosi csapat sorozatban harmadszor jutott be a MOL Magyar Kupa-döntőbe.