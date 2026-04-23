A két csapat múlt vasárnap már összemérte erejét egy „előrehozott bajnoki döntőként” emlegetett összecsapáson, melyet az ETO 1-0-ra megnyert, így három fordulóval a bajnokság vége előtt a győri csapat hárompontos előnyre tett szert a Fradival szemben.
Ez ETO vasárnap Debrecenben játszik majd sorsdöntő bajnokit, most óriási esélye van arra, hogy letaszítsa a trónról a fővárosi csapatot és 13 év után ismét bajnoki címet nyerjen. Éppen ezért sokan arra számítottak, hogy a bajnoki cím megszerzése miatt a győri csapat „elengedi” majd a Fradi elleni kupaelődöntőt.
A Fradi sorozatban harmadszor jutott be Magyar Kupa fináléjába
Előzetesen így is tűnt, ugyanis Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője hat helyen változtatott azon a csapaton, amely múlt vasárnap legyőzte a Fradit, ezzel szemben Robbie Keane, a Fradi ír trénere a legerősebb csapatát küldte pályára, amelyben csak Dibusz Dénes kapott helyet magyar játékosként.
Az elején úgy tűnt, az erőviszonyok a Fradinak kedveztek, hiszen a fővárosi csapat már a találkozó elején megszerezte a vezetést a horvát Franko Kovacevic találatával. A Ferencváros dominált a meccs elején, az előnyét viszont nem tudta növelni, az ETO pedig lassan magára talált, és az első játékrész hajrájában megfordította a meccset. Előbb Csinger Márk fejelt gólt a 40. percben, majd a hosszabbítás első percében Claudiu Bumba talált be egy hatalmas ferencvárosi védelmi hiba után. A csapatok mégis döntetetlennel mehettek a szünetre, ugyanis a győri kapus, Megyeri Balázs is hibázott egy hatalmasat, melyet a svéd Jonathan Levi büntetett meg.
A folytatásban alábbhagyott a csapatok lendülete, bár a Fradinak több meccslabdája is volt, nem tudta megnyerni a meccset a rendes játékidőben, így jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás. A ráadásban Robbie Keane együttese több helyzetet is kidolgozott, a legközelebb Lenny Joseph járt a gólszerzéshez, azonban a francia támadó a 115. percben csúnyán fölé durrantott óriási ziccerben, így jöhetett a tizenegyespárbaj, amit végül a Fradi nyert meg 3-2-re, így fővárosi csapat sorozatban harmadszor jutott be a MOL Magyar Kupa-döntőbe.
Robbie Keane szerint a Fradi megérdemelten jutott tovább
A mérkőzés után Robbie Keane, a Ferencváros edzője hangsúlyozta, csapata megérdemelten jutott tovább, mert nagyobb helyzetei voltak a mérkőzésen.
Sosem jó, ha tizenegyespárbajra kerül a sor, mert az mindig lutri. De mikor elő kellett lépni, volt, aki megtette, például Dibusz Dénes, aki rögtön védett, mikor hibáztunk”
– mondta az M4 Sport kamerája előtt Robbie Keane, aki szerint az ETO nem tudott helyzeteket kialakítani.
Az ír szakember hangsúlyozta, hogy a győriek két beadásból két gólt lőttek, míg nekik a hosszabbításban is több nagy lehetőségük volt, de végül is nem számít, mert a győzelem a lényeg.
A hosszabbítás második felére jobban összeszedtük magunkat fizikálisan és jobban tudtunk dominálni, de ez nem egyszerű, ha vannak olyan játékosok, akik a szezon során nem kaphattak annyi játékpercet, így nyilván a meccsfittség sokat befolyásol egy ilyen találkozón”
– folytatta Keane, akit arról is kérdeztek, mit adhat ez a siker a Fradinak a bajnokság hajrájában.
„Remélem, hogy ebből önbizalmat nyerünk, mégiscsak kupadöntőbe jutottunk, de vasárnap már jön az újabb nagy meccs, készen kell állnunk rá” – tette hozzá a Fradi edzője.
A találkozót követő sajtótájékoztatón Robbie Keane hangsúlyozta, hogy a siker kulcsa az volt, hogy mindenki küzdött a másikért.
Nagyon jól kezdtünk, de a srácok roppant fáradtak voltak, Cadu, Makreckis és O’Dowda is. A fizikalitásuk megsínyli, hogy ezek a játékosok nem tudnak pályára lépni eleget a bajnokságban. Mindenki hulla fáradt volt. Örülök a győzelemnek és a továbbjutásnak. Mindenki kivette a részét a mai meccsből, nem tudnék senkit kiemelni, egymásért küzdött a csapat. Az biztos, hogy a hétvégi, Paks elleni bajnokira lesznek változtatások. Nincs más lehetőségünk”
– fogalmazott a Fradi edzője.
Dibusz Dénesék célja a győzelem mellett az ETO lefárasztása volt
A mérkőzés után Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa a vegyeszónában elmondta, hogy készültek arra, hogy akár a büntetőpárbaj is dönthet majd a találkozó végén, de túlzásba azért nem vitték a tizenegyesek gyakorlását.
Rúgtunk a tegnapi edzésen, de hasonlóan gyenge hatékonysággal. Azt szerettük volna, hogy egy picit rövidebb este legyen, és sikerüljön büntetők nélkül eldönteni a továbbjutást. Ez nem sikerült, mert nem tudtuk kihasználni a kínálkozó lehetőségeinket. Aztán a büntetőpárbaj is eléggé fordulatosra és izgalmasra sikerült, de szerencsére a végén mi jöttünk ki ebből győztesként”
– mondta a Fradi csapatkapitánya, akit arról is kérdeztek, hogy a 120 percnyi játék melyik csapatot fogja jobban megviselni.
„Az egyik célunk az az volt, hogy minél jobban lefárasszuk a győri csapatot, hiszen a héten kétszer kell utazniuk, mi pedig itthon játszunk majd, úgyhogy talán egy picit ez is számíthat. Nekünk most minden ilyen kis dologba meg kell próbálnunk kapaszkodni, hiszen nem a mi kezünkben van a sorsunk, és azt gondolom, hogy a hétvége döntő lehet a bajnokság végkimenetele szempontjából. Úgy érzem, hogy ha Győr nyerni tud Debrecenben, akkor a hátralevő két mérkőzését is be fogja húzni. De elsősorban itt ma az volt a legfontosabb, hogy valahogy bejussunk a kupadöntőbe. Szerintem mindkét csapat megmutatta, hogy megérdemelné a döntőbe jutást, és joggal harcolunk a bajnokságban is az aranyéremért” – folytatta Dibusz, aki úgy érzi, hogy a Fradi a keretmélysége miatt a hétvégi NB I-es fordulóban frissebb csapattal tud majd kiállni, mint az ETO.
A Ferencváros kapusa méltatta az ellenfelet és elmondta azt is, miért vezeti a bajnokságot a győri csapat.
Nagyon jó csapat, jó az alapjátékuk, kellően fizikálisak, erőnlétben is rendben vannak. Megvan bennük a minőség, az elszántság, az önbizalom. Az elmúlt másfél évben nagyon nagy utat jártak be, és egyértelműen az egyik legstabilabb csapattá váltak. Már a nyáron is látszódott, hiszen karnyújtásnyira voltak a Konferencia-liga főtáblától, úgyhogy tudtuk, hogy komolyan kell vennünk őket. Az idei szezont tekintve nem az ellenük vívott találkozókkal van a baj, hanem sokkal inkább azokkal, amelyeken itthon hullajtottunk fontos pontokat. Ha hozzuk, amikor kellett volna, akkor a Győr előtt lehetnénk, de ez már a múlt része. A Magyar Kupa is Európa-liga-indulást biztosít, úgyhogy ha úgy alakulna, hogy nem tudjuk már a győrieket befogni a bajnokságban, akkor ez mindenképpen egy alapelvárás, hogy a kupát megnyerjük, de nem tettünk még le arról, hogy itt a hátralévő három fordulóban a megszerezhető kilenc ponttal nyomás alá helyezzük őket”
– tette hozzá a 35 éves kapus.
Az utolsó ferencvárosi tizenegyest értékesítő Corbu Máriusz tudta, hogy készen kell állnia, és úgy látta, egy kis higgadtság hiányzott a Fradi játékából.
„Mikor beálltam, éreztem a győrieken, hogy elfáradtak nagyon. Talán mert ők nincsenek hozzászokva, hogy háromnaponta játszanak. Egyből éreztem, hogy van keresnivalónk, és győzni tudunk akár a 11-esek előtt, ez nem jött össze, de így kellett lennie” – értékelt az M4 Sport kamerája előtt a januárban igazolt középpályás.
Az ETO edzője szerint a magyar futball reklámja volt a Fradi elleni két meccs
A győri csapat első gólját a magyar válogatottnál is számításba vett Csinger Márk szerezte, aki úgy érzi, mindkét csapat megérdemelte volna a döntőbe jutást.
A hosszabbításban mindkét csapat eldönthette volna a meccset. Nekünk is volt helyzetünk, a Fradinak is. A büntetőrúgásokban jók vagyunk, de most eggyel kevesebbet tudtunk belőni, így nem tudtunk továbbjutni. Mindent megtettünk, nagyon büszke vagyok a csapatra. Így ki lehet esni”
– mondta az M4 Sport kamerája előtt a 22 éves védő
„Ma lehetünk szomorúak, de ott van a bajnokság, ahol három ponttal vezetünk és a saját kezünkben van a sorsunk. Minden meccsünkre úgy fogunk kimenni, hogy a legjobbunkat nyújtsuk majd. Azon leszünk, hogy megnyerjük a bajnokságot” – tette hozzá Csinger.
Borbély Balázs, az ETO edzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, csapata tisztességesen helytállt a Fradi otthonában.
Nagyon jó mérkőzést láthattunk. A magyar futball reklámja volt, akárcsak a vasárnapi összecsapás. Voltak gólok, gyönyörű akciók, klasszismegoldások, dráma a meccs végén. Sajnos ebből most mi jöttünk ki rosszul, úgyhogy gratulálnunk kell a Fradinak és sok sikert kívánni nekik a kupadöntőben”
– fogalmazott az ETO edzője, aki az M4 Sport kamerája előtt arról is beszélt, hogy a tizenegyespárbajban döntő volt a Fradi-játékosok rutinja.
„Becsületesen helytálltunk, bár az elején látszott, hogy volt egy kis idegesség, kapkodás. Utána visszajöttünk a meccsbe, a második félidő teljesen rendben volt, a hosszabbításban talán még fizikailag mintha a Fradi fölé nőttünk volna. A tizenegyespárbaj a tapasztalatról, mentális erőről szól, ebben most ők voltak jobbak. Büszke vagyok a srácokra, maximálisan helytálltunk” – tette hozzá Borbély Balázs.
- A Ferencváros a 36. kupadöntőjére készülhet, eddig 24-szer meg is nyerte a sorozatot, ami rekord a mezőnyben.
A döntőt május 9-én a Puskás Arénában játsszák, a Fradi ellenfele a harmadszor fináléba jutott Zalaegerszeg lesz.