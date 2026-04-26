Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában a címvédő Ferencváros győzelmi kényszerben lépett pályára a Paks ellen. A Groupama Arénában rendezett meccsen a Fradinak mindenképpen nyernie kellett, hogy tartani tudja a lépést a listavezető ETO FC Győrrel, azonban sokáig szenvedett a Paks elleni meccsen. Ráadásul Bognár György csapata akár előnybe is kerülhetett volna, azonban a Paks nem kapott meg egy jogosnak tűnő tizenegyest.

A Ferencváros-Paks mérkőzés elején a Fradi dominált a mezőnyben, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a Paks kapuja előtt. 

Mariano Gómez kezezése után megúszott egy 11-es a Fradi
Fotó: Purger Tamás/MTI

Nem mellesleg Bognár György csapata a 19. percben akár előnybe is kerülhetett volna a Groupama Arénában.

A Fradi megúszott egy jogos 11-est?

Egy jobb oldali beadás után Mariano Gómez, a Fradi argentin védője az alkarjával szelídítette meg a labdát, majd zavarában kivágta azt a tizenhatoson belülről. 

Az eset után a paksi játékosok 11-est reklamáltak, de Bogár Gergő játékvezető sípja néma maradt, majd rövid ellenőrzést követően a VAR-szobában is úgy döntöttek, nem történt szabálytalanság. 

A Fradi aztán a 42. percben vezetést szerzett Lenny Joseph találatával, majd a 66. percben a francia támadó növelni tudta a bajnokcsapat előnyét, amely végül 2-0-s győzelmet aratott. 

A mérkőzés összefoglalója a linkre kattintva olvasható. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!