A Ferencváros-Paks mérkőzés elején a Fradi dominált a mezőnyben, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a Paks kapuja előtt.
Nem mellesleg Bognár György csapata a 19. percben akár előnybe is kerülhetett volna a Groupama Arénában.
A Fradi megúszott egy jogos 11-est?
Egy jobb oldali beadás után Mariano Gómez, a Fradi argentin védője az alkarjával szelídítette meg a labdát, majd zavarában kivágta azt a tizenhatoson belülről.
Az eset után a paksi játékosok 11-est reklamáltak, de Bogár Gergő játékvezető sípja néma maradt, majd rövid ellenőrzést követően a VAR-szobában is úgy döntöttek, nem történt szabálytalanság.
Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!
Ön szerint jól döntött Bogár Gergő játékvezető?
A Fradi aztán a 42. percben vezetést szerzett Lenny Joseph találatával, majd a 66. percben a francia támadó növelni tudta a bajnokcsapat előnyét, amely végül 2-0-s győzelmet aratott.
