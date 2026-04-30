A Szeged óriási csatát vívott a címvédő Magdeburggal a férfi kézilabda BL negyeddöntőjének első mérkőzésén, de a német sztárcsapat 35-28-ra nyert, így a magyar együttesnek alig maradt esélye a továbbjutásra a visszavágó előtt.

A Szeged elbukta a férfi kézilabda BL negyeddöntőjének első meccsét

A férfi kézilabda BL szezonjának legszebb gólját lőtte a Szeged játékosa?

A mérkőzés legszebb talátát kétségtelenül az OTP Bank-Pick Szeged szlovén válogatott átlövője, Borut Mackovsek szerezte.

A 33 éves klasszis előbb fantasztikus mozdulattal fordult le a védőjéről, majd ismét megpördült a levegőben és zseniális gólt ragasztott a kapu jobb oldalába.

A kommentátorok is szinte sokkot kaptak a látványtól, az EHF által megosztott posztban már arra célozgattak, hogy a Szeged sztárja az év gólját szerezhette.

A Magdeburg elleni szerdai összecsapás volt az OTP Bank-Pick Szeged 299. Bajnokok Ligája-mérkőzése, az idegenbeli visszavágót – a magyar csapat 300. BL-találkozóját – május 7-én rendezik.