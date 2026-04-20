Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, a házigazda Győr a csereként beállt Bánáti Kevin 82. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójának vasárnap esti rangadóján, így három körrel a bajnokság vége előtt három pont az előnye a tabella élén az FTC-vel szemben. A találkozót követően a Fradi elnöke, Kubatov Gábor is megszólalt.

A Fradi az NB I-ben február 14. után szenvedett újra vereséget, ahhoz pedig, hogy megvédje a címét, a hátralévő három meccs megnyerése mellett arra is szüksége lesz, hogy a győriek kikapjanak a folytatásban: ennek ellenére Kubatov Gábor nem adja fel a harcot.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor nem adja fel
Az FTC elnöke, Kubatov Gábor nem adja fel
Fotó: fradi.hu

Mit üzent Kubatov Gábor?

Ami a találkozó legfontosabb pillanatát illeti, a 82. percben egy szögletvariáció végén Dibusznak kellett védenie, ám a labdát az ötösnél helyezkedő Bánáti elé ütötte, aki habozás nélkül a hálóba lőtt. 

Percekig videóbírós ellenőrzésnek vetették alá a találatot, kérdéses volt ugyanis, hogy a közvetlenül a gólvonal előtt - lesen - álló Njie hozzáért-e a labdához, de a VAR-kocsiban végül érvényesnek ítélték a gólt.

Így a Győr diadalmaskodott a feszült hangulatban zárult rangadón, s bajnokesélyessé lépett elő, de az FTC elnöke, Kubatov Gábor szerint még semmi nem dőlt el.

Fájdalmas vereség egy kemény párharc után. Gratulálok a Győrnek, de a bajnoki cím sorsa még nem dőlt el. Hajrá, Ferencváros!"

 - írta a Fradi elnöke a Facebook-oldalán. 

Az ETO sorozatban negyedik győzelmét aratta az élvonalban, s öt találkozó óta veretlen.

 

Így lehet még bajnok a Fradi – ez vár a két aranyesélyes csapatra
Dráma Győrben: a Fradi a hajrában bukta el az előrehozott bajnoki döntőt
Robbie Keane kritizálta a magyar játékvezetést a Győr-Fradi után
A Fradi csapatkapitánya kész gratulálni az ETO bajnoki címéhez

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!