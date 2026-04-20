A Fradi az NB I-ben február 14. után szenvedett újra vereséget, ahhoz pedig, hogy megvédje a címét, a hátralévő három meccs megnyerése mellett arra is szüksége lesz, hogy a győriek kikapjanak a folytatásban: ennek ellenére Kubatov Gábor nem adja fel a harcot.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor nem adja fel

Mit üzent Kubatov Gábor?

Ami a találkozó legfontosabb pillanatát illeti, a 82. percben egy szögletvariáció végén Dibusznak kellett védenie, ám a labdát az ötösnél helyezkedő Bánáti elé ütötte, aki habozás nélkül a hálóba lőtt.

Percekig videóbírós ellenőrzésnek vetették alá a találatot, kérdéses volt ugyanis, hogy a közvetlenül a gólvonal előtt - lesen - álló Njie hozzáért-e a labdához, de a VAR-kocsiban végül érvényesnek ítélték a gólt.

Így a Győr diadalmaskodott a feszült hangulatban zárult rangadón, s bajnokesélyessé lépett elő, de az FTC elnöke, Kubatov Gábor szerint még semmi nem dőlt el.

Fájdalmas vereség egy kemény párharc után. Gratulálok a Győrnek, de a bajnoki cím sorsa még nem dőlt el. Hajrá, Ferencváros!"

- írta a Fradi elnöke a Facebook-oldalán.

Az ETO sorozatban negyedik győzelmét aratta az élvonalban, s öt találkozó óta veretlen.