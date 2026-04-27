Végh Zoltán a mai napig az NB I abszolút rekodere, az élvonalban 570 mérkőzésen szerepelt, ezt a csúcsot azóta sem tudta megdönteni senki. A 25-szörös magyar válogatott kapus nemrég terjedelmes interjúban beszélt arról, mivel telnek a mindennapja mostanság.

Végh Zoltán 25 alkalommal védte a magyar válogatott kapuját

Fotó: BENDIKSBY, TERJE / SCANPIX NORWAY

Miért állt segédmunkásnak a legendás magyar válogatott kapus?

Végh Zoltán az NB II-ben szereplő Soroksár csapatánál dolgozott kapusedzőként, ám hosszú idő után elköszöntek tőle. Az MTK 55 éves legendája megannyi klubnál, ismerősnél és barátnál érdeklődött, de nem kínáltak neki munkát sehol. Végh ekkor úgy döntött, segédmunkásnak áll: sittet hordott, fahulladékot pakolt teherautóra, gipszkartonfalakat bontott.

„Van bennem keserűség bőven.

És nem azért, mert fizikai munkából kellett eltartanom magam. Jó erőben vagyok, bírom a melót, de azt nem könnyű feldolgozni, amikor az embert épp a barátja teszi az utcára se szó, se beszéd.

Lipcsei Péterrel 14 évig dolgoztam együtt. Előbb a Fradi tarcsinál, majd a másodosztályú Soroksárnál. Természetesen kapusedző voltam, a magam módszerei szerint tettem a dolgom. Lipcsei Petivel az utóbbi két évben voltak szakmai vitáink, de ezek után is megdöbbentem azon, ami történt” – árulta el a Blikknek adott interjújában Végh, aki nem értette, miért történt meg vele mindez.

Végh Zoltán élete drámai fordulatot vett

Fotó: facebook.com/VasasFC

„Kétségbeesetten telefonálgattam, hol lehet szükség rám, de egyetlen ajánlatot sem kaptam.

Nem volt más választásom, mint hosszú hónapokig segédmunkásként pénzt keresni, hogy tudjam fizetni a hitelemet, hogy legyen pénzem élni

– tette hozzá az egykori remek kapus, aki fiatal kora óta naplót ír, meyből hamarosan könyv készül.

Végh Zoltánt az MTK egyébként afféle „kapusmegfigyelőként” alkalmazza, emellett egy cég megbízásából gyerekekkel is foglalkozik, de az elsődleges célja, hogy kapusedzőként dolgozzon, amíg szívvel-lélekkel tudja űzni ezt a hivatást.