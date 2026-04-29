A 2026-os London Marathon az a nap marad, amikor az atlétika belépett a sci-fik világába. Bár a brit főváros pályája a kanyarok és emelkedők miatt nem a leggyorsabb a világon, a kedvező időjárás és a brutális iram végül meghozta a csodát. Sabastian Sawe nemcsak nyert, hanem 1:59:30-as idejével ő lett az első ember, aki hivatalos, hitelesített versenykörülmények között törte át a kétórás álomhatárt. A célvonalnál nemcsak egy stopper állt meg, hanem egy korszak is véget ért: a maratonfutás egyre inkább a technológia és a biológia együttműködéséről szól.
Az elmúlt évtized egyik kiemelkedő hazai maratonfutója, Csere Gáspár emlékeztetett rá, hogy ez a történelmi pillanat egy fájdalmas előzmény után jött el. A Bekele–Kipchoge korszakot követően mindenki a világcsúcstartó Kelvin Kiptum felemelkedését várta, ám a kenyai zseni 2024-es tragikus autóbalesete hatalmas űrt hagyott maga után.
A maratonfutás új csillagai
„Úgy tűnt, ő lesz a következő korszak nagy csillaga, de a halála után maradt egyfajta bizonytalanság a mezőnyben” – mondta Csere.
A londoni verseny azonban meghökkentő választ adott a bizonytalanoknak: nem egyetlen domináns futó emelkedett ki, hanem egy egész generáció lépett ki az árnyékból. Ugyanis három futó is a korábbi világrekordidőn belül ért célba.
Gáspár szerint a titok abban rejlik, hogy Londonban nem taktikáznak a sztárok:
Itt nem kerülgetik egymást a riválisok. Összeáll a világ legerősebb mezőnye, és ez egyszerűen belehajtja a futókat a csúcsokba. Nem elsősorban a pálya, hanem a mezőny tette történelmivé a versenyt.
High-tech fegyverkezés: A rekord három tartóoszlopa
Miközben a világ a legmodernebb sporttudományi áttörést látta a pályán, a háttérben Sebastian Sawe megmaradt a legegyszerűbb alapoknál. A kenyai futó egy videós nyilatkozatában elárulta: a történelmi reggelen mindössze két szelet fehér kenyeret evett mézzel, amit egy teával öblített le.
A kontraszt szinte szürreális: néhány órával később már a világ egyik legfejlettebb frissítési rendszere, a hidrogél-alapú Maurten dolgozott a szervezetében. Csere Gáspár szerint éppen ez a kettősség mutatja a modern maraton lényegét: az egyszerű alapok és a csúcstechnológia találkozását.
A „csapatmunka” a bolyban: Csere Gáspár szerint az egyik kulcs a rendkívül erős mezőny volt. „Nem mindegy, hogy két-három fős bolyban kell futni, vagy egy nyolc-tíz fős élcsoportban. Londonban ott voltak a pacemakerek, mellettük pedig a világ legjobbjai, akik egymást is húzták a csúcs felé.” A nagy létszámú élboly a szélárnyék miatt is segítette a tempót.
A megduplázott üzemanyag: A verseny közben már a Maurten frissítési rendszere dolgozott: ez olyan hidrogél-alapú sportitalokat és géleket jelent, amelyekkel a futók nagy mennyiségű szénhidrátot tudnak bevinni úgy, hogy közben kevésbé terhelik meg a gyomrukat. „Korábban 50–80 grammot vittek be óránként, most már akár 120 grammot is. Ez óriási ugrás. Nem akkor lassulsz ugyanis, amikor teljesen kifogysz, hanem már jóval előtte: ha nincs energia, a test automatikusan visszavesz a tempóból.” Sawe-ék ezt a korlátot is kitolták.
A pehelysúlyú technológia: Csere Gáspár szerint a cipőválasztás is a három legfontosabb rekorddöntő szempont közé sorolandó. „Az első két helyezett egy 96 grammos cipőben futott. Ez brutálisan könnyű, olyan érzés lehetett benne, mintha mezítláb mentek volna” – magyarázza a magyar futó, aki szerint ez nem puszta számháború. Évekig tartott, mire a technológia eljutott oda, hogy egy anyag egyszerre legyen pehelysúlyú és stabil.
Azt kell látni, hogy itt már minden gramm számít, mert nem mindegy, hányszor kell megemelni azt a súlyt a negyvenkét kilométer alatt. Ezek a fejlesztések nemcsak gyorsítják a futót, hanem segítenek abban is, hogy ne essen szét a mozgása a táv végére.
14 perces ötezrek – ahol a „pihenés” is fáj
Hogy megértsük a sebességet: a mezőny 21 km/h körüli tempóval robogott, ami azt jelenti, hogy nagyjából nyolc darab 14 perc körüli ötezer métert tettek le egymás mellé – pihenő nélkül.
„Ez egy elit futónak önmagában nem extrém tempó, hiszen pályán ennél egy perccel jobbat is tudnak. A kérdés tehát nem a tiszta sebesség, hanem az, hogy meddig tudod ezt fenntartani” – világít rá Csere. Éppen ez az, ami Londonban megdőlt.
„A klasszikus harminc kilométeres fal az elit szinten ma már egyre kevésbé törvényszerű. Sawe-ék nemhogy nem lassultak 30 után, de ott kezdték el futni a leggyorsabb kilométereiket. Ez olyan, mintha a maraton utolsó negyedében még rátennél egy lapáttal, amikor mindenki más már az életéért küzd.”
Döbbenet: Kejelcha élete első maratonját futotta le 2 órán belül
Nemcsak a győztes ideje volt szenzációs Londonban: az etióp Yomif Kejelcha pályafutása első maratonján rögtön 2 órán belüli időt futott, ami önmagában is sporttörténeti teljesítmény. Csere Gáspár szerint ez alapjaiban írja át a maratonról alkotott korábbi képet: „Eddig azt gondoltuk, hogy ehhez a távhoz évek tapasztalata kell. Most azt látjuk, hogy ha valaki elképesztő tehetség és megfelelően felkészített, akár elsőre is képes ilyen szintű eredményre.” A magyar futó szerint Kejelcha teljesítménye azt mutatja, hogy az új generáció már nem fokozatosan építkezik, hanem azonnal a világelit szintjén lép be a maratonfutásba.
Gáspár szerint a titok nem a megnövekedett végsebességben rejlik; a mai technológia egyszerűen kitolta azt a pontot, ahol a test feladná a harcot.
25 doppingteszt egy hónap alatt: Sawe erős üzenete
Csere Gáspár egy különleges sztorit is megosztott a friss győztesről.
Sawe az adidas támogatásával extra, önkéntes doppingellenőrzésekre is vállalkozott, és a verseny előtt is 25 teszten ment át egy hónap alatt. Ez egy nagyon fontos jelzés nekünk, a közönségnek is: tisztán is el lehet jutni a csúcsra.
A maraton kegyetlenségét Eilish McColgan esete mutatta meg legjobban, aki felszakadt vízhólyaggal, vérrel teli cipőben lett hetedik a női mezőnyben. Csere Gáspár számára ez nem ismeretlen érzés: „Nekem is volt olyan, hogy úgy volt véres a lábam, hogy nem is tudtam, csak a célban vettem észre. Az adrenalin és a flowállapot egyszerűen eltompítja a fájdalmat.”
A magyar bajnok, aki 2:14:34-es csúccsal és riói olimpiai részvétellel a háta mögött elemez, őszintén vallott az érzéseiről is: „Amikor meghallottam az 1:59-et, az volt az első gondolatom, hogy a saját egyéni csúcsom most még távolabb került a legjobbaktól, azaz leinflálódott. Aztán persze ez átfordult örömbe, mert ez tényleg sporttörténelem.”
Mi jön most? 1:58?
A maratonfutó szerint a fejlődés nem áll meg a kétórás határnál. „Szerintem a következő 10 évben még egy-két percet javulhat a világcsúcs. A félmaratoni csúcsok már 56 perc környékén járnak, és előbb-utóbb ezt a tempót is ki fogják tudni tolni a teljes távra. Nem feltétlenül a végsebességük nő majd, hanem egyre tovább fogják bírni ezt az elképesztő tempót.”
