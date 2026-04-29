Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Belső törésvonalak a leendő Tisza-kormányban: már az indulás előtt recseg-ropog a rendszer

Ezt látnia kell!

Időzített bomba ketyeg a Föld körül: 3 nap alatt jöhet a teljes összeomlás

Link másolása
Vágólapra másolva!
„Én teljesen lesokkolódtam, megmondom őszintén, nem számítottam rá, hogy pont Londonban szakad át ez a gát” – kezdte értékelését az Origo Sportnak Csere Gáspár olimpikon maratonfutó, miután Sabastian Sawe 1:59:30-as idővel, hivatalos versenyen is átlépte az emberi teljesítőképesség bűvös határát. A magyar bajnok szerint Londonban nem egy egyszerű maratonrekord-döntést láttunk, hanem egy brutális korszakváltást, ahol a 96 grammos high-tech cipők, a megduplázott szénhidrát-bevitel és a világklasszis futók kíméletlen mentális ereje egyszerre ért össze.

A 2026-os London Marathon az a nap marad, amikor az atlétika belépett a sci-fik világába. Bár a brit főváros pályája a kanyarok és emelkedők miatt nem a leggyorsabb a világon, a kedvező időjárás és a brutális iram végül meghozta a csodát. Sabastian Sawe nemcsak nyert, hanem 1:59:30-as idejével ő lett az első ember, aki hivatalos, hitelesített versenykörülmények között törte át a kétórás álomhatárt. A célvonalnál nemcsak egy stopper állt meg, hanem egy korszak is véget ért: a maratonfutás egyre inkább a technológia és a biológia együttműködéséről szól.

Ezzel az idővel új korszak kezdődött a maratonfutásban
Ezzel az idővel új korszak kezdődött a maratonfutásban
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az elmúlt évtized egyik kiemelkedő hazai maratonfutója, Csere Gáspár emlékeztetett rá, hogy ez a történelmi pillanat egy fájdalmas előzmény után jött el. A Bekele–Kipchoge korszakot követően mindenki a világcsúcstartó Kelvin Kiptum felemelkedését várta, ám a kenyai zseni 2024-es tragikus autóbalesete hatalmas űrt hagyott maga után.

A maratonfutás új csillagai

„Úgy tűnt, ő lesz a következő korszak nagy csillaga, de a halála után maradt egyfajta bizonytalanság a mezőnyben” – mondta Csere.

A londoni verseny azonban meghökkentő választ adott a bizonytalanoknak: nem egyetlen domináns futó emelkedett ki, hanem egy egész generáció lépett ki az árnyékból. Ugyanis három futó is a korábbi világrekordidőn belül ért célba.

Gáspár szerint a titok abban rejlik, hogy Londonban nem taktikáznak a sztárok: 

Itt nem kerülgetik egymást a riválisok. Összeáll a világ legerősebb mezőnye, és ez egyszerűen belehajtja a futókat a csúcsokba. Nem elsősorban a pálya, hanem a mezőny tette történelmivé a versenyt.

High-tech fegyverkezés: A rekord három tartóoszlopa

Miközben a világ a legmodernebb sporttudományi áttörést látta a pályán, a háttérben Sebastian Sawe megmaradt a legegyszerűbb alapoknál. A kenyai futó egy videós nyilatkozatában elárulta: a történelmi reggelen mindössze két szelet fehér kenyeret evett mézzel, amit egy teával öblített le.

(L-R) Runner-up Ethiopia's Yomif Kejelcha, winner, Kenya's Sabastian Sawe and third place Uganda's Jacob Kiplimo pose after the men's race at the 2026 London Marathon in central London on April 26, 2026.
Mindhárom dobogós jobbat futott a korábbi világcsúcs idejénél
Fotó: AFP

A kontraszt szinte szürreális: néhány órával később már a világ egyik legfejlettebb frissítési rendszere, a hidrogél-alapú Maurten dolgozott a szervezetében. Csere Gáspár szerint éppen ez a kettősség mutatja a modern maraton lényegét: az egyszerű alapok és a csúcstechnológia találkozását.

A „csapatmunka” a bolyban: Csere Gáspár szerint az egyik kulcs a rendkívül erős mezőny volt. „Nem mindegy, hogy két-három fős bolyban kell futni, vagy egy nyolc-tíz fős élcsoportban. Londonban ott voltak a pacemakerek, mellettük pedig a világ legjobbjai, akik egymást is húzták a csúcs felé.” A nagy létszámú élboly a szélárnyék miatt is segítette a tempót.

A megduplázott üzemanyag: A verseny közben már a Maurten frissítési rendszere dolgozott: ez olyan hidrogél-alapú sportitalokat és géleket jelent, amelyekkel a futók nagy mennyiségű szénhidrátot tudnak bevinni úgy, hogy közben kevésbé terhelik meg a gyomrukat. „Korábban 50–80 grammot vittek be óránként, most már akár 120 grammot is. Ez óriási ugrás. Nem akkor lassulsz ugyanis, amikor teljesen kifogysz, hanem már jóval előtte: ha nincs energia, a test automatikusan visszavesz a tempóból.” Sawe-ék ezt a korlátot is kitolták.

A pehelysúlyú technológia: Csere Gáspár szerint a cipőválasztás is a három legfontosabb rekorddöntő szempont közé sorolandó. „Az első két helyezett egy 96 grammos cipőben futott. Ez brutálisan könnyű, olyan érzés lehetett benne, mintha mezítláb mentek volna” – magyarázza a magyar futó, aki szerint ez nem puszta számháború. Évekig tartott, mire a technológia eljutott oda, hogy egy anyag egyszerre legyen pehelysúlyú és stabil.

Kenya's Sabastian Sawe poses with his new world record time written on his running shoe at the finish of the 2026 London Marathon in central London on April 26, 2026.
A pihekönnyű cipő tökéletes társa volt az új világcsúcstartónak
Fotó: AFP

Azt kell látni, hogy itt már minden gramm számít, mert nem mindegy, hányszor kell megemelni azt a súlyt a negyvenkét kilométer alatt. Ezek a fejlesztések nemcsak gyorsítják a futót, hanem segítenek abban is, hogy ne essen szét a mozgása a táv végére.

14 perces ötezrek – ahol a „pihenés” is fáj

Hogy megértsük a sebességet: a mezőny 21 km/h körüli tempóval robogott, ami azt jelenti, hogy nagyjából nyolc darab 14 perc körüli ötezer métert tettek le egymás mellé – pihenő nélkül.

„Ez egy elit futónak önmagában nem extrém tempó, hiszen pályán ennél egy perccel jobbat is tudnak. A kérdés tehát nem a tiszta sebesség, hanem az, hogy meddig tudod ezt fenntartani” – világít rá Csere. Éppen ez az, ami Londonban megdőlt.

„A klasszikus harminc kilométeres fal az elit szinten ma már egyre kevésbé törvényszerű. Sawe-ék nemhogy nem lassultak 30 után, de ott kezdték el futni a leggyorsabb kilométereiket. Ez olyan, mintha a maraton utolsó negyedében még rátennél egy lapáttal, amikor mindenki más már az életéért küzd.”

Döbbenet: Kejelcha élete első maratonját futotta le 2 órán belül
Nemcsak a győztes ideje volt szenzációs Londonban: az etióp Yomif Kejelcha pályafutása első maratonján rögtön 2 órán belüli időt futott, ami önmagában is sporttörténeti teljesítmény. Csere Gáspár szerint ez alapjaiban írja át a maratonról alkotott korábbi képet: „Eddig azt gondoltuk, hogy ehhez a távhoz évek tapasztalata kell. Most azt látjuk, hogy ha valaki elképesztő tehetség és megfelelően felkészített, akár elsőre is képes ilyen szintű eredményre.” A magyar futó szerint Kejelcha teljesítménye azt mutatja, hogy az új generáció már nem fokozatosan építkezik, hanem azonnal a világelit szintjén lép be a maratonfutásba.

 

London, 2026. április 27. A kenyai Sabastian Sawe, az előző napi londoni maratoni futás férfi mezőnyének győztese az Associated Press amerikai hírügynökségnek adott interjú közben 2026. április 27-én. Sawe 1:59:30 órás új világcsúccsal győzött, ő lett az első futó világon, aki két órán belül teljesítette a maratoni távot.
Fotó: MTI/AP/Kin Cheung /  

Gáspár szerint a titok nem a megnövekedett végsebességben rejlik; a mai technológia egyszerűen kitolta azt a pontot, ahol a test feladná a harcot.

25 doppingteszt egy hónap alatt: Sawe erős üzenete

Csere Gáspár egy különleges sztorit is megosztott a friss győztesről.

Sawe az adidas támogatásával extra, önkéntes doppingellenőrzésekre is vállalkozott, és a verseny előtt is 25 teszten ment át egy hónap alatt. Ez egy nagyon fontos jelzés nekünk, a közönségnek is: tisztán is el lehet jutni a csúcsra.

 

A maraton kegyetlenségét Eilish McColgan esete mutatta meg legjobban, aki felszakadt vízhólyaggal, vérrel teli cipőben lett hetedik a női mezőnyben. Csere Gáspár számára ez nem ismeretlen érzés: „Nekem is volt olyan, hogy úgy volt véres a lábam, hogy nem is tudtam, csak a célban vettem észre. Az adrenalin és a flowállapot egyszerűen eltompítja a fájdalmat.”

A magyar bajnok, aki 2:14:34-es csúccsal és riói olimpiai részvétellel a háta mögött elemez, őszintén vallott az érzéseiről is: „Amikor meghallottam az 1:59-et, az volt az első gondolatom, hogy a saját egyéni csúcsom most még távolabb került a legjobbaktól, azaz leinflálódott. Aztán persze ez átfordult örömbe, mert ez tényleg sporttörténelem.”

Mi jön most? 1:58?

A maratonfutó szerint a fejlődés nem áll meg a kétórás határnál. „Szerintem a következő 10 évben még egy-két percet javulhat a világcsúcs. A félmaratoni csúcsok már 56 perc környékén járnak, és előbb-utóbb ezt a tempót is ki fogják tudni tolni a teljes távra. Nem feltétlenül a végsebességük nő majd, hanem egyre tovább fogják bírni ezt az elképesztő tempót.”

  • Még több cikk
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!