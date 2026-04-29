A 2026-os London Marathon az a nap marad, amikor az atlétika belépett a sci-fik világába. Bár a brit főváros pályája a kanyarok és emelkedők miatt nem a leggyorsabb a világon, a kedvező időjárás és a brutális iram végül meghozta a csodát. Sabastian Sawe nemcsak nyert, hanem 1:59:30-as idejével ő lett az első ember, aki hivatalos, hitelesített versenykörülmények között törte át a kétórás álomhatárt. A célvonalnál nemcsak egy stopper állt meg, hanem egy korszak is véget ért: a maratonfutás egyre inkább a technológia és a biológia együttműködéséről szól.

Ezzel az idővel új korszak kezdődött a maratonfutásban

Az elmúlt évtized egyik kiemelkedő hazai maratonfutója, Csere Gáspár emlékeztetett rá, hogy ez a történelmi pillanat egy fájdalmas előzmény után jött el. A Bekele–Kipchoge korszakot követően mindenki a világcsúcstartó Kelvin Kiptum felemelkedését várta, ám a kenyai zseni 2024-es tragikus autóbalesete hatalmas űrt hagyott maga után.

A maratonfutás új csillagai

„Úgy tűnt, ő lesz a következő korszak nagy csillaga, de a halála után maradt egyfajta bizonytalanság a mezőnyben” – mondta Csere.

A londoni verseny azonban meghökkentő választ adott a bizonytalanoknak: nem egyetlen domináns futó emelkedett ki, hanem egy egész generáció lépett ki az árnyékból. Ugyanis három futó is a korábbi világrekordidőn belül ért célba.

Gáspár szerint a titok abban rejlik, hogy Londonban nem taktikáznak a sztárok:

Itt nem kerülgetik egymást a riválisok. Összeáll a világ legerősebb mezőnye, és ez egyszerűen belehajtja a futókat a csúcsokba. Nem elsősorban a pálya, hanem a mezőny tette történelmivé a versenyt.

High-tech fegyverkezés: A rekord három tartóoszlopa

Miközben a világ a legmodernebb sporttudományi áttörést látta a pályán, a háttérben Sebastian Sawe megmaradt a legegyszerűbb alapoknál. A kenyai futó egy videós nyilatkozatában elárulta: a történelmi reggelen mindössze két szelet fehér kenyeret evett mézzel, amit egy teával öblített le.

Mindhárom dobogós jobbat futott a korábbi világcsúcs idejénél

A kontraszt szinte szürreális: néhány órával később már a világ egyik legfejlettebb frissítési rendszere, a hidrogél-alapú Maurten dolgozott a szervezetében. Csere Gáspár szerint éppen ez a kettősség mutatja a modern maraton lényegét: az egyszerű alapok és a csúcstechnológia találkozását.