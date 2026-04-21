Az 54 éves Chuck Adams és a 40 esztendős Ashley Harkleroad 16 évig éltek boldog házasságban, azonban a TMZ értesülései szerint Adams válókeresetet nyújtott be Playboy-modell felesége ellen, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva.

Ashley Harkleroad 2008 augusztusában szerepelt a Playboy címlapján

Újra szingli lesz a Playboy-modell teniszező

Adams közös felügyeletet kér két gyermekük — a 17 éves Charlie és a 15 éves Cissy — felett, miközben a fizikai felügyelet Harkleroadnál maradna, a férfi pedig láthatási jogot kapna.

Chuck Adams azt is kérte, hogy a bíróság szüntesse meg annak lehetőségét, hogy tartásdíjat ítéljen meg Harkleroad számára, valamint kérvényezte, hogy módosíthassa a válókeresetét, miután rendezi jelenlegi vagyonát és tartozásait.

Harkleroad már egy ideje az OnlyFans tartalomszolgáltató oldalon saját videóival próbál minél több pénzt keresni.

Büszke vagyok az alakomra. Egy női sportoló testét képviselem. Én vagyok az első profi teniszező, aki szerepelt a Playboyban és az OnlyFanson is fenn van”

– mondta az amerikai szépség, aki 2012-ben hagyott fel a profi élsporttal.

A 40 éves Ashley Harkleroad rendkívül büszke az alakjára

Chuck Adams és Ashley Harkleroad 2009 szeptemberében házasodtak össze, egy évvel azután, hogy Harkleroad 2008 augusztusában a Playboy címlapján szerepelt.

Harkleroad, aki korábban a világ legjobb 40 legjobb játékosa közé tartozott, 2012-ben vonult vissza a profi sporttól. Visszavonulása után kilenc éven át kommentátorként és elemzőként dolgozott a Tennis Channel számára.

Adams, aki egykor a 30 legjobb férfi teniszező közé tartozott, 1997-ben fejezte be pályafutását. A legnagyobb sikere egy 1993-as ATP tornagyőzelem volt Szöulban.