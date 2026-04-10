Enzo Fernándezt a saját klubja tiltotta el két mérkőzésre, miután az argentin világbajnok középpályás kritizálta a Chelsea vezetőségét, amiért kirúgták a korábbi vezetőedzőt, az olasz Enzo Marescát. Ezen kívül a 25 éves játékos azzal is kivívta a klubvezetés és a szurkolók haragját, hogy egy interjúban azt találta mondani, hogy szívesen élne Madridban, ami persze azonnal találgatásokat indította meg arról, hogy az argentin játékos a Real Madridba szeretne igazolni.

A Real Madrid is nézegeti Enzo Fernándezt, akit az előző vb-n a torna legjobb fiatal játékosának választottak

Mit ér a bocsánatkérés a Real Madridnak tett szerelmi vallomás után?

Enzo Fernándezt két mérkőzésre tiltotta el a Chelsea, így az argentin sztárjátékos kihagyta a harmadosztályú Port Vale elleni FA-kupa negyeddöntőt, vasárnap pedig nem léphet pályára a Manchester City elleni Premier League-rangadón

Három-négy beszélgetésem volt Enzóval, bocsánatot kért tőlem és a klubtól. Ezzel majd a vasárnapi fontos mérkőzés után foglalkozunk”

– mondta Liam Rosenior, aki megerősítette, hogy az argentin játékos nem lesz a keretben a Manchester City elleni meccsen a bocsánatkérése ellenére sem.

Liam Rosenior meghallgatta Fernández bocsánatkérését, de a City elleni keretbe akkor sem nevezte

„Ez egy komoly megbeszélés volt egy nagyon komoly ügyről. Mindvégig azt mondtam, hogy nem kérdőjelezem meg Enzo jellemét vagy azt, hogy milyen ember. Hiszek abban, hogy az emberek hibáznak, és abban is, hogy nem lehet egy hiba miatt túlzásba vinni a büntetést. Én hoztam meg a döntést, de azt szeretném, hogy Enzo is továbblépjen, és kiemelkedő karriert fusson be” – folytatta a Chelsea edzője, aki elismerte, hogy még vannak rendezésre váró kérdések közte és az argentin játékos között.

Vasárnap nem fog játszani, de remélhetőleg utána ismét kulcsjátékosa lesz a csapatnak. Még van néhány akadály, amit le kell küzdeni – ezekbe most nem mennék bele –, de ugyanakkor azt szeretném, hogy minden játékos a szezonhajrára koncentráljon, ami rendkívül fontos”

– tette hozzá Rosenior, aki végezetül hangsúlyozta, hogy vannak bizonyos értékek és egy kultúra, amelyekben hisz, és amelyekben a klubnál is hisznek, és ha ezeket jól működtetik, az erősebbé teszi a csapatot.