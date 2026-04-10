Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
A spanyol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában a Real Madrid 1-1-es döntetlent játszott a Girona csapatával a Santiago Bernabéu Stadionban. A Real Madrid ezzel rendkívül fontos két pontot veszített, a címvédő Barcelona pedig szombaton kilencpontos előnyre tehet szert, ha legyőzi az Espanyolt.

A Real Madrid nem volt könnyű helyzetben, ugyanis az előző fordulóban 2-1-re kikapott a Mallorca otthonában, ezzel pedig hétpontos hátrányba került a címvédő Barcelonával szemben. 

MADRID, SPAIN - APRIL 07: Real Madrid's Vinicius Junior reacts after a missed scoring chance during the UEFA Champions League first leg quarter-final match between Real Madrid and Bayern Munich at Bernabeu Stadium in Madrid, Spain on April 07, 2026.
A Real Madrid nehéz helyzetből várhatja a Bayern elleni BL-visszavágót 
Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

A Királyi Gárda hét közben aztán hazai pályán szenvedett 2-1-es vereséget a Bayern München elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő első mérkőzésén. A Real Madrid korábban már kiesett a spanyol Király-kupából is, így megeshet az a szégyen, hogy az idei szezont trófea nélkül zárja majd a madridi gárda. 

A Real Madrid lemondhat a bajnoki címről?

A bajnoki remények életben tartásához Álvaro Arbeloa együttesének mindenképpen győzni kellett a Girona ellen a Santiago Bernabéu Stadionban. A Real Madrid-Girona mérkőzés első félidejében óriási mezőnyfölényben játszott a Real, de jól tartotta magát a katalán csapat, így a felek gól nélküli döntetlennel mehettek a szünetre. A fordulás után aztán megrázta magát a Királyi Gárda és az uruguayi Federico Valverde 22 méteres bombagóljával megszerezte a vezetést az 51. percben. 

Federico Valverde central midfield of Real Madrid and Uruguay celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Girona FC at Estadio Santiago Bernabeu on April 10, 2026 in Madrid, Spain.
Federico Valverde a kilencedik gólját lőtte az idei szezonban
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Sokáig azonban nem örülhettek a fővárosiak, ugyanis bő tíz perccel később egyenlített a katalán csapat. Arnau Martinez tálalt Thomas Lemar elé, a világbajnok francia szélső tolt egyet jobbról befelé, majd 19 méterről védhetetlen gólt bombázott a bal alsó sarokba.

A bekapott gól után ment előre a Real Madrid, Álvaro Arbeloa bele is cserélt a meccsbe, pályára küldte a török Arda Gülert és a középcsatár Gonzalo Garciát is. 

A 86. percben megszerezhette volna győztes gólt a Real Madrid. Valverde elképesztő labdájával Kylian Mbappé került helyzetbe, de a világbajnok francia támadó kilencméteres lövését az argentin Paulo Gazzaniga védeni tudta. Egy perccel később ismét a francia támadó volt a főszereplő. Ezúttal egy cselt követően a tizenhatoson belül akadt fent a brazil Vitor Reisen, de a játékvezető nem ítélet büntetőt, és a VAR-szobában sem látták másként az esetet. 

Kylian Mbappe centre-forward of Real Madrid and France lament a failed occasion during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Girona FC at Estadio Santiago Bernabeu on April 10, 2026 in Madrid, Spain.
Kylian Mbappé nagyon hajtott a gólért a mérkőzés hajrájában
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A hajrában még ment előre a Real Madrid, de újabb helyzetet már nem tudott kialakítani, így maradt az 1-1-es döntetlen. A Real Madrid – amely egy meccsel többet játszott – hat pontra közelített meg a Barcelonát, azonban a katalán csapat hét fordulóval a vége előtt kilencpontosra növelheti előnyét, ha szombaton legyőzi az Espanyolt. 

La Liga, 31. forduló:
Real Madrid-Girona 1-1 (0-0)

  • kapcsolódó cikkek:
Bocsánatot kért a világbajnok focista, miután szerelmet vallott a Real Madridnak
Köpik rá? Megalázó helyzetbe került a Real Madrid hűséges legendája
Szoboszlai Dominik helyett másik liverpooli sztárt nézett ki a Real Madrid

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
