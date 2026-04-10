A Real Madrid nem volt könnyű helyzetben, ugyanis az előző fordulóban 2-1-re kikapott a Mallorca otthonában, ezzel pedig hétpontos hátrányba került a címvédő Barcelonával szemben.

A Real Madrid nehéz helyzetből várhatja a Bayern elleni BL-visszavágót

A Királyi Gárda hét közben aztán hazai pályán szenvedett 2-1-es vereséget a Bayern München elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő első mérkőzésén. A Real Madrid korábban már kiesett a spanyol Király-kupából is, így megeshet az a szégyen, hogy az idei szezont trófea nélkül zárja majd a madridi gárda.

A Real Madrid lemondhat a bajnoki címről?

A bajnoki remények életben tartásához Álvaro Arbeloa együttesének mindenképpen győzni kellett a Girona ellen a Santiago Bernabéu Stadionban. A Real Madrid-Girona mérkőzés első félidejében óriási mezőnyfölényben játszott a Real, de jól tartotta magát a katalán csapat, így a felek gól nélküli döntetlennel mehettek a szünetre. A fordulás után aztán megrázta magát a Királyi Gárda és az uruguayi Federico Valverde 22 méteres bombagóljával megszerezte a vezetést az 51. percben.

Federico Valverde a kilencedik gólját lőtte az idei szezonban

Sokáig azonban nem örülhettek a fővárosiak, ugyanis bő tíz perccel később egyenlített a katalán csapat. Arnau Martinez tálalt Thomas Lemar elé, a világbajnok francia szélső tolt egyet jobbról befelé, majd 19 méterről védhetetlen gólt bombázott a bal alsó sarokba.

A bekapott gól után ment előre a Real Madrid, Álvaro Arbeloa bele is cserélt a meccsbe, pályára küldte a török Arda Gülert és a középcsatár Gonzalo Garciát is.

A 86. percben megszerezhette volna győztes gólt a Real Madrid. Valverde elképesztő labdájával Kylian Mbappé került helyzetbe, de a világbajnok francia támadó kilencméteres lövését az argentin Paulo Gazzaniga védeni tudta. Egy perccel később ismét a francia támadó volt a főszereplő. Ezúttal egy cselt követően a tizenhatoson belül akadt fent a brazil Vitor Reisen, de a játékvezető nem ítélet büntetőt, és a VAR-szobában sem látták másként az esetet.

Kylian Mbappé nagyon hajtott a gólért a mérkőzés hajrájában

A hajrában még ment előre a Real Madrid, de újabb helyzetet már nem tudott kialakítani, így maradt az 1-1-es döntetlen. A Real Madrid – amely egy meccsel többet játszott – hat pontra közelített meg a Barcelonát, azonban a katalán csapat hét fordulóval a vége előtt kilencpontosra növelheti előnyét, ha szombaton legyőzi az Espanyolt.