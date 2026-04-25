Van egy kép, amit mindenki ismer: Ronaldinho egy medencében áll, széttárt karokkal, miközben öt bombázó pucsít előtte a vízben. „Úgy csinálok, mintha fenekek lennének” – mutat rá a trófeás vitrinjében a labdaformájú díjaira, köztük az Aranylabdára. Ennél pontosabban nehéz lenne megfogni, ki is volt ő valójában.
Ronaldinho mélyből érkező mosolya
A sorozat nem spórol a nosztalgiával, és ez jól is áll neki. Ronaldinhót egyszerűen jó hallgatni: ugyanazzal a mosollyal mesél, amellyel annak idején az egész világot levette a lábáról.
Ráadásul nem akárkik idézik fel a történetét.
Lionel Messi, Neymar, Roberto Carlos, a brazil Ronaldo vagy Carles Puyol megszólalása nemcsak emeli a film rangját, hanem azt is mutatja, mekkora hatása volt a pályafutásának.
Már önmagában komoly teljesítmény, hogy ennyi ikonikus figura vállalta a szereplést.
A háttérben viszont ott van egy gyerekkori tragédia is. Ronaldinho nyolcéves volt, amikor az édesapja szívinfarktusban meghalt – abban a medencében, amely a család futballsikereinek jelképe volt. Ez a kettősség, a fájdalom és az örök mosoly végigkíséri az egész történetet.
A zseni, aki nem akart keretek között élni
A 3x50 perces minisorozat lineárisan követi végig a karrierjét: Gremio, válogatott, Barcelona, ahol végleg világsztár lett, majd a milánói és a végső dél-amerikai időszakot is feleveníti az alkotás.
Az angolok elleni vb-negyeddöntő mindent elmond róla: zseniális gólpassz, ikonikus szabadrúgásgól, majd egy könnyelmű kiállítás. Ronaldinho maga is úgy meséli, a talpalás nem volt szándékos – de éppen ez a lényeg: a zsenialitás és a kontroll hiánya nála mindig együtt járt.
A Barcelonában pedig kiteljesedett. Amikor 2003-ban megérkezett, a klub válságban volt, ő viszont visszaadta a csapat önbizalmát, amely öt év után újra bajnok lett. Az éjféli debütálás, a Bernabéuban kapott vastaps vagy a fiatal Messi „hátizsákos” jelenete mind-mind legendává vált.
„Ő valószínűleg fontosabb volt nekem, mint én neki” – mondja Messi. Ennél nagyobb dicséret aligha kell.
A film erős – de túl kíméletes
És itt kezdődik a sorozat legnagyobb problémája.
Mert miközben Ronaldinhót élmény nézni és hallgatni, a film feltűnően óvatos vele. Szinte csak jót hallunk róla, a kényelmetlenebb kérdések pedig gyorsan le vannak zárva. Ő maga több történetre is annyit mond: „hazugság”, és nem akar mélyebben belemenni a bulizásba vagy a botrányokba.
Ezt el lehet fogadni. Csakhogy a sorozat sem nagyon akar továbbmenni.
Pedig lett volna miről beszélni. A pályafutása végén és utána több komoly ügy is kapcsolódott hozzá: Brazíliában környezetvédelmi bírságok, zárolt számlák és útlevél-elvétel, majd a paraguayi letartóztatás hamis okmányok miatt. A filmben csak az utóbbit fejtik ki, de azt sem részletesen.
És ez a sorozat legnagyobb hiányossága: nem az a baja, hogy szereti Ronaldinhót, hanem az, hogy túlságosan is vigyáz rá. Nem igazán feltárni akarja, hanem megőrizni.
Reggel a parketten, este a legendák között
A bulizós életmód azért fel-felbukkan. A PSG egykori edzője, Luis Fernandez szerint Ronaldinho olykor még meccsnapokon is hajnalig szórakozott, Deco pedig arról beszél, hogy több száz fős bulikat tartottak.
De ezek inkább színes részletek maradnak, nem valódi konfliktusok.
Hasonlóan könnyedén intézi el a film a karrierje (és élete) legbizarrabb epizódját is: a paraguayi börtönben töltött hónapokat. Bár a hamis útlevéllel való határátlépés és az azt követő letartóztatás mindenki másnál derékba törte volna a nimbuszt, Ronaldinhónál ez is csak egy újabb anekdotává szelídül. Nevetve meséli, hogy a rácsok mögött is bajnok lett az őrök és a fogvatartottak közös focitornáján, a döntő után pedig – stílusosan – egy malacot nyert a társaival. Míg a világ a feje fölött kongatta a vészharangot, ő ott is csak azt tette, amit Barcelonában vagy a Copacabanán: mosolyogva kergette a labdát.
Pedig sportújságírói szemmel nézve pont ez lenne az egyik legérdekesebb kérdés: mi lett volna, ha Ronaldinho másképp él? Többet nyer? Tovább marad a csúcson? Vagy éppen így lett az, aki? A sorozat ezt a kérdést ugyan lebegteti, de nem megy bele igazán – megelégszik a felszín csillogásával.
Egy boldog ember, akit nem bontanak ki teljesen
A zárásban Ronaldinho egyértelműen boldog emberként jelenik meg. Utazik, zenél, grillezik, mindenhol ünneplik. Ez hitelesnek tűnik, és jól is áll neki.
Csakhogy közben sok minden homályban marad.
A magánéletéről alig tudunk meg valamit, a kapcsolatairól, a nőügyeiről szinte semmit, és az sem derül ki igazán, miért választotta ezt a teljesen szabad, kötöttségek nélküli életet.
A film az utolsó fél órában ráadásul érezhetően veszít a lendületéből. Ekkor már szinte csak csordogálnak az átigazolási „szenzációk” klubról klubra, de egy európai nézőnek ez már egyáltalán nem tűnik akkora szenzációnak, Ronaldinho pedig ekkorra többnyire már nem felfelé ment, hanem levezetett.
A Libertadores-győzelem persze fontos kivétel és valódi csúcspont, de összességében ez a rész rövidebb is lehetett volna. Hacsak nem kifejezetten a brazil közönség volt a fő célpont, mert ottani nézőpontból ezek az állomások nyilván többet jelentenek.
Összegzés
A Ronaldinho: Az egyetlen és utánozhatatlan egy szerethető, nosztalgikus és sokszor kifejezetten szórakoztató sorozat. Aki valaha is rajongott Ronaldinhóért, az ezt is élvezni fogja: jó újra látni a cseleit, jó hallgatni őt, és külön élmény, hogy a korszak legnagyobbjai mesélnek róla.
Csak közben végig ott motoszkál a kérdés: mi lett volna, ha a film ugyanazzal a bátorsággal közelít hozzá, amellyel ő futballozott?
Mert Ronaldinho nem azért volt különleges, mert tökéletes volt. Hanem azért, mert soha nem akart az lenni.