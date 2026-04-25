Van egy kép, amit mindenki ismer: Ronaldinho egy medencében áll, széttárt karokkal, miközben öt bombázó pucsít előtte a vízben. „Úgy csinálok, mintha fenekek lennének” – mutat rá a trófeás vitrinjében a labdaformájú díjaira, köztük az Aranylabdára. Ennél pontosabban nehéz lenne megfogni, ki is volt ő valójában.

Ronaldinho mindent megnyert, amit a futballban meg lehet nyerni, 2005-ben az Aranylabdát is elhódította

Fotó: AFP/Franck Fife

Ronaldinho mélyből érkező mosolya

A sorozat nem spórol a nosztalgiával, és ez jól is áll neki. Ronaldinhót egyszerűen jó hallgatni: ugyanazzal a mosollyal mesél, amellyel annak idején az egész világot levette a lábáról.

Ráadásul nem akárkik idézik fel a történetét.

Lionel Messi, Neymar, Roberto Carlos, a brazil Ronaldo vagy Carles Puyol megszólalása nemcsak emeli a film rangját, hanem azt is mutatja, mekkora hatása volt a pályafutásának.

Már önmagában komoly teljesítmény, hogy ennyi ikonikus figura vállalta a szereplést.

A háttérben viszont ott van egy gyerekkori tragédia is. Ronaldinho nyolcéves volt, amikor az édesapja szívinfarktusban meghalt – abban a medencében, amely a család futballsikereinek jelképe volt. Ez a kettősség, a fájdalom és az örök mosoly végigkíséri az egész történetet.

A zseni, aki nem akart keretek között élni

A 3x50 perces minisorozat lineárisan követi végig a karrierjét: Gremio, válogatott, Barcelona, ahol végleg világsztár lett, majd a milánói és a végső dél-amerikai időszakot is feleveníti az alkotás.

A brazil válogatottal megnyerte a 2002-es világbajnokságot

Fotó: Allstar via Getty Images/Richard Sellers

Az angolok elleni vb-negyeddöntő mindent elmond róla: zseniális gólpassz, ikonikus szabadrúgásgól, majd egy könnyelmű kiállítás. Ronaldinho maga is úgy meséli, a talpalás nem volt szándékos – de éppen ez a lényeg: a zsenialitás és a kontroll hiánya nála mindig együtt járt.

A Barcelonában pedig kiteljesedett. Amikor 2003-ban megérkezett, a klub válságban volt, ő viszont visszaadta a csapat önbizalmát, amely öt év után újra bajnok lett. Az éjféli debütálás, a Bernabéuban kapott vastaps vagy a fiatal Messi „hátizsákos” jelenete mind-mind legendává vált.

„Ő valószínűleg fontosabb volt nekem, mint én neki” – mondja Messi. Ennél nagyobb dicséret aligha kell.