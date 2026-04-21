A Liverpoolra szakosodott Rousing The Kop az Everton elleni, hajrában megnyert mérkőzés után közölt véleménycikket Szoboszlai Dominikról. Az írás szerzője, Eoin Morris már a címben egyértelművé tette az álláspontját: „Szeretem Szoboszlai Dominiket, de az Everton elleni győzelem megmutatta, miért nem ő a legjobb választás a Liverpool csapatkapitányának.”

Szoboszlai Dominik az Everton ellen is mindent megtett a győzelemért, ami a végén össze is jött

Morris azt írta, hogy Szoboszlait sokan Virgil van Dijk lehetséges utódjának tartják, de szerinte ez nem annyira ideális megoldás, mint amilyennek elsőre tűnik. Az Everton elleni mérkőzés pedig az ő olvasatában jól megmutatta, miért Van Dijk továbbra is messze a legjobb választás a Liverpool élére.

Szeretem Szoboszlai Dominikot, de Van Dijk az igazi kapitány

A szerző érvelésének középpontjában az áll, hogy a holland védő nemcsak a pályán, hanem a megszólalásaival is vezéri szerepet tölt be. Morris külön kiemelte, hogyan beszélt Van Dijk korábban a Liverpool nehéz szezonjáról.

A csapatkapitány így fogalmazott: „Nem túlzás azt mondani, hogy nehéz szezonunk van. Nagyon gyengék voltunk ahhoz képest, amit megszoktunk, és amit a Liverpoolnál el kell várni. Még öt meccsünk van hátra, mindent bele kell adnunk, legalább a Bajnokok Ligája-indulást ki kell harcolnunk. Jövőre minden szempontból sokkal jobbnak kell lennünk. Ez a valóság.”

A portál szerint

ez az a fajta felelősségvállalás, amelyet a szurkolók látni akarnak, és amely Van Dijkot a klub hangjává teszi a nehéz pillanatokban. Morris azt is hangsúlyozta, hogy a holland érettsége és tapasztalata óriási veszteség lesz a Liverpoolnak, amikor egyszer távozik.

Ezt erősítette meg Alisson Becker is, aki jelenleg nem tud segíteni a Liverpoolnak: „Nagyon sok önbizalmat ad a csapatnak és a játékosoknak. Amikor Virgil van Dijk, az óriás ott van a pályán, lehet, hogy ez megijeszti az ellenfelet. Számomra ő különleges. Van Dijkban van valami plusz, ő a nagy vezér.”

Van, aki pótolhatatlan

Morris ezután tért rá Szoboszlaira. Azt elismerte, hogy

a magyar középpályásnak megvannak azok a tulajdonságai, amelyek miatt sokan erős jelöltnek tartják a kapitányi szerepre, de szerinte vannak futballisták, akik egyszerűen pótolhatatlanok.

Ebben az összefüggésben hozta fel Van Dijkot is.