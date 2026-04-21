A Liverpoolra szakosodott Rousing The Kop az Everton elleni, hajrában megnyert mérkőzés után közölt véleménycikket Szoboszlai Dominikról. Az írás szerzője, Eoin Morris már a címben egyértelművé tette az álláspontját: „Szeretem Szoboszlai Dominiket, de az Everton elleni győzelem megmutatta, miért nem ő a legjobb választás a Liverpool csapatkapitányának.”
Morris azt írta, hogy Szoboszlait sokan Virgil van Dijk lehetséges utódjának tartják, de szerinte ez nem annyira ideális megoldás, mint amilyennek elsőre tűnik. Az Everton elleni mérkőzés pedig az ő olvasatában jól megmutatta, miért Van Dijk továbbra is messze a legjobb választás a Liverpool élére.
Szeretem Szoboszlai Dominikot, de Van Dijk az igazi kapitány
A szerző érvelésének középpontjában az áll, hogy a holland védő nemcsak a pályán, hanem a megszólalásaival is vezéri szerepet tölt be. Morris külön kiemelte, hogyan beszélt Van Dijk korábban a Liverpool nehéz szezonjáról.
A csapatkapitány így fogalmazott: „Nem túlzás azt mondani, hogy nehéz szezonunk van. Nagyon gyengék voltunk ahhoz képest, amit megszoktunk, és amit a Liverpoolnál el kell várni. Még öt meccsünk van hátra, mindent bele kell adnunk, legalább a Bajnokok Ligája-indulást ki kell harcolnunk. Jövőre minden szempontból sokkal jobbnak kell lennünk. Ez a valóság.”
A portál szerint
ez az a fajta felelősségvállalás, amelyet a szurkolók látni akarnak, és amely Van Dijkot a klub hangjává teszi a nehéz pillanatokban. Morris azt is hangsúlyozta, hogy a holland érettsége és tapasztalata óriási veszteség lesz a Liverpoolnak, amikor egyszer távozik.
Ezt erősítette meg Alisson Becker is, aki jelenleg nem tud segíteni a Liverpoolnak: „Nagyon sok önbizalmat ad a csapatnak és a játékosoknak. Amikor Virgil van Dijk, az óriás ott van a pályán, lehet, hogy ez megijeszti az ellenfelet. Számomra ő különleges. Van Dijkban van valami plusz, ő a nagy vezér.”
Van, aki pótolhatatlan
Morris ezután tért rá Szoboszlaira. Azt elismerte, hogy
a magyar középpályásnak megvannak azok a tulajdonságai, amelyek miatt sokan erős jelöltnek tartják a kapitányi szerepre, de szerinte vannak futballisták, akik egyszerűen pótolhatatlanok.
Ebben az összefüggésben hozta fel Van Dijkot is.
A szerző azt írta, hogy Szoboszlai időnként mutatott már éretlenséget a szurkolókkal való viszonyában és egyes megszólalásaiban, miközben Van Dijknál ilyesmit nem igazán látni. Szerinte a holland játékban elfoglalt helye, pályán belüli jelenléte és tekintélye a legmagasabb szintű vezetővé teszi, ezért tagadhatatlan, hogy visszaesést jelentene, ha egyszer ez a váltás bekövetkezne.
A brit portál véleménye ugyanakkor azért is kelthet visszhangot, mert Szoboszlairól korábban több ismert futballszakember is kifejezetten vezérként beszélt.
Sokak szerint igenis alkalmas lehet kapitánynak
Marco Rossi többször hangsúlyozta, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya természetes vezető, aki fiatal kora ellenére is képes irányítani a társait, és nem véletlenül kapta meg ilyen hamar a karszalagot a nemzeti csapatban.
Jürgen Klopp a Liverpool menedzsereként rendszeresen a mentalitását, a munkabírását és a felelősségvállalását emelte ki, vagyis éppen azokat a tulajdonságokat, amelyek általában a vezéregyéniségeket jellemzik. A német edző többször utalt arra, hogy Szoboszlai nem bújik el a nehéz helyzetekben, hanem keresi a felelősséget.
Jamie Carragher, a Liverpool legendája és ismert szakértője korábban arról beszélt, hogy Szoboszlai testbeszéde, kommunikációja és pályán mutatott jelenléte alapján kifejezetten kapitánytípusnak tűnik.
Vagyis miközben most megjelent egy olyan angol vélemény, amely szerint nem ő lenne a legjobb választás Van Dijk utódjának, korábban több helyről éppen az ellenkező üzenet érkezett vele kapcsolatban.
A kérdés így valójában nem pusztán az, hogy Szoboszlai alkalmas lenne-e egyszer a karszalagra, hanem az is, hogy Van Dijk után egyáltalán lehet-e ugyanolyan típusú kapitányt találni. Morris válasza erre egyértelműen nemleges, és az Everton elleni győzelmet is ennek bizonyítékaként értelmezte. Ami viszont biztos, a derbin aratott győzelmet a holland és a magyar együtt harcolták ki: a 100. percben Szoboszlai szöglete után Van Dijk fejesével nyert 2-1-re a Liverpool, majd a két játékos együtt ünnepelt.
