A Liverpool nagy lépést tett a Bajnokok Ligája felé, miután vasárnap 2–1-re legyőzte az Evertont, a Chelsea pedig pontokat veszített a Manchester United ellen. Az előző szezon sikerei után, a mostani rosszabb teljesítmény miatt azonban megkérdőjeleződött a menedzser, Arne Slot szerepe: többször felröppentek a menesztéséről szóló pletykák. Most azonban valami megváltozott, és úgy néz ki, a holland szakember a következő idényben is Szoboszlai Dominikék edzője maradhat.
Mégsem kapnak új edzőt Szoboszlai Dominikék?
A Sky Sports szakírója, Vinny O'Connor kedden arról számolt be, hogy Arne Slot várhatóan a következő szezonban is folytathatja a munkáját Liverpoolban. Állítólag Slot körül „gyorsan enyhülnek” a kétségek, mivel a Liverpool úgy fest, eléri a minimális célt, azaz a Bajnokok Ligája indulást.
„A vezetőség támogatni fogja Slot munkáját a nyár előtt. A Szezon végén rengeteg munka lesz a kerettel Mohamed Szalah távozását követően” – mondta a szakíró a Sky Sportsnak. „Az egyik fő célpontjuk az RB Leipzig játékosa, Yan Diomande, de számos más posztra is erősítést terveznek.”
A brit sajtóban azt írják, a Liverpool tulajdonosai, a Fenway Sports Group a nehézségekkel teli második szezon ellenére is bízik Slotban. Ennek ellenére megemlítik, hogy a „várhatóan folytathatja” kijelentés messze nem erősíti meg, hogy egy olyan vezetőedző, akinek egy év van hátra a szerződéséből, biztonságban van.
A The Athletic FC Podcast adásában David Orstein arról beszélt, hogy a tulajdonosok ideális esetben megtartanák a holland edzőt.
„A nyilvános találgatások ellenére az FSG ideális esetben Arne Slot mellett marad. Szerintük ő a megfelelő ember a csapat újjáépítésére. Az egyetlen név, aki felmerült, Xabi Alonso volt, de a Liverpool nem rá figyel” – mondta Orstein hétfőn.
Korábban a német sajtóban azt állították, hogy Xabi Alonso nyitott lenne arra, hogy az Anfielden dolgozzon. Egy másik jelölt, a Bournemouth menedzsere, Andoni Iraola pedig bejelentette, hogy a szezon végén távozik Tóth Alex csapatától.