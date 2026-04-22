Az Empire of the Kop szerint a Liverpool vezetősége a nyári időszak legfontosabb ügyeit igyekszik mielőbb lezárni, és ennek egyik központi eleme Szoboszlai Dominik szerződése, valamint Ibrahima Konaté hosszú távú megtartása. A francia védő esetében már főként a bónuszok részleteiről és a kontraktus hosszáról folynak az egyeztetések, míg a magyar válogatott csapatkapitánya némileg visszafogottabban nyilatkozott a saját helyzetéről a rangadót követően.

Szoboszlai Dominik szerződése 2028 nyaráig szól, de a klub már az új ajánlaton dolgozik. Nem véletlen a sietség: a magyar sztár heti 120 ezer fontos bérével csak a 11. a házi rangsorban, miközben 100 millió eurós piaci értékével és parádés játékával már a Liverpool abszolút elitjéhez tartozik.

Szoboszlai Dominik szerződése és az óvatos nyilatkozat

Szoboszlai az Everton legyőzése után reagált az esetleges szerződéshosszabbításáról szóló hírekre. Szavai alapvetően megnyugtatóak voltak a maradásával kapcsolatban, ugyanakkor a tárgyalások állásáról nem bocsátkozott részletekbe:

Jelenleg nincs érdemi előrelépés a szerződésem ügyében. Dolgozom tovább, boldog vagyok itt, a családom is boldog itt. A szerződésem 2028-ig szól.

A kijelentés azonnal találgatásokat indított el a nemzetközi sajtóban, ugyanakkor a transzferguru, Fabrizio Romano szerint a háttérben korántsem feszült a helyzet. Az újságíró úgy értesült, hogy a tárgyalások továbbra is zajlanak, és a felek álláspontja nincs messze egymástól.

🚨 Liverpool remain confident to complete new deal agreement with Konaté soon as talks are very advanced.



Negotiations with Dominik Szoboszlai are still ongoing at this stage, deal on. 🔛🇭🇺



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2026

Úgy tudom, hogy a tárgyalás még mindig folyamatban van Szobo és a Liverpool között. Nincs lezárva az ügy, és nincsenek is messze egymástól… Ez egy folyamatos egyeztetés

– szögezte le Romano a YouTube-on közzétett videójában.

Az újságíró hozzátette: a folyamat kifejezetten pozitív hangulatú, ugyanakkor még nem érte el azt a szakaszt, ahol a végső részleteket rögzítenék – szemben Konatéval, aki karnyújtásnyira van az aláírástól. A jelenlegi helyzet alapján a Liverpoolnál tehát nincs szó drámáról: a klub és a játékos között folyamatosak az egyeztetések, és minden jel arra utal, hogy a felek csendben közelednek a mindenki számára megnyugtató üzlet felé.