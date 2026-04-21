Rendkívüli

Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

Ezt látnia kell!

Putyin megszólalt a választásról, amit mondott, az mindenkit megdöbbentett

Az MLSZ „Egyenesen” című sorozatának legújabb epizódja Tóth Balázs különleges életútját mutatja be. Tóth Balázs története azért is rendkívüli, mert a Blackburn és a magyar válogatott kapusa egy borsodi faluból jutott el az angol futballig úgy, hogy közben majdnem mindent elveszített.

A történet Zubogyon kezdődik, ahol Tóth Balázs még messze nem kapusként tűnt ki. Egy iskolai tornán például 11 gólt szerzett egyetlen meccsen.

Tóth Balázs gyorsan a Blackburn-szurkolók egyik nagy kedvence lett
Fotó: Herendi Dániel/MLSZ

„Sokkal jobb érzés volt gólt rúgni egyébként, nagyon szerettem focizni. A probléma az volt, hogy futni nem szerettem” – mondta nevetve.

A kapusposzt végül szinte családi örökségként talált rá, hiszen édesapja és nagybátyja is a gólvonalon állt. Bár figyelmeztették, hogy hálátlan szerep, őt ez sem tántorította el.

Majdnem véget ért Tóth Balázs karrierje

A pályafutása azonban majdnem nagyon korán véget ért. Tizenhét évesen súlyos gerincsérülést szenvedett, és az orvosok azt tanácsolták neki, hagyja abba a focit.

Abban az időszakban azt javasolták, hogy el kell gondolkodni, hogy abbahagyom. De nekem nem volt B-terv. Azt mondtam, lesz, ami lesz

 – idézte fel.

Gerincsérülése miatt másfél évet kihagyott, de miután újrakezdte a védést, fél év alatt szép lassan megszűntek a fájdalmai, miután korábban semmi sem segített. Ez a makacs hit később is végigkísérte.

A menedzserek sem hittek már benne, aztán jött a Blackburn

Amikor már a magyar élvonalban védett, és külföldre vágyott, több menedzser is próbálta lebeszélni az álmairól.

„Azt mondták, már idős vagyok, nem fog összejönni a külföld. Próbáltam elfogadni, hogy Magyarországon fejezem be.”

A fordulat azonban váratlanul jött: egy e-mail a Blackburntől.

Sokkos állapotban kerültem: ez volt az, amire egész életemben vártam!

Angliában aztán gyorsan kiderült, hogy nem véletlenül kapta meg a lehetőséget. A szurkolók hamar megkedvelték, teljesítményével pedig egyre nagyobb elismerést vívott ki magának.

Ronaldo ellen is megélte a gyerekkori álmát

A válogatottban is különleges pillanatokat élt át – például amikor gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen védhetett.

„Volt egy álmom, hogy egy nagy stadionban Ronaldo tizenegyest rúg nekem… Amikor befújták, éreztem, hogy most jött el a pillanat.”

A büntető végül gól lett, de az élmény így is meghatározó maradt számára.

A videó végén pedig maga Tóth Balázs foglalja össze a legjobban, miről szól az ő története és talán az egész pályafutása is: „Hiszek továbbra is az álmaimban, hogy bármit, amit szeretnék, elérhetek, és ez tényleg így is van. Dolgozok érte nap mint nap nagyon keményen, és meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle.”

Tóth Balázs sem tudta megakadályozni: megvan a Premier League első feljutója
Tóth Balázs szenzációs formában: a bravúrján ámul egész Anglia – videó
Megint Tóth Balázs volt a hős, válogatott csapattársának csapata sem tudott gólt lőni neki

 

