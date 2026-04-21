A történet Zubogyon kezdődik, ahol Tóth Balázs még messze nem kapusként tűnt ki. Egy iskolai tornán például 11 gólt szerzett egyetlen meccsen.

Tóth Balázs gyorsan a Blackburn-szurkolók egyik nagy kedvence lett

„Sokkal jobb érzés volt gólt rúgni egyébként, nagyon szerettem focizni. A probléma az volt, hogy futni nem szerettem” – mondta nevetve.

A kapusposzt végül szinte családi örökségként talált rá, hiszen édesapja és nagybátyja is a gólvonalon állt. Bár figyelmeztették, hogy hálátlan szerep, őt ez sem tántorította el.

Majdnem véget ért Tóth Balázs karrierje

A pályafutása azonban majdnem nagyon korán véget ért. Tizenhét évesen súlyos gerincsérülést szenvedett, és az orvosok azt tanácsolták neki, hagyja abba a focit.

Abban az időszakban azt javasolták, hogy el kell gondolkodni, hogy abbahagyom. De nekem nem volt B-terv. Azt mondtam, lesz, ami lesz

– idézte fel.

Gerincsérülése miatt másfél évet kihagyott, de miután újrakezdte a védést, fél év alatt szép lassan megszűntek a fájdalmai, miután korábban semmi sem segített. Ez a makacs hit később is végigkísérte.

A menedzserek sem hittek már benne, aztán jött a Blackburn

Amikor már a magyar élvonalban védett, és külföldre vágyott, több menedzser is próbálta lebeszélni az álmairól.

„Azt mondták, már idős vagyok, nem fog összejönni a külföld. Próbáltam elfogadni, hogy Magyarországon fejezem be.”

A súlyos sérülés és a negatív vélemények sem állították meg a fejlődésben

A fordulat azonban váratlanul jött: egy e-mail a Blackburntől.

Sokkos állapotban kerültem: ez volt az, amire egész életemben vártam!

Angliában aztán gyorsan kiderült, hogy nem véletlenül kapta meg a lehetőséget. A szurkolók hamar megkedvelték, teljesítményével pedig egyre nagyobb elismerést vívott ki magának.

Ronaldo ellen is megélte a gyerekkori álmát

A válogatottban is különleges pillanatokat élt át – például amikor gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen védhetett.

„Volt egy álmom, hogy egy nagy stadionban Ronaldo tizenegyest rúg nekem… Amikor befújták, éreztem, hogy most jött el a pillanat.”

A Blackburn Rovers biztos pontja lett

A büntető végül gól lett, de az élmény így is meghatározó maradt számára.

A videó végén pedig maga Tóth Balázs foglalja össze a legjobban, miről szól az ő története és talán az egész pályafutása is: „Hiszek továbbra is az álmaimban, hogy bármit, amit szeretnék, elérhetek, és ez tényleg így is van. Dolgozok érte nap mint nap nagyon keményen, és meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle.”