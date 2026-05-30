A Paris Saint-Germain-Arsenal Bajnokok Ligája-döntő esélyese a címvédő francia csapat. Luis Enrique együttese az alapszakaszt ugyan csak a 11. helyen zárta, azonban az egyenes kieséses szakaszban a hazai rivális Monaco legyőzése után kiütötte a Chelsea-t a nyolcaddöntőben, majd a Liverpoolt a negyeddöntőben, a legjobb négy között pedig a végső győzelemre is esélyesnek tartott Bayern Münchent búcsúztatta.

A Bajnokok Ligája-döntő miatt Budapestre figyel az egész világ szombat este

A francia bajnokcsapat idei szezonja kísértetiesen hasonlít az előzőre, amely végül egy feledhetetlen Bajnokok Ligája-diadallal zárult. A PSG akkor is döcögősen kezdett, az egyenes kieséses szakaszban aztán három angol csapatot – a Liverpoolt, az Aston Villát és az Arsenalt – is búcsúztatott az olasz Internazionale kivégzése előtt.

Két ellentétes futballfelfogás találkozása a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben?

A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben alapjaiban véve két hasonló felfogású csapat találkozik, a szurkolók viszont úgy látják, hogy a Paris Saint-Germain és az Arsenal nem is lehetne távolabb egymástól. A francia bajnok PSG az idei BL-szezonban a legtöbb gólt lőtte (44), ezzel szemben az Arsenal a legkevesebbet (6) kapta az eddig lejátszott 14 mérkőzésen, így a finálé előtt az a narratíva, hogy a legjobban támadó csapat találkozik majd a legjobban védekezővel.

Attól azonban nem kell tartani, hogy az Arsenal tíz emberrel védekezni fog a PSG ellen, hiszen tavaly sem ez történt, amikor a két csapat találkozott a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az észak-londoni Emirates Stadionban rendezett első meccset 1-0-ra megnyerte a Paris Saint-Germain az aranylabdás Ousmane Dembélé negyedik percben lőtt góljával. A bekapott gól után viszont sokkal jobban futballozott az Arsenal, a PSG pedig csak a parádésan védő Gianluigi Donnarummának köszönhette, hogy győzni tudott Angliában. Az elődöntő első mérkőzésén az Arsenal 1.63-as xG-t dolgozott ki a PSG kapuja előtt, ezzel szemben a párizsi csapat 1.16-os xG-vel zárt Észak-Londonban.

A visszavágón az Arsenalnak mennie kellett az eredmény után, de a spanyol Fabián Ruiz góljával a PSG szerzett ismét vezetést. Ezt követően Mikel Arteta csapata mindent egy lapra feltéve rohamozott, le is futballozta a párizsi csapatot a Parc des Princes Stadionban. Végül 2-1-es vereséget szenvedett, ugyanis Donnarumma a visszavágón is parádés napot fogott ki, ezzel az olasz kapus elévülhetetlen érdemeket szerzett a PSG történetének első BL-győzelmében.