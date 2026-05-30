Szombat este hat órától Budapestre figyel az egész futballvilág. A Puskás Arénában rendezik a 2025/26-os szezon Bajnokok Ligája-döntőjét, melyben a címvédő Paris Saint-Germain csap össze az angol bajnok Arsenallal. A BL-döntő igazi taktikai csemegének ígérkezik, ugyanis az idei sorozatban a francia csapat lőtte a legtöbb gólt, az észak-londoni együttes pedig a legkevesebbet kapta. Így az is előfordulhat, hogy a BL-döntő olyan lesz, mint amikor a megállíthatatlan erő találkozik a mozdíthatatlan tárggyal.

A Paris Saint-Germain-Arsenal Bajnokok Ligája-döntő esélyese a címvédő francia csapat. Luis Enrique együttese az alapszakaszt ugyan csak a 11. helyen zárta, azonban az egyenes kieséses szakaszban a hazai rivális Monaco legyőzése után kiütötte a Chelsea-t a nyolcaddöntőben, majd a Liverpoolt a negyeddöntőben, a legjobb négy között pedig a végső győzelemre is esélyesnek tartott Bayern Münchent búcsúztatta. 

Fotó: Franck Fife/AFP

A francia bajnokcsapat idei szezonja kísértetiesen hasonlít az előzőre, amely végül egy feledhetetlen Bajnokok Ligája-diadallal zárult. A PSG akkor is döcögősen kezdett, az egyenes kieséses szakaszban aztán három angol csapatot – a Liverpoolt, az Aston Villát és az Arsenalt – is búcsúztatott az olasz Internazionale kivégzése előtt. 

Két ellentétes futballfelfogás találkozása a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben?

A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben alapjaiban véve két hasonló felfogású csapat találkozik, a szurkolók viszont úgy látják, hogy a Paris Saint-Germain és az Arsenal nem is lehetne távolabb egymástól. A francia bajnok PSG az idei BL-szezonban a legtöbb gólt lőtte (44), ezzel szemben az Arsenal a legkevesebbet (6) kapta az eddig lejátszott 14 mérkőzésen, így a finálé előtt az a narratíva, hogy a legjobban támadó csapat találkozik majd a legjobban védekezővel. 

Attól azonban nem kell tartani, hogy az Arsenal tíz emberrel védekezni fog a PSG ellen, hiszen tavaly sem ez történt, amikor a két csapat találkozott a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az észak-londoni Emirates Stadionban rendezett első meccset 1-0-ra megnyerte a Paris Saint-Germain az aranylabdás Ousmane Dembélé negyedik percben lőtt góljával. A bekapott gól után viszont sokkal jobban futballozott az Arsenal, a PSG pedig csak a parádésan védő Gianluigi Donnarummának köszönhette, hogy győzni tudott Angliában. Az elődöntő első mérkőzésén az Arsenal 1.63-as xG-t dolgozott ki a PSG kapuja előtt, ezzel szemben a párizsi csapat 1.16-os xG-vel zárt Észak-Londonban. 

A visszavágón az Arsenalnak mennie kellett az eredmény után, de a spanyol Fabián Ruiz góljával a PSG szerzett ismét vezetést. Ezt követően Mikel Arteta csapata mindent egy lapra feltéve rohamozott, le is futballozta a párizsi csapatot a Parc des Princes Stadionban. Végül 2-1-es vereséget szenvedett, ugyanis Donnarumma a visszavágón is parádés napot fogott ki, ezzel az olasz kapus elévülhetetlen érdemeket szerzett a PSG történetének első BL-győzelmében.

A párizsi visszavágón a PSG 1.74-es xG-re rúgott két gólt, az Arsenal pedig 2.90-esre csak egyet. A statisztikai mutatók alapján az angol csapatnak már tavaly is helye lett volna a BL-döntőben, azonban a legfontosabb pillanatokban nem tudta gólra váltani a helyzeteit, ezért is népszerű a mostanában a „gólra játsszák a focit, nem xG-re” mondás. Mindenesetre a két csapat legutóbbi párharcáról mindent elmond, hogy mindkét mérkőzés után a PSG kapusát választották a meccs legjobbjának. 

(COMBO) This combination of pictures created on May 28, 2026 shows Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique (L) giving instructions to his players during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Nantes at the Parc des Princes stadium in Paris on April 22, 2026, and Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta reacting from the sideline during the pre-season friendly football match between Arsenal and Bayer 04 Leverkusen at the Emirates Stadium in London on August 7, 2024. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on Maz 30, 2026 in Budapest. (Photo by FRANCK FIFE and Glyn KIRK / AFP)
A két edző közül vajon ki találja ki a nyerő taktikát szombat estére?
Fotó: Franck Fife/AFP

A párizsi csapat játékosai hónapok óta a Bajnokok Ligája-döntőre pihennek

A 2025/26-os idény kezdete óta az Arsenal több mérkőzést játszott, mint bármely más csapat Európa öt legerősebb bajnokságában. Az Ágyúsok a Premier League küzdelmei mellett a Ligakupa-dönőig meneteltek, az FA-kupában pedig a legjobb nyolcig jutottak.

Mikel Artetának, az Arsenal edzőjének nem igazán volt lehetősége rotálni, ugyanis a Premier League a világ legerősebb bajnoksága. Ezzel szemben, amikor Paris Saint-Germain megkezdte szereplését a francia bajnokságban, Luis Enrique együttesében mindössze két olyan játékos volt a kezdőben a Nantes elleni meccsen, aki kezdett az Internazionale elleni tavalyi BL-döntőben. A Nantes elleni bajnokin 0-0 volt az állás, amikor az utolsó fél órára Luis Enrique pályára küldte Nuno Mendest, Achraf Hakimit, Ousmane Dembélét, Hvicsha Kvaracheliát és a BL-döntőben duplázó Désiré Doué t is.

A PSG edzője rendszeresen pihentetni tudta kulcsjátékosait a bajnoki meccseken, bár a PSG szintén sok meccset játszott a szezonban, a csapat kulcsjátékosait folyamatosan rotálták, így frissen érkeznek a budapesti BL-döntőre. A Paris Saint-Germain kulcsjátékosa az idei szezonban alig játszottak a francia bajnokságban:

  • Az aranylabdás Dembélé mindössze 11-szer volt kezdő 34 forduló alatt,
  • João Neves, Nuno Mendes és Fabián Ruiz 13-13 alkalommal kezdett,
  • Kvarachelia 18-szor, Doué és Hakimi 16-szor, Marquinhos pedig 11-szer.

És nem is arról van szó, hogy rendszeresen csereként beálltak volna. Közülük senki sem játszotta le a rendelkezésre álló percek felét sem a francia bajnokság idei szezonjában. 

Bayers players react after the UEFA Champions League second-leg, semi-final football match between FC Bayern Munich and Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany on May 6, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Minden ott van a müncheni játékosok arcán minden idők egyik legjobb BL-párharca után
Fotó: Odd Andersen/AFP

A 5-4-re végződő Paris Saint-Germain-Bayern München BL-elődöntő első meccse után a futballszakma egyöntetű véleménye ez volt, hogy ez a mérkőzés volt minden idők legjobb Bajnokok Ligája-mérkőzése. 

„Talán a legjobb mérkőzés volt, amit valaha láttam. Mindkét csapat minősége, különösen a játékosok által mutatott egyéni képességek, olyanok voltak, amilyet még soha nem láttam. De ha megnézzük a PSG és a Bayern játékosainak játékidejét és erőnléti szintjét, nem vagyok meglepve” mondta el véleményét a fent idézett mérkőzésről Mikel Arteta, az Arsenal edzője. 

Ahhoz, hogy ilyen minőségben alkoss, kiváló fizikai állapotban kell lenned. A versenyek és a versenyek módja közötti különbség olyan, mint az éjjel és a nappal. Két különböző világban versenyzünk. Ezért nem lehet az egyik szempontot összehasonlítani a másik figyelembevétele nélkül” 

– tette hozzá a baszk szakember, aki arra célzott, hogy ő a Premier League kőkemény küzdelmei miatt nem teheti meg, hogy a kis túlzással az egész csapatát a BL-szezonra pihenteti. Az Arsenalnak a Premier League-ben top csapatok ellen kellett harcolnia a bajnoki címért, így Mikel Arteta nem tudott úgy rotálni, mint Luis Enrique, akivel korábban mindketten futballoztak a Barcelona csapatában. 

A sorozatban harmadszorra aranykesztyűs David Raya minden egyes percet a pályán töltött egészen addig, amíg az Arsenal matematikailag meg nem nyerte a bajnokságot. A világ legjobb kapusának tartott spanyol így csak az utolsó meccset hagyta ki, emellett a 14 Bajnokok Ligája-meccsből 13-szor kezdett.

  • Declan Rice és Martín Zubimendi gyakorlatilag kihagyhatatlan volt a középpályáról. Rice mindössze két bajnoki mérkőzést hagyott ki, Zubimendi pedig egyet sem.
  • Középhátvédként Gabriel Magalhães és William Saliba csak akkor maradtak ki, amikor éppen nem álltak rendelkezésre.
Declan Rice of Arsenal FC reacts during the Arsenal FC Training Session ahead the UEFA Champions League Final match between Paris Saint-Germain Fc and Arsenal FC at Puskas Arena on May 29, 2026 in Budapest, Hungary (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto) (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP)
Declan Rice nem sokat pihenhetett az idei szezonban
Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto via AFP

Minden sorozatot figyelembe véve az Arsenal ezen játékosai több mint 4000 játékpercet töltöttek a pályán ebben az idényben. A PSG-ből egyedül Warren Zaïre-Emery lépte át a 4000 perces határt.

A két keretet együtt vizsgálva 12 játékos játszott legalább 3000 percnyi tétmérkőzést a 2025/26-os idényben, és közülük kilenc az Arsenalban futballozik. Ha a holland Jurriën Timber játékra alkalmas lesz, akár mindannyian kezdhetnek is a budapesti BL-döntőben. 

Sérülés hiányában ezeknek a kiváló fizikai állapotban lévő játékosoknak valószínűleg nem jelent majd megoldhatatlan feladatot még egy mérkőzés lejátszása. Az idény megterhelése azonban hatással lehet arra, melyik csapat bírja végig a tempót, és melyik képes fenntartani azt az intenzitást, amelyet az edzők a teljes mérkőzés során elvárnak. Ez pedig döntő előnyt jelenthet a PSG számára.

A brazil csapatkapitány elárulta a Paris Saint-Germain nagy titkát

A szombat esti BL-döntő előtt Marquinhos, a PSG brazil csapatkapitánya az angol bajnok Arsenal erősségeiről beszélt, és elmondta, mi volt a francia csapat legnagyobb fegyvere az idei BL-szezonban.

Ha egyszer megérzed a győzelem ízét, újra akarod élni. Még élénken él bennem a tavalyi finálé, úgyhogy nagyon motiváltak vagyunk. Talán még éhesebbek vagyunk, mert már tudjuk, milyen íze van a sikernek” 

mondta a 32 éves brazil védő, aki úgy érzi, egy futballistának az ilyen meccsek miatt érdemes élnie.

A PSG csapatkapitánya, Marquinhos az Arsenalt dicsérte Budapesten
Fotó: Franck Fife/POOL/AFP

Az Arsenal a világ egyik legveszélyesebb csapata pontrúgások után. Az észak-londoni együttes az idei Premier League-szezonban 18 gólt lőtt szabadrúgások és szögletek után.

Játszottunk velük tavaly is, tudjuk mik az erősségeik. Nehéz ellenük játszani, de nem lehet előre látni a döntő pillanatokat. Legyőztük a Chelsea-t, a Liverpoolt, a Bayernt. Mindegyik csapat ellen nagyon sokat kellett dolgoznunk. De mindig adaptálódni tudtunk a körülményekhez. Az ördög a részletekben rejlik, és mi mindenre felkészültünk” 

– árulta el a Paris Saint-Germain nagy titkát a brazil csapatkapitánya.

Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique addresses a MD-1 press conference on May 29, 2026, the eve of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal at the Puskas Arena in Budapest. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on May 30, 2026 in Budapest. (Photo by FRANCK FIFE / POOL / AFP)
A fogadóirodák Luis Enrique együttesét tartják a trófea esélyesénel
Fotó: Franck Fife/AFP

Luis Enrique, a PSG edzője a mérkőzés előtt hangsúlyozta, csapatát rendkívül motiválja a címvédés, mert bár benne vannak a történelemkönyvekben Európa legjobb csapatai között, de azon vannak, hogy öregbítsük a PSG hírnevét.

Hasonló a stílusunk, de vannak köztünk különbségek. Nekünk is jól kell védekeznünk, nekik meg jól támadniuk. A cél ugyanaz, csak máshol vannak a hangsúlyok. Az Arsenal remek csapat, idén szenzációsan futballozott. Rendkívül kompakt együttes, amely megérdemelten nyerte meg a Premier League-et. Mikel Arteta tökéletesen ismeri a csapatát” 

– folytatta Luis Enrique, amikor az Arsenal erősségeiről kérdezték. 

Az 56 éves szakembert arról is kérdezték, hogy lehetséges-e az Arsenalt ugyanúgy kiütni, mint a tavaly fináléban az Intert.

„Sosem tudhatod, mikor játszhatsz BL-döntőt, ezért a legtöbbet kell kihozni belőle. Döntő és döntő között mindig van különbség. Tavaly domináltunk az Inter ellen, de a holnapi meccsel kapcsolatban szerintem nincs favorit. Nagyon szoros meccsre számítok. Mindent bele kell adni, de fontos, hogy élvezzük is” – vélekedett a spanyol szakember.

Az Arsenal edzője szenzációs bejelentést tett a BL-döntő előtt

A Puskás Arénában tartott pénteki sajtótájékoztatón Mikel Arteta megosztott egy jó hírt az Arsenalért szorítóknak. A baszk szakember már az első kérdés után megerősítette, hogy a holland Jurriën Timber felépült sérüléséből, és kijelentette, hogy játszani fog a Puskás Arénában.

Nincs rajtunk nyomás, a bajnoki cím megnyerése után csak nagyobbak lettek az ambícióink. A második trófeát is akarjuk. Mindig nagy célokat tűzünk ki magunk elé. Megmutattunk az elmúlt két évben, hogy képesek vagyunk rá. Ha felemeled a trófeát, megfog az érzés, és azonnal szeretnéd megismételni. Holnap lesz rá lehetőségünk” 

– vélekedett az Arsenal edzője, aki elismerte, hogy a PSG a szombati finálé esélyese.  

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta addresses a MD-1 press conference on May 29, 2026, the eve of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal at the Puskas Arena in Budapest. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on May 30, 2026 in Budapest. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
Mikel Arteta rendkívül készségesen nyilatkozott
Fotó: Ina Fassbender/AFP

Az Arsenal az előző szezonban a csoportkörben, majd az elődöntőben is találkozott a PSG-vel, így a két csapat tökéletesen ismeri egymást.

Örömmel tölt el, amiket a láttam a tavalyi PSG elleni párharc visszanézése közben. Közel voltunk az elődöntőben, de nem volt szerencsénk. Holnap viszont egy másik meccs lesz. A Paris Saint-Germain a címvédő, tavaly ők emelhették magasba a trófeát, úgyhogy ők a favoritok, de azért vagyunk itt, hogy elvegyük tőlük a trófeát” 

– tette hozzá Mikel Arteta, aki elárulta, hogy nyugodtan várja a mérkőzést, mert a finálé előtt elvégezte a szükséges munkát, akárcsak csapata minden tagja.

Arsenal's Norwegian midfielder #08 Martin Odegaard addresses a MD-1 press conference on May 29, 2026, the eve of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal at the Puskas Arena in Budapest. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on May 30, 2026 in Budapest. (Photo by INA FASSBENDER / POOL / AFP)
A norvég Martin Ødegaard vezetheti győzelemre az Arsenalt
Fotó: Ina Fassbender/POOL/AFP

Martin Ødegaard, az Arsenal csapatkapitánya az idei szezonban rengeteg sérüléssel bajlódott, így a Bajnokok Ligájában eddig csak hét mérkőzésen tudott pályára lépni.

Idén sokat voltam sérült, ami rendkívül frusztrált, de próbálom a legtöbbet kihozni az idei szezonból. Szerencsére más vezéreknek is sikerült beugrani helyettem, ez volt a siker egyik kulcsa, ugyanis többen is képes arra, hogy felelősséget vállaljanak. Mikel Arteta világossá tette, hogy az Arsenalt vissza akarja vezetni a legmagasabb szintre. Ezen az úton voltak hullámhegyek és hullámvölgyek is. Most megnyertük a bajnokságot és itt vagyunk a BL-döntőben, úgyhogy sikerült megvalósítani, amit elterveztünk” 

– mondta az Arsenal norvég csapatkapitánya, aki megerősítette, hogy egy lehetséges tizenegyespárbajra is felkészültek. 

A Bajnokok Ligája-döntőt szombat este hat órától rendezik a Puskás Arénában. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A találkozót az Origo élőben közvetíti a helyszínről.

