A Paris Saint-Germain-Arsenal Bajnokok Ligája-döntő esélyese a címvédő francia csapat. Luis Enrique együttese az alapszakaszt ugyan csak a 11. helyen zárta, azonban az egyenes kieséses szakaszban a hazai rivális Monaco legyőzése után kiütötte a Chelsea-t a nyolcaddöntőben, majd a Liverpoolt a negyeddöntőben, a legjobb négy között pedig a végső győzelemre is esélyesnek tartott Bayern Münchent búcsúztatta.
A francia bajnokcsapat idei szezonja kísértetiesen hasonlít az előzőre, amely végül egy feledhetetlen Bajnokok Ligája-diadallal zárult. A PSG akkor is döcögősen kezdett, az egyenes kieséses szakaszban aztán három angol csapatot – a Liverpoolt, az Aston Villát és az Arsenalt – is búcsúztatott az olasz Internazionale kivégzése előtt.
Két ellentétes futballfelfogás találkozása a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben?
A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben alapjaiban véve két hasonló felfogású csapat találkozik, a szurkolók viszont úgy látják, hogy a Paris Saint-Germain és az Arsenal nem is lehetne távolabb egymástól. A francia bajnok PSG az idei BL-szezonban a legtöbb gólt lőtte (44), ezzel szemben az Arsenal a legkevesebbet (6) kapta az eddig lejátszott 14 mérkőzésen, így a finálé előtt az a narratíva, hogy a legjobban támadó csapat találkozik majd a legjobban védekezővel.
Attól azonban nem kell tartani, hogy az Arsenal tíz emberrel védekezni fog a PSG ellen, hiszen tavaly sem ez történt, amikor a két csapat találkozott a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az észak-londoni Emirates Stadionban rendezett első meccset 1-0-ra megnyerte a Paris Saint-Germain az aranylabdás Ousmane Dembélé negyedik percben lőtt góljával. A bekapott gól után viszont sokkal jobban futballozott az Arsenal, a PSG pedig csak a parádésan védő Gianluigi Donnarummának köszönhette, hogy győzni tudott Angliában. Az elődöntő első mérkőzésén az Arsenal 1.63-as xG-t dolgozott ki a PSG kapuja előtt, ezzel szemben a párizsi csapat 1.16-os xG-vel zárt Észak-Londonban.
A visszavágón az Arsenalnak mennie kellett az eredmény után, de a spanyol Fabián Ruiz góljával a PSG szerzett ismét vezetést. Ezt követően Mikel Arteta csapata mindent egy lapra feltéve rohamozott, le is futballozta a párizsi csapatot a Parc des Princes Stadionban. Végül 2-1-es vereséget szenvedett, ugyanis Donnarumma a visszavágón is parádés napot fogott ki, ezzel az olasz kapus elévülhetetlen érdemeket szerzett a PSG történetének első BL-győzelmében.
A párizsi visszavágón a PSG 1.74-es xG-re rúgott két gólt, az Arsenal pedig 2.90-esre csak egyet. A statisztikai mutatók alapján az angol csapatnak már tavaly is helye lett volna a BL-döntőben, azonban a legfontosabb pillanatokban nem tudta gólra váltani a helyzeteit, ezért is népszerű a mostanában a „gólra játsszák a focit, nem xG-re” mondás. Mindenesetre a két csapat legutóbbi párharcáról mindent elmond, hogy mindkét mérkőzés után a PSG kapusát választották a meccs legjobbjának.
A párizsi csapat játékosai hónapok óta a Bajnokok Ligája-döntőre pihennek
A 2025/26-os idény kezdete óta az Arsenal több mérkőzést játszott, mint bármely más csapat Európa öt legerősebb bajnokságában. Az Ágyúsok a Premier League küzdelmei mellett a Ligakupa-dönőig meneteltek, az FA-kupában pedig a legjobb nyolcig jutottak.
Mikel Artetának, az Arsenal edzőjének nem igazán volt lehetősége rotálni, ugyanis a Premier League a világ legerősebb bajnoksága. Ezzel szemben, amikor Paris Saint-Germain megkezdte szereplését a francia bajnokságban, Luis Enrique együttesében mindössze két olyan játékos volt a kezdőben a Nantes elleni meccsen, aki kezdett az Internazionale elleni tavalyi BL-döntőben. A Nantes elleni bajnokin 0-0 volt az állás, amikor az utolsó fél órára Luis Enrique pályára küldte Nuno Mendest, Achraf Hakimit, Ousmane Dembélét, Hvicsha Kvaracheliát és a BL-döntőben duplázó Désiré Doué t is.
A PSG edzője rendszeresen pihentetni tudta kulcsjátékosait a bajnoki meccseken, bár a PSG szintén sok meccset játszott a szezonban, a csapat kulcsjátékosait folyamatosan rotálták, így frissen érkeznek a budapesti BL-döntőre. A Paris Saint-Germain kulcsjátékosa az idei szezonban alig játszottak a francia bajnokságban:
- Az aranylabdás Dembélé mindössze 11-szer volt kezdő 34 forduló alatt,
- João Neves, Nuno Mendes és Fabián Ruiz 13-13 alkalommal kezdett,
- Kvarachelia 18-szor, Doué és Hakimi 16-szor, Marquinhos pedig 11-szer.
És nem is arról van szó, hogy rendszeresen csereként beálltak volna. Közülük senki sem játszotta le a rendelkezésre álló percek felét sem a francia bajnokság idei szezonjában.
A 5-4-re végződő Paris Saint-Germain-Bayern München BL-elődöntő első meccse után a futballszakma egyöntetű véleménye ez volt, hogy ez a mérkőzés volt minden idők legjobb Bajnokok Ligája-mérkőzése.
„Talán a legjobb mérkőzés volt, amit valaha láttam. Mindkét csapat minősége, különösen a játékosok által mutatott egyéni képességek, olyanok voltak, amilyet még soha nem láttam. De ha megnézzük a PSG és a Bayern játékosainak játékidejét és erőnléti szintjét, nem vagyok meglepve” – mondta el véleményét a fent idézett mérkőzésről Mikel Arteta, az Arsenal edzője.
Ahhoz, hogy ilyen minőségben alkoss, kiváló fizikai állapotban kell lenned. A versenyek és a versenyek módja közötti különbség olyan, mint az éjjel és a nappal. Két különböző világban versenyzünk. Ezért nem lehet az egyik szempontot összehasonlítani a másik figyelembevétele nélkül”
– tette hozzá a baszk szakember, aki arra célzott, hogy ő a Premier League kőkemény küzdelmei miatt nem teheti meg, hogy a kis túlzással az egész csapatát a BL-szezonra pihenteti. Az Arsenalnak a Premier League-ben top csapatok ellen kellett harcolnia a bajnoki címért, így Mikel Arteta nem tudott úgy rotálni, mint Luis Enrique, akivel korábban mindketten futballoztak a Barcelona csapatában.
A sorozatban harmadszorra aranykesztyűs David Raya minden egyes percet a pályán töltött egészen addig, amíg az Arsenal matematikailag meg nem nyerte a bajnokságot. A világ legjobb kapusának tartott spanyol így csak az utolsó meccset hagyta ki, emellett a 14 Bajnokok Ligája-meccsből 13-szor kezdett.
- Declan Rice és Martín Zubimendi gyakorlatilag kihagyhatatlan volt a középpályáról. Rice mindössze két bajnoki mérkőzést hagyott ki, Zubimendi pedig egyet sem.
- Középhátvédként Gabriel Magalhães és William Saliba csak akkor maradtak ki, amikor éppen nem álltak rendelkezésre.
Minden sorozatot figyelembe véve az Arsenal ezen játékosai több mint 4000 játékpercet töltöttek a pályán ebben az idényben. A PSG-ből egyedül Warren Zaïre-Emery lépte át a 4000 perces határt.
A két keretet együtt vizsgálva 12 játékos játszott legalább 3000 percnyi tétmérkőzést a 2025/26-os idényben, és közülük kilenc az Arsenalban futballozik. Ha a holland Jurriën Timber játékra alkalmas lesz, akár mindannyian kezdhetnek is a budapesti BL-döntőben.
Sérülés hiányában ezeknek a kiváló fizikai állapotban lévő játékosoknak valószínűleg nem jelent majd megoldhatatlan feladatot még egy mérkőzés lejátszása. Az idény megterhelése azonban hatással lehet arra, melyik csapat bírja végig a tempót, és melyik képes fenntartani azt az intenzitást, amelyet az edzők a teljes mérkőzés során elvárnak. Ez pedig döntő előnyt jelenthet a PSG számára.
A brazil csapatkapitány elárulta a Paris Saint-Germain nagy titkát
A szombat esti BL-döntő előtt Marquinhos, a PSG brazil csapatkapitánya az angol bajnok Arsenal erősségeiről beszélt, és elmondta, mi volt a francia csapat legnagyobb fegyvere az idei BL-szezonban.
Ha egyszer megérzed a győzelem ízét, újra akarod élni. Még élénken él bennem a tavalyi finálé, úgyhogy nagyon motiváltak vagyunk. Talán még éhesebbek vagyunk, mert már tudjuk, milyen íze van a sikernek”
– mondta a 32 éves brazil védő, aki úgy érzi, egy futballistának az ilyen meccsek miatt érdemes élnie.
Az Arsenal a világ egyik legveszélyesebb csapata pontrúgások után. Az észak-londoni együttes az idei Premier League-szezonban 18 gólt lőtt szabadrúgások és szögletek után.
Játszottunk velük tavaly is, tudjuk mik az erősségeik. Nehéz ellenük játszani, de nem lehet előre látni a döntő pillanatokat. Legyőztük a Chelsea-t, a Liverpoolt, a Bayernt. Mindegyik csapat ellen nagyon sokat kellett dolgoznunk. De mindig adaptálódni tudtunk a körülményekhez. Az ördög a részletekben rejlik, és mi mindenre felkészültünk”
– árulta el a Paris Saint-Germain nagy titkát a brazil csapatkapitánya.
Luis Enrique, a PSG edzője a mérkőzés előtt hangsúlyozta, csapatát rendkívül motiválja a címvédés, mert bár benne vannak a történelemkönyvekben Európa legjobb csapatai között, de azon vannak, hogy öregbítsük a PSG hírnevét.
Hasonló a stílusunk, de vannak köztünk különbségek. Nekünk is jól kell védekeznünk, nekik meg jól támadniuk. A cél ugyanaz, csak máshol vannak a hangsúlyok. Az Arsenal remek csapat, idén szenzációsan futballozott. Rendkívül kompakt együttes, amely megérdemelten nyerte meg a Premier League-et. Mikel Arteta tökéletesen ismeri a csapatát”
– folytatta Luis Enrique, amikor az Arsenal erősségeiről kérdezték.
Az 56 éves szakembert arról is kérdezték, hogy lehetséges-e az Arsenalt ugyanúgy kiütni, mint a tavaly fináléban az Intert.
„Sosem tudhatod, mikor játszhatsz BL-döntőt, ezért a legtöbbet kell kihozni belőle. Döntő és döntő között mindig van különbség. Tavaly domináltunk az Inter ellen, de a holnapi meccsel kapcsolatban szerintem nincs favorit. Nagyon szoros meccsre számítok. Mindent bele kell adni, de fontos, hogy élvezzük is” – vélekedett a spanyol szakember.
Az Arsenal edzője szenzációs bejelentést tett a BL-döntő előtt
A Puskás Arénában tartott pénteki sajtótájékoztatón Mikel Arteta megosztott egy jó hírt az Arsenalért szorítóknak. A baszk szakember már az első kérdés után megerősítette, hogy a holland Jurriën Timber felépült sérüléséből, és kijelentette, hogy játszani fog a Puskás Arénában.
Nincs rajtunk nyomás, a bajnoki cím megnyerése után csak nagyobbak lettek az ambícióink. A második trófeát is akarjuk. Mindig nagy célokat tűzünk ki magunk elé. Megmutattunk az elmúlt két évben, hogy képesek vagyunk rá. Ha felemeled a trófeát, megfog az érzés, és azonnal szeretnéd megismételni. Holnap lesz rá lehetőségünk”
– vélekedett az Arsenal edzője, aki elismerte, hogy a PSG a szombati finálé esélyese.
Az Arsenal az előző szezonban a csoportkörben, majd az elődöntőben is találkozott a PSG-vel, így a két csapat tökéletesen ismeri egymást.
Örömmel tölt el, amiket a láttam a tavalyi PSG elleni párharc visszanézése közben. Közel voltunk az elődöntőben, de nem volt szerencsénk. Holnap viszont egy másik meccs lesz. A Paris Saint-Germain a címvédő, tavaly ők emelhették magasba a trófeát, úgyhogy ők a favoritok, de azért vagyunk itt, hogy elvegyük tőlük a trófeát”
– tette hozzá Mikel Arteta, aki elárulta, hogy nyugodtan várja a mérkőzést, mert a finálé előtt elvégezte a szükséges munkát, akárcsak csapata minden tagja.
Martin Ødegaard, az Arsenal csapatkapitánya az idei szezonban rengeteg sérüléssel bajlódott, így a Bajnokok Ligájában eddig csak hét mérkőzésen tudott pályára lépni.
Idén sokat voltam sérült, ami rendkívül frusztrált, de próbálom a legtöbbet kihozni az idei szezonból. Szerencsére más vezéreknek is sikerült beugrani helyettem, ez volt a siker egyik kulcsa, ugyanis többen is képes arra, hogy felelősséget vállaljanak. Mikel Arteta világossá tette, hogy az Arsenalt vissza akarja vezetni a legmagasabb szintre. Ezen az úton voltak hullámhegyek és hullámvölgyek is. Most megnyertük a bajnokságot és itt vagyunk a BL-döntőben, úgyhogy sikerült megvalósítani, amit elterveztünk”
– mondta az Arsenal norvég csapatkapitánya, aki megerősítette, hogy egy lehetséges tizenegyespárbajra is felkészültek.
A Bajnokok Ligája-döntőt szombat este hat órától rendezik a Puskás Arénában. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A találkozót az Origo élőben közvetíti a helyszínről.