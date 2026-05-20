Az Európa-liga-döntőben esélyes Aston Villa 44 évvel ezelőtt, 1982-ben hódította el Bajnokcsapatok Európa-kupáját, majd 1983 januárjában az európai Szuperkupát is, azonban az 1996-os Ligakupa-győzelem óta egyetlen trófeát sem nyert a birminghami alakulat. Az Aston Villa felemelkedésében óriási szerepe van Unai Emerynek, a 2022-ben kinevezett baszk szakembernek.

Unai Emery az Európa-liga koronázatlan királya

Emery a Liverpool legendáját, Steven Gerrardot váltotta a kispadon, amikor a birminghami csapat a 16. helyen állt a Premier League-ben. Az idény végére a Villa európai kupaszereplést érő helyen végzett, majd a 2023/24-es szezon végére bejuttatta a csapatot a Bajnokok Ligájába.

Unai Emery nem mellesleg az Európa-liga királya, ugyanis háromszor a Sevillával, egyszer pedig a Villarreallal ért a csúcsra. Emellett az Arsenal edzőjeként 2019-ben még egy ezüstérmet is összehozott a sorozatban.

Érdekesség, hogy Emery eddigi négy Európa-liga-diadalából három a Sevilla, egy a Villarreal kispadján született, most pedig az Aston Villa élén szerezhette meg meg ötödik trófeáját a sorozatban. Vagyis a különös szójáték szerint a baszk szakember eddig csak „Villákkal” nyert Európa-ligát – az isztambuli fináléban pedig folytathatta ezt a furcsa, de annál látványosabb sorozatot.

​A Freiburg újabb szintet akart lépni Isztambulban

A Freiburg története során először játszott európai kupadöntőben. Julian Schuster 2024-ben a 12 éven át edzősködő Christian Streichtől vette át a csapat irányítását, vezetésével pedig a klub szintet lépett, ugyanis első szezonjában ötödik lett a gárda a Bundesligában, a második idényében pedig magabiztosan menetelt az Európa-liga fináléjába, ami azért is kiemelkedő, mert korábban a Freiburg eddigi legjobbjaként 2023-ban és 2024-ben a nyolcaddöntőig jutott a második számú kupasorozatban.

A Braga elleni megnyert elődöntő után a Freiburg-szurkolók elözönlötték a pályát

A Freiburg számára nemcsak a történelmi siker elérése jelentett motivációt, hanem a BL-szereplés kiharcolása is, ugyanis a Bundesliga hetedik helyezettjeként csupán a Konferencia-ligára szerzett indulási jogot, márpedig az Európa-liga győztese a következő szezonban csatlakozhat a legrangosabb sorozat mezőnyéhez.