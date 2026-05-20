Az Európa-liga-döntőben esélyes Aston Villa 44 évvel ezelőtt, 1982-ben hódította el Bajnokcsapatok Európa-kupáját, majd 1983 januárjában az európai Szuperkupát is, azonban az 1996-os Ligakupa-győzelem óta egyetlen trófeát sem nyert a birminghami alakulat. Az Aston Villa felemelkedésében óriási szerepe van Unai Emerynek, a 2022-ben kinevezett baszk szakembernek.
Emery a Liverpool legendáját, Steven Gerrardot váltotta a kispadon, amikor a birminghami csapat a 16. helyen állt a Premier League-ben. Az idény végére a Villa európai kupaszereplést érő helyen végzett, majd a 2023/24-es szezon végére bejuttatta a csapatot a Bajnokok Ligájába.
Unai Emery az Európa-liga koronázatlan királya
Unai Emery nem mellesleg az Európa-liga királya, ugyanis háromszor a Sevillával, egyszer pedig a Villarreallal ért a csúcsra. Emellett az Arsenal edzőjeként 2019-ben még egy ezüstérmet is összehozott a sorozatban.
Érdekesség, hogy Emery eddigi négy Európa-liga-diadalából három a Sevilla, egy a Villarreal kispadján született, most pedig az Aston Villa élén szerezhette meg meg ötödik trófeáját a sorozatban. Vagyis a különös szójáték szerint a baszk szakember eddig csak „Villákkal” nyert Európa-ligát – az isztambuli fináléban pedig folytathatta ezt a furcsa, de annál látványosabb sorozatot.
A Freiburg újabb szintet akart lépni Isztambulban
A Freiburg története során először játszott európai kupadöntőben. Julian Schuster 2024-ben a 12 éven át edzősködő Christian Streichtől vette át a csapat irányítását, vezetésével pedig a klub szintet lépett, ugyanis első szezonjában ötödik lett a gárda a Bundesligában, a második idényében pedig magabiztosan menetelt az Európa-liga fináléjába, ami azért is kiemelkedő, mert korábban a Freiburg eddigi legjobbjaként 2023-ban és 2024-ben a nyolcaddöntőig jutott a második számú kupasorozatban.
A Freiburg számára nemcsak a történelmi siker elérése jelentett motivációt, hanem a BL-szereplés kiharcolása is, ugyanis a Bundesliga hetedik helyezettjeként csupán a Konferencia-ligára szerzett indulási jogot, márpedig az Európa-liga győztese a következő szezonban csatlakozhat a legrangosabb sorozat mezőnyéhez.
Az Aston Villa bombagólokat lőtt az Európa-liga-döntőben
A Freiburg az Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestien, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo – Matanović összeállításban kezdte a mérkőzést, míg az Aston Villa a Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelöf, Tielemans – McGinn, Rogers, Buendía – Watkins kezdővel lépett pályára az isztambuli Európa-liga fináléban.
A mérkőzést mindkét csapat elképesztő intenzitással kezdte, az Aston Villa pedig már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de az angol válogatott Morgan Rogers 17 méteres bombáját Noah Atubolu óriási bravúrral védeni tudta. A folytatásban is Aston Villa dominált, a birminghami csapat úgy játszott, mint az Európa-liga legnagyobb esélyese, az első negyedórában semmiféle lehetőséget nem engedett a Freiburgnak. A német csapat először a 17. percben veszélyeztetett. Egy szabadrúgás után nem tudott tisztázni az Aston Villa védelme, a lecsorgóra érkező Nicolas Höfler pedig 14 méterről kapu mellé lőtt.
A két csapat óriási elánnal vette bele magát a játékba, ez hozott is magával néhány felelőtlen belépőt, így a mérkőzést vezető François Letexier játékvezető az első bő húsz percben három sárga lapot is kiosztott – egyet a Freiburgnak, kettőt az Aston Villának.
A német csapat első kaput eltaláló lövésére a 34. percig kellett várni. Egy labdaszerzés után Johan Manzambi cipelte fel a labdát, a svájci középpályást nem támadták, így 21 méterről megkínálta egy bombával Emiliano Martínezt, azonban a világbajnok argentin kapus vetődve fogni tudta a labdát.
A folytatásban többet volt a labda az Aston Villánál, nagy helyzetet viszont nem tudott kidolgozni a birminghami csapat, de végül egy pontrúgás után megszerezte a vezetést a 41. percben.
Egy szögletvariáció végén Rogers nyeste a labdát a tizenhatos előterébe, ahol a belga Youri Tielemans teljesen egyedül érkezett, majd kapásból, 11 méterről óriási gólt lőtt a jobb alsó sarokba (0-1).
A bekapott góltól teljesen megzavarodott a német csapat, amit az Aston Villa megérzett és megnyomta a félidő hajráját.
Végül Unai Emery együttese a hosszabbítás negyedik percében egy újabb bombagóllal növelni tudta az előnyét.
Ezúttal az argentin válogatott Emiliano Buendía kapott egy labdát a tizenhatos előterében, tolt egyet befelé, majd 17 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba (0-2).
- A tavaly nyári klubvilágbajnokság óta az Aston Villa több gólt lőtt a tizenhatoson kívülről (20), mint bármelyik Premier League-csapat.
A második félidőben a Freiburg többet birtokolta a labdát, a kétgólos előnyben lévő Aston Villa teljesen tudatosan visszahúzódott és kontrajátékra rendezkedett be.
Unai Emery terve tökéletesen működött, ugyanis a Freiburg kinyílt, a Villa pedig az 58. percben egy kontrából eldöntötte a mérkőzést.
A második gólt szerző Buendía kapott labdát a bal szélen, a középre lőtt labdájára Rogers robbant be a rövid oldalon, és három méterről a kapuba pöckölte azt (0-3).
- Morgan Rogers 23 évesen és 298 naposan lőtt gólt ez Európa-liga-döntőben, ezzel Steven Gerrard óta ő legfiatalabb angol játékos, aki betalált egy európai kupadöntőben. A Liverpool klublegendája 20 éves és 351 napos volt, amikor 2001-ben gólt lőtt a Deportivo Alavés elleni UEFA Kupa-döntőben.
A folytatásban az Aston Villa kézben tartotta a meccset, a 70. percben pedig a negyedik gólját is meglőhette volna, azonban a csereként beállt Amadou Onana szöglet utáni fejese a kapufán csattant.
A két csapat közti tudásbeli különbség akkora volt, hogy a birminghami együttes játékosai öt perccel később már szórakozni is elkezdtek.
Tielemans elképesztő átadása után Buendía került ziccerbe, azonban az argentin középpályás ahelyett, hogy simán értékesítette volna azt, inkább hanyag módon alábökött a labdának, de nem járt sikerrel.
A hajrában a német csapat még ment előre a szépítésért, a 84. percben ez majdnem össze is jött, de Manzambi közeli fejese után a világ legjobb kapusának kétszer is megválasztott Martínez bemutatott egy hatalmas védést, így az Aston Villa könnyed sikert aratott az Európa-liga-döntőben.
A birminghami csapat ezzel 30 év után nyert ismét trófeát, az európai kupaporondon pedig 44 év után diadalmaskodott ismét.
Unai Emery, az Aston Villa mestere pedig tovább írt csodás történetét az Európa-ligában. A baszk szakember pályafutása ötödik El-trófeáját nyerte, ezzel továbbra is ő sorozat koronázatlan királya.
- Emerynél egyetlen edző sem nyert több európai kupadöntőt. A baszk szakember az ötödik diadalával holtversenyben áll Carlo Ancelottival, José Mourinhoval és Giovanni Trapattonival.
Európa-liga, döntő:
SC Freiburg (német)-Aston Villa (angol) 0-3 (0-2)
Isztambul, Tupras Stadion
Játékvezető: Letexier (francia)
Freiburg: Atubolu - Kübler (Makengo, 73.), Ginter, Lienhart (Rosenfelder, 61.), Treu - Eggestein, Höfler (Höler, 61.) - Beste (Günter, 86.), Manzambi, Grifo (Scherhant, 73.) - Matanovic
Aston Villa: Martínez - Cash, Konsa, Lindelöf (Onana, 66.), Pau Torres (Mings, 88.), Digne (Maatsen, 81.) - McGinn, Rogers, Tielemans (D. Luíz, 88.), Buendía (Sancho, 81.) - Watkins
gólszerzők: Tielemans (41.), Buendía (45+3.), Rogers (58.)
sárga lapok: Treu (5.), ill. Buendía (15.), Cash (21.), McGinn (83.)
