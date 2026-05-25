Kézközépcsonttörést szenvedett Lékai Máté, a Fradi rutinos kézilabdázója. A Ferencváros játékosa a Szeged elleni bajnokin sérült meg, majd a KéziLab podcastben már felkötött karral beszélt a történtekről.

Lékai Máté kézközépcsonttörést szenvedett a Szeged elleni bajnokin, amelyet a Ferencváros 37–27-re elveszített. A rutinos irányító a SportMix YouTube-csatornáján futó KéziLab podcastben mondta el, hogy a felvétel előtt nem sokkal még műtőasztalon feküdt.

Lékai Máté még a magyar válogatott színeiben a horvátok elleni világbajnoki negyeddöntőben 2025 januárjában. A Ferencváros irányítója most kéztörés miatt műtéten esett át. Fotó: DAMIR SENCAR / AFP
Ferencváros: Lékai Mátét már meg is műtötték

„A csont elmozdult és szilánkosra tört, ezért meg kellett műteni, most csavarokkal és lemezekkel rögzítették” – fogalmazott Lékai, akinek azóta már meg is műtötték a kezét.

A Fradi az idényt végül a negyedik helyen zárta a férfi kézilabda NB I-ben.

Lékai Máté már nem tagja a magyar válogatottnak, a Szerbia elleni drámai mérkőzést azonban a helyszínen, a Veszprém Arénában nézte végig. A találkozó végén a magyar csapat kiesett, Lékai pedig elmondta, borzasztó érzés volt kívülről, tehetetlenül figyelni a történteket.

Én soha többet nem akarok élőben kívülről nézni kézilabda-mérkőzést

 – mondta, hozzátéve, hogy a végjátékot felesége, Lékai-Kiss Ramóna már nem is bírta nézni.

Az utolsó magyar támadásról is őszintén beszélt. Szerinte az a figura, amelyet Chema Rodríguez szövetségi kapitány az időkérésnél felrajzolt, nem volt jó választás. „Ezt a figurát, ahogy a Chema is mondta, szerintem ez nem volt egy jó figura itt a végén” – fogalmazott.

Chema Rodríguez jövője is téma volt

A podcastben szóba került a szövetségi kapitány jövője és Máté Dominik ügye is. Lékai szerint a válogatotton belüli konfliktusokat alapvetően belügyként kell kezelni, ugyanakkor úgy véli, ha valóban nem volt megfelelő kommunikáció a mellőzött Máté Dominik felé, az edzői hiba.

A rutinos irányító ennek ellenére megvédte Chemát, szerinte jó edző, és a csapatösszhang is rendben van. Azt viszont nem tartaná meglepőnek, ha a szövetség a történtek után más megoldást keresne, akár magyar szakemberrel. Lehetséges alternatívaként Sótonyi Lászlót említette, aki szerinte remek munkát végez a NEKA-nál.

Pénzügyi gondok is nehezítik a helyzetet

Lékai sérülése mellett a Ferencváros férfi kézilabdacsapata körül pénzügyi bizonytalanság is van. Az elmúlt napokban arról jelentek meg hírek, hogy jelentős költségcsökkentés jöhet a szakosztálynál, és a következő idényben nagyjából 300 ezer forintos átlagbérrel számolhatnak a játékosok, a stábtagok és a dolgozók.

A klub ugyanakkor jelezte: továbbra is az a cél, hogy a Ferencváros férfi kézilabdacsapata az élvonalban szerepeljen, miközben a nemzetközi kupaindulás lehetőségét is vizsgálják.

