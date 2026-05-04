Újra nagy felháborodást keltett a FIFA, miután több millió dollárt kaszált a hivatalos világbajnoki focilabdákból, miközben azok a munkások éheznek, akik ezeket a labdákat készítik.

Miközben milliókat kaszál a FIFA, éheznek a munkások – megdöbbentő kizsákmányolás árnyékolja be a foci-vb-t

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Mit művel már megint a FIFA?

A beszámoló szerint az akár 130 fontba (több mint 55 ezer forintba) kerülő labdákat – köztük az Adidas Trionda nevű modellt –

pakisztáni munkások készítik, akik közül egyesek mindössze heti 26 fontnak (kb. 11 ezer forintnak) megfelelő fizetést kapnak. A gyártást végző Forward Group üzemeiben, főként a pandzsábi Sialkot városában dolgozók közül sokan a minimálbér környékén keresnek, ami havi nagyjából 40 ezer pakisztáni rúpiának (kb. 106 fontnak, azaz körülbelül 45 ezer forintnak) felel meg.

A kritikák szerint ez éles ellentmondásban áll azzal, hogy a világbajnokság hivatalos labdái a torna történetének legdrágábbjai közé tartoznak, és komoly bevételt generálnak mind a Adidas, mind a FIFA számára. A labda dizájnja egyébként a rendező országok – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – zászlóinak színeit idézi.

Nem olcsók a 2026-os foci-vb hivatalos labdái

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anna Bryher, a Labour Behind the Label kampánycsoport szakpolitikusa élesen bírálta a helyzetet:

Az, hogy ezek a labdák több mint 100 fontba kerülnek, miközben az őket készítő dolgozók gyerekei nem engedhetik meg maguknak, hogy megvegyék őket, egyértelműen az elszámoltathatóság kudarcát jelzi.”

Hozzátette: „Az Adidasnak és a FIFA-nak felelősséget kell vállalnia a teljes ellátási láncért, és biztosítania kell, hogy minden munkás olyan bért kapjon, amely lehetővé teszi a méltó életet. Mit jelent a fair play, ha a játék legikonikusabb szimbóluma kizsákmányolásra épül?”

A Forward Group mintegy tízmillió labda legyártására kapott megbízást a világbajnokság előtt. A termékek ára széles skálán mozog: a minilabdák már 13 fontért (kb. 5500 forintért) elérhetők, míg a profi mérkőzéslabdák ára eléri a 130 fontot (több mint 55 ezer forintot).

A gyártó és a márka ugyanakkor visszautasította a vádakat.

Az Adidas közleménye szerint a termékek „tisztességes és biztonságos munkakörülmények között, méltányos bérezéssel” készülnek, amit rendszeres helyszíni ellenőrzésekkel biztosítanak – az elmúlt egy évben több mint ezer auditot végeztek.

A cég azt is hangsúlyozta, hogy beszállítóinál a szakképzett munkások jövedelme egy helyi tanár fizetésével vetekszik.