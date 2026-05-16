A címvédő Ferencváros 3-0-ra legyőzte ugyan a Zalaegerszeget hazai pályán a labdarúgó NB I utolsó fordulójában, de az ETO sikere miatt csak az ezüstérmet szerezte meg. Az elbukott bajnoki cím után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak.

A Fradi sorozatban hét megnyert bajnoki cím után végezett a második helyen az NB I-ben. A Zalaegerszeg elleni találkozó után Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán értékelte az ezüstéremmel zárult bajnoki szezont. 

Az ETO hét év után taszította le a Fradit az NB I trónjáról
Fotó: Mirkó István

A Fradi elnöke ígéretet tett a szurkolóknak

Az elveszített bajnoki cím után a Ferencváros elnöke a remekül sikerült nemzetközi szereplést emelte ki, hiszen a Fradi a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában, ahol a portugál Braga csapata búcsúztatta

Az elmúlt 51 év legnagyobb nemzetközi kupasikere után elveszítettük a bajnokságot. Fáj. De ez a Fradi, mi sosem adjuk fel, felállunk, és visszatérünk! Mindig és soha! Szeretlek, Ferencváros!” 

olvasható Kubatov Gábor Facebook-posztjában. 

A Ferencváros 2019 és 2025 között hét bajnoki címet nyert az NB I-ben. Erre a bravúrra korábban csak az Újpesti Dózsa volt képes, amely 1969 és 1975 között szintén sorozatban hétszer diadalmaskodott a magyar bajnokságban. Kubatov Gábor nem titkolta célja volt, hogy a Fradi megdöntse ezt a rekordot. 

 

