A Fradi sorozatban hét megnyert bajnoki cím után végezett a második helyen az NB I-ben. A Zalaegerszeg elleni találkozó után Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán értékelte az ezüstéremmel zárult bajnoki szezont.

Az ETO hét év után taszította le a Fradit az NB I trónjáról

A Fradi elnöke ígéretet tett a szurkolóknak

Az elveszített bajnoki cím után a Ferencváros elnöke a remekül sikerült nemzetközi szereplést emelte ki, hiszen a Fradi a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában, ahol a portugál Braga csapata búcsúztatta.

Az elmúlt 51 év legnagyobb nemzetközi kupasikere után elveszítettük a bajnokságot. Fáj. De ez a Fradi, mi sosem adjuk fel, felállunk, és visszatérünk! Mindig és soha! Szeretlek, Ferencváros!”

– olvasható Kubatov Gábor Facebook-posztjában.

A Ferencváros 2019 és 2025 között hét bajnoki címet nyert az NB I-ben. Erre a bravúrra korábban csak az Újpesti Dózsa volt képes, amely 1969 és 1975 között szintén sorozatban hétszer diadalmaskodott a magyar bajnokságban. Kubatov Gábor nem titkolta célja volt, hogy a Fradi megdöntse ezt a rekordot.