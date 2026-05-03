Szürreális okból szakadt félbe Hanga Ádámék bajnokija

Ilyet sem gyakran látni. Teljesen szokatlan, már-már szürreális jelenetek játszódtak le a spanyol kosárlabda-bajnokságban, amikor a magyar sztár, Hanga Ádám csapata, a Joventut Badalona és az Unicaja mérkőzését technikai hiba miatt félbe kellett szakítani.

Fotó: STEFANOS KYRIAZIS / NurPhoto

Mi történt Hanga Ádámék bajnokiján?

A találkozót már az elején problémák árnyékolták be: 

az aréna elektronikai rendszere – köztük az eredményjelző tábla – nem működött megfelelően, emiatt a kezdés is mintegy 25 percet csúszott. Bár a szakembereknek sikerült ideiglenesen orvosolniuk a hibát, így a mérkőzés elindulhatott, a gondok nem szűntek meg teljesen.

A csapatok végül lejátszották az első félidőt, amely után 

a hazaiak 53–33-ra vezettek, azonban a nagyszünetben ismét jelentkeztek a problémák – ezúttal már megoldhatatlanul. A kijelzők és más elektronikus berendezések működése teljesen összeomlott, és hiába próbálták a technikusok, a játékvezetők, sőt még a klubelnök, Juanan Morales is helyreállítani a rendszert, nem jártak sikerrel.

A liga végül hivatalosan is bejelentette a mérkőzés félbeszakítását. Az Unicaja csapata időközben el is hagyta a csarnokot, vezetőedzőjük, Ibon Navarro pedig érthetően frusztrált volt a bizonytalan helyzet miatt. A döntést az is befolyásolta, hogy a malagai együttesnek még aznap este vissza kellett utaznia, mivel sem szállás-, sem közlekedési alternatívával nem rendelkeztek a következő napra.

A Joventut elnöke csalódottan nyilatkozott az esetről. Elmondta, hogy a szokásos protokoll szerint három órával a kezdés előtt minden rendszert ellenőriztek, és akkor még hibátlanul működött minden. Később azonban fokozatosan jelentkeztek a meghibásodások, végül a szünetben teljesen használhatatlanná vált a rendszer.

A történtek komoly fejtörést okoznak a szervezőknek, hiszen a már így is zsúfolt versenynaptárban kell új időpontot találni a mérkőzésre. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy hamarosan ugyanebben a csarnokban rendezik a kosárlabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét, ami jelentősen beszűkíti a lehetőségeket.

A halasztott mérkőzés pótlása így igazi logisztikai kihívássá vált, különösen annak fényében, hogy mindkét csapat sűrű program előtt áll a következő hetekben.

