Nem mindennapi esemény történt Spanyolországban, ahol szürreális okból szakadt félbe Hanga Ádámék bajnokija.

Mi történt Hanga Ádámék bajnokiján?

A találkozót már az elején problémák árnyékolták be:

az aréna elektronikai rendszere – köztük az eredményjelző tábla – nem működött megfelelően, emiatt a kezdés is mintegy 25 percet csúszott. Bár a szakembereknek sikerült ideiglenesen orvosolniuk a hibát, így a mérkőzés elindulhatott, a gondok nem szűntek meg teljesen.

A csapatok végül lejátszották az első félidőt, amely után

a hazaiak 53–33-ra vezettek, azonban a nagyszünetben ismét jelentkeztek a problémák – ezúttal már megoldhatatlanul. A kijelzők és más elektronikus berendezések működése teljesen összeomlott, és hiába próbálták a technikusok, a játékvezetők, sőt még a klubelnök, Juanan Morales is helyreállítani a rendszert, nem jártak sikerrel.

🔴 Continuen els problemes a l’Olímpic… descans molt llarg.



La @penya1930 domina el matx de manera clara contra l’Unicaja al descans (53-33).



Foto: @flash_bdn #Badalona pic.twitter.com/FypHeoUImy — Diari de Badalona (@DiarideBadalona) May 2, 2026

A liga végül hivatalosan is bejelentette a mérkőzés félbeszakítását. Az Unicaja csapata időközben el is hagyta a csarnokot, vezetőedzőjük, Ibon Navarro pedig érthetően frusztrált volt a bizonytalan helyzet miatt. A döntést az is befolyásolta, hogy a malagai együttesnek még aznap este vissza kellett utaznia, mivel sem szállás-, sem közlekedési alternatívával nem rendelkeztek a következő napra.

A Joventut elnöke csalódottan nyilatkozott az esetről. Elmondta, hogy a szokásos protokoll szerint három órával a kezdés előtt minden rendszert ellenőriztek, és akkor még hibátlanul működött minden. Később azonban fokozatosan jelentkeztek a meghibásodások, végül a szünetben teljesen használhatatlanná vált a rendszer.

A történtek komoly fejtörést okoznak a szervezőknek, hiszen a már így is zsúfolt versenynaptárban kell új időpontot találni a mérkőzésre. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy hamarosan ugyanebben a csarnokban rendezik a kosárlabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét, ami jelentősen beszűkíti a lehetőségeket.

A halasztott mérkőzés pótlása így igazi logisztikai kihívássá vált, különösen annak fényében, hogy mindkét csapat sűrű program előtt áll a következő hetekben.