A szerda esti Crystal Palace-Rayo Vallecano Konferencia-liga-döntő azért volt pikáns összecsapás, mert két olyan csapat találkozott, amely fennállása során még soha nem nyert európai kupatrófeát.
A két klub közti összevetésben a spanyol Rayo Vallecano állt rosszabbul, ugyanis a 102 évvel ezelőtt madridi klub még soha nem nyert trófeát – hacsak nem vesszük ide a 2018-as másodosztályú bajnoki címet.
Ezzel szemben a Crystal Palace felszálló ágban várhatta az összecsapást. A dél-londoni klub az előző szezonban legyőzte az FA-kupa-döntőben a Manchester Cityt, így fenállása során először nyert rangos trófeát – másod- és harmadosztályú bajnoki címek mellett.
A Konferencia-liga-döntővel búcsúzott a Crystal Palace csodaedzője
A 2024 februárjában kinevezett Oliver Glasner ezt követően újabb történelmet írt csapatával, ugyanis a Palace tavaly augusztusban az akkori bajnoki címvédő Liverpoolt is legyőzte az angol Szuperkupa-döntőben, ezzel az osztrák szakember megágyazott a Selhurst Park előtti szobrának jövőbeni talapzatához.
Glasner egyébként a búcsúmeccsére készült a Crystal Palace élén, ugyanis az angol csapat edzője februárban már bejelentette, hogy a szezon végén nem hosszabbítja meg lejáró szerződését.
Az európai kupaporodon két rutintalan csapat a Konferencia-liga-döntőben
A Crystal Palace már azzal is történelmet írt, hogy döntőbe jutott, ugyanis a spanyol Deportivo Alavés 2001-es UEFA-kupa menetelése óta az angol csapat az első debütánsként újoncként bejutott egy európai kupasorozat döntőjébe.
- Legutóbb a belga Mechelen tudott trófeát nyerni első európai szereplése alkalmával az 1987/88-as Kupagyőztesek Európa-kupájában.
- A Palace-hoz hasonlóan a Rayo Vallecano is az első európai döntőjére készült. Bár a Rayo nem számított újoncnak, mindössze második nemzetközi szereplése során jutott el a fináléig.
Iñigo Pérez, a Rayo edzője is jelentős mérföldkőhöz érkezett a Konferencia-liga-döntővel. A spanyol szakember 38 évesen és 129 naposan a legfiatalabb spanyol edző, aki európai kupadöntőben irányítja csapatát. Érdekesség, hogy Pep Guardiola napra pontosan ugyanennyi idős volt, amikor a Barcelonát győzelemre vezette a Manchester United ellen a 2008/09-es Bajnokok Ligája-döntőben.
A találkozót óriási lendülettel kezdte az angol csapat, amely azonnal a kapuja elé szögezte a madridi gárdát. A Palace azonban komoly helyzetet nem tudott kialakítani a Rayo kapuja előtt és negyedóra után elfogyott a lendület. Ezt követően a dél-londoni csapat visszahúzódott középmagas blokkba és átadta a labdát a spanyol együttesnek.
A mérkőzés első helyzetecskéjére egészen a 25. percig kellett várni.
Ekkor Isi Palazón balról betekert labdája Alexandre Alemaót találta meg a tizenhatoson belül, de a brazil támadót annyira meglepte a lehetőség, hogy hét méterről egy esetleg mozdulattal kapu mellé belsőzött.
A 36. percben egy időre megszakadt a játék. A Rayo kapusa, az argentin Augusto Batalla jelezte az olasz Maurizio Mariani játékvezetőnek, hogy szakítsa meg a játékot, mert egy spanyol szurkoló rosszul lett a lelátón. Szerencsére az egészségügyi szakemberek hamar megérkeztek, ellátták a spanyol csapat szurkolóját, majd hordágyon elvitték.
Az első félidő hajrájában a Crystal Palace majdnem megszerezte a vezetést.
A hosszabbítás első percében Adam Wharton tökéletes labdát nyeste be a mélységből berobbanó Tyrick Mitchellnek, az angol szélső ötméteres fejese azonban elkerülte a bal alsó sarkot.
A második félidő elejét is meghajtotta az angol csapat, ezúttal viszont sikerült megszereznie a vezetést is. Az 51. percben Adam Wharton cipelte fel a labdát, 22 méterről megkínálta egy bombával Augusto Batallát, az argentin kapus vetődve védeni tudta a balra tartó lövést, de rossz helyre ütötte ki a labdát, az érkező Jean-Philippe Mateta pedig közelről az üres kapuba kotorta azt (1-0).
Ezt követően is lendületben maradt az angol csapat és négy perccel később kis híján növelni tudta az előnyét. Yeremy Pino állt oda egy 22 méteres szabadrúgáshoz, a jobb felsőbe tartó lövése a kapufán csattant, onnan pedig egyenesen a másik kapufára vágódott a labda, a kipattanóra Mateta érkezett, ő viszont közelről szintén a kapufát találta el.
Az 57. percben ismét villant a vb-re készülő spanyol válogatott szélső. Pino ezúttal egyedül törhetett kapura, lövés helyett azonban középre tette a labdát az érkező Matetának, a francia támadó közeli lövését viszont Batalla óriási bravúrral kisprágázta, így az argentin hálóőr meccsben tartotta csapatát.
A folytatásban is a Palace irányította a játékot, az angol csapat tudatosan visszahúzódott és kontrajátékra rendezkedett be. A Rayo ugyan többet birtokolta a labdát, de látványosan nem tudott mit kezdeni vele, az angol válogatott Dean Hendersonnak sokáig nem kellett bravúrt bemutatni a meccsen.
Az utolsó bő negyedórában a madridi csapat ment előre az egyenlítésért, de ziccert egyáltalán nem tudott kialakítani a Palace kapuja előtt. A találkozót az angol csapat 2,51-es xG-vel (a várható gólok száma) zárta, míg a Rayo mindössze 0,42-t tudott összekaparni, így a Crystal Palace teljesen megérdemelt győzelmet aratott és megnyerte fennállása első európai kupatrófeáját.
Oliver Glasner, a Crystal Palace edzője történelmi sikert aratott. Az osztrák szakember a 2021/22-es szezonban az Eintracht Frankfurt csapatával már megnyert az Európa-ligát, a Konferencia-liga-sikerével pedig már két európai kupatrófeánál jár. A legendás Ernst Happel mellett ezzel Glasner lett a második osztrák edző, aki egynél több európai kupatrófeát tudott megnyerni.
Konferencia-liga, döntő
Crystal Palace (angol)-Rayo Vallecano (spanyol) 1-0 (0-0)
Lipcse, Red Bull Stadion
Játékvezető: Maurizio Mariani (olasz)
Crystal Palace: Henderson - Riad, Lacroix, Canvot - Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Mateta (Larsen, 76.), Pino (Gueassand, 80.). Vezetőedző: Oliver Glasner
Rayo Vallecano: Batalla - Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - Óscar Valentin (Mendy, 62.), López (Pedro Diaz, 62.) - De Frutos (Camello, 70.), Isi Palazón (Akhomach, 79.), Garcia (Espino, 70.) - Alemao. Vezetőedző: Inigo Pérez.
gólszerző: Mateta (51.)
sárga lapok: Wharton (41.), ill. Ciss (20.), Isi Palazón (23.), López (48.), Álvaro Garcia (62.)
