A szerda esti Crystal Palace-Rayo Vallecano Konferencia-liga-döntő azért volt pikáns összecsapás, mert két olyan csapat találkozott, amely fennállása során még soha nem nyert európai kupatrófeát.

A Konferencia-liga-döntőben 20. alkalommal rendeztek angol-spanyol finálét

Fotó: Halil Sagirkaya/Anadolu via AFP

A két klub közti összevetésben a spanyol Rayo Vallecano állt rosszabbul, ugyanis a 102 évvel ezelőtt madridi klub még soha nem nyert trófeát – hacsak nem vesszük ide a 2018-as másodosztályú bajnoki címet.

Ezzel szemben a Crystal Palace felszálló ágban várhatta az összecsapást. A dél-londoni klub az előző szezonban legyőzte az FA-kupa-döntőben a Manchester Cityt, így fenállása során először nyert rangos trófeát – másod- és harmadosztályú bajnoki címek mellett.

​A Konferencia-liga-döntővel búcsúzott a Crystal Palace csodaedzője

A 2024 februárjában kinevezett Oliver Glasner ezt követően újabb történelmet írt csapatával, ugyanis a Palace tavaly augusztusban az akkori bajnoki címvédő Liverpoolt is legyőzte az angol Szuperkupa-döntőben, ezzel az osztrák szakember megágyazott a Selhurst Park előtti szobrának jövőbeni talapzatához.

Oliver Glasner az FA-kupa után a Konferencia-liga-trófeát is be akarta húzni a Palace-szal

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Glasner egyébként a búcsúmeccsére készült a Crystal Palace élén, ugyanis az angol csapat edzője februárban már bejelentette, hogy a szezon végén nem hosszabbítja meg lejáró szerződését.

​Az európai kupaporodon két rutintalan csapat a Konferencia-liga-döntőben

A Crystal Palace már azzal is történelmet írt, hogy döntőbe jutott, ugyanis a spanyol Deportivo Alavés 2001-es UEFA-kupa menetelése óta az angol csapat az első debütánsként újoncként bejutott egy európai kupasorozat döntőjébe.

Legutóbb a belga Mechelen tudott trófeát nyerni első európai szereplése alkalmával az 1987/88-as Kupagyőztesek Európa-kupájában.

A Palace-hoz hasonlóan a Rayo Vallecano is az első európai döntőjére készült. Bár a Rayo nem számított újoncnak, mindössze második nemzetközi szereplése során jutott el a fináléig.

Iñigo Pérez az egyik legtehetségesebb fiatal edző Spanyolországban

Fotó: Ronald Wittek/POOL/AFP

Iñigo Pérez, a Rayo edzője is jelentős mérföldkőhöz érkezett a Konferencia-liga-döntővel. A spanyol szakember 38 évesen és 129 naposan a legfiatalabb spanyol edző, aki európai kupadöntőben irányítja csapatát. Érdekesség, hogy Pep Guardiola napra pontosan ugyanennyi idős volt, amikor a Barcelonát győzelemre vezette a Manchester United ellen a 2008/09-es Bajnokok Ligája-döntőben.