Ezt sem tudják? Akkora ökörséget mondott Magyar Péter szóvivője, hogy a fejünket fogjuk

Videó

Akkora sprintet vágott le a tiszás pénzügyminiszter, hogy az olimpikonok is megirigylik

Szerdán este a labdarúgó Konferencia-liga Lipcsében rendezett döntőjében a Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecano együttesét. A Crystal Palace a Konferencia-liga megnyerésével 121 éves fennállása alatt harmadszor nyert trófeát, az európai kupaporondon pedig először diadalmaskodott. A Palace sikerével Oliver Glasner történelmet írt. Az angol csapat edzője a legendás Ernst Happel mellett a második osztrák edző lett, aki egynél több európai kupatrófeát tudott megnyerni.

A szerda esti Crystal Palace-Rayo Vallecano Konferencia-liga-döntő azért volt pikáns összecsapás, mert két olyan csapat találkozott, amely fennállása során még soha nem nyert európai kupatrófeát. 

A Konferencia-liga-döntőben 20. alkalommal rendeztek angol-spanyol finálét
Fotó: Halil Sagirkaya/Anadolu via AFP

A két klub közti összevetésben a spanyol Rayo Vallecano állt rosszabbul, ugyanis a 102 évvel ezelőtt madridi klub még soha nem nyert trófeát – hacsak nem vesszük ide a 2018-as másodosztályú bajnoki címet. 

Ezzel szemben a Crystal Palace felszálló ágban várhatta az összecsapást. A dél-londoni klub az előző szezonban legyőzte az FA-kupa-döntőben a Manchester Cityt, így fenállása során először nyert rangos trófeát – másod- és harmadosztályú bajnoki címek mellett. 

​A Konferencia-liga-döntővel búcsúzott a Crystal Palace csodaedzője

A 2024 februárjában kinevezett Oliver Glasner ezt követően újabb történelmet írt csapatával, ugyanis a Palace tavaly augusztusban az akkori bajnoki címvédő Liverpoolt is legyőzte az angol Szuperkupa-döntőben, ezzel az osztrák szakember megágyazott a Selhurst Park előtti szobrának jövőbeni talapzatához. 

Oliver Glasner az FA-kupa után a Konferencia-liga-trófeát is be akarta húzni a Palace-szal
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Glasner egyébként a búcsúmeccsére készült a Crystal Palace élén, ugyanis az angol csapat edzője februárban már bejelentette, hogy a szezon végén nem hosszabbítja meg lejáró szerződését. 

​Az európai kupaporodon két rutintalan csapat a Konferencia-liga-döntőben

A Crystal Palace már azzal is történelmet írt, hogy döntőbe jutott, ugyanis a spanyol Deportivo Alavés 2001-es UEFA-kupa menetelése óta az angol csapat az első debütánsként újoncként bejutott egy európai kupasorozat döntőjébe. 

  • Legutóbb a belga Mechelen tudott trófeát nyerni első európai szereplése alkalmával az 1987/88-as Kupagyőztesek Európa-kupájában.
  • A Palace-hoz hasonlóan a Rayo Vallecano is az első európai döntőjére készült. Bár a Rayo nem számított újoncnak, mindössze második nemzetközi szereplése során jutott el a fináléig.
Rayo Vallecano's Spanish head coach Inigo Perez addresses a press conference in Leipzig, eastern Germany, on May 26, 2026, the eve of the UEFA Conference League final football match Crystal Palace vs Rayo Vallecano. (Photo by Ronald WITTEK / POOL / AFP)
Iñigo Pérez az egyik legtehetségesebb fiatal edző Spanyolországban
Fotó: Ronald Wittek/POOL/AFP

Iñigo Pérez, a Rayo edzője is jelentős mérföldkőhöz érkezett a Konferencia-liga-döntővel. A spanyol szakember 38 évesen és 129 naposan a legfiatalabb spanyol edző, aki európai kupadöntőben irányítja csapatát. Érdekesség, hogy Pep Guardiola napra pontosan ugyanennyi idős volt, amikor a Barcelonát győzelemre vezette a Manchester United ellen a 2008/09-es Bajnokok Ligája-döntőben.

A találkozót óriási lendülettel kezdte az angol csapat, amely azonnal a kapuja elé szögezte a madridi gárdát. A Palace azonban komoly helyzetet nem tudott kialakítani a Rayo kapuja előtt és negyedóra után elfogyott a lendület. Ezt követően a dél-londoni csapat visszahúzódott középmagas blokkba és átadta a labdát a spanyol együttesnek. 

A mérkőzés első helyzetecskéjére egészen a 25. percig kellett várni. 

Ekkor Isi Palazón balról betekert labdája Alexandre Alemaót találta meg a tizenhatoson belül, de a brazil támadót annyira meglepte a lehetőség, hogy hét méterről egy esetleg mozdulattal kapu mellé belsőzött. 

A fan reacts as they watch a live broadcast of the UEFA Conference League final football match between Crystal Palace and Rayo Vallecano, at Boxpark Croydon in London, on May 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)
Az első félidő nem hozott magas színvonalú játékot
Fotó: Henry Nicholls/AFP

A 36. percben egy időre megszakadt a játék. A Rayo kapusa, az argentin Augusto Batalla jelezte az olasz Maurizio Mariani játékvezetőnek, hogy szakítsa meg a játékot, mert egy spanyol szurkoló rosszul lett a lelátón. Szerencsére az egészségügyi szakemberek hamar megérkeztek, ellátták a spanyol csapat szurkolóját, majd hordágyon elvitték. 

Az első félidő hajrájában a Crystal Palace majdnem megszerezte a vezetést. 

A hosszabbítás első percében Adam Wharton tökéletes labdát nyeste be a mélységből berobbanó Tyrick Mitchellnek, az angol szélső ötméteres fejese azonban elkerülte a bal alsó sarkot. 

Crystal Palace's English defender #03 Tyrick Mitchell (Top L) heads the ball as Rayo Vallecano's Argentinian goalkeeper #13 Augusto Batalla (Top R) reaches for the ball during the UEFA Conference League final football match between Crystal Palace FC and Rayo Vallecano de Madrid in Leipzig, Germany, on May 27, 2026. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
Tyrick Mitchell hagyta ki az első félidő legnagyobb helyzetét
Fotó: John MacDougall/AFP

A második félidő elejét is meghajtotta az angol csapat, ezúttal viszont sikerült megszereznie a vezetést is. Az 51. percben Adam Wharton cipelte fel a labdát, 22 méterről megkínálta egy bombával Augusto Batallát, az argentin kapus vetődve védeni tudta a balra tartó lövést, de rossz helyre ütötte ki a labdát, az érkező Jean-Philippe Mateta pedig közelről az üres kapuba kotorta azt (1-0). 

Crystal Palace's French striker #14 Jean-Philippe Mateta (C) celebrates scoring the opening goal 1-0 followed by Crystal Palace's Spanish midfielder #10 Yeremy Pino (L) during the UEFA Conference League final football match between Crystal Palace FC and Rayo Vallecano de Madrid in Leipzig, Germany, on May 27, 2026. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)
Jean-Philippe Matetának hatalmas helyzetei voltak a gólja után is
Fotó: Ronny Hartmann/AFP

Ezt követően is lendületben maradt az angol csapat és négy perccel később kis híján növelni tudta az előnyét. Yeremy Pino állt oda egy 22 méteres szabadrúgáshoz, a jobb felsőbe tartó lövése a kapufán csattant, onnan pedig egyenesen a másik kapufára vágódott a labda, a kipattanóra Mateta érkezett, ő viszont közelről szintén a kapufát találta el. 

Az 57. percben ismét villant a vb-re készülő spanyol válogatott szélső. Pino ezúttal egyedül törhetett kapura, lövés helyett azonban középre tette a labdát az érkező Matetának, a francia támadó közeli lövését viszont Batalla óriási bravúrral kisprágázta, így az argentin hálóőr meccsben tartotta csapatát. 

Rayo Vallecano's Argentinian goalkeeper #13 Augusto Batalla (L) and Crystal Palace's French striker #14 Jean-Philippe Mateta (R) react as the ball hits the post during the UEFA Conference League final football match between Crystal Palace FC and Rayo Vallecano de Madrid in Leipzig, Germany, on May 27, 2026. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
Mateta a második félidő elején eldönthette volna a meccset
Fotó: John MacDougall/AFP

A folytatásban is a Palace irányította a játékot, az angol csapat tudatosan visszahúzódott és kontrajátékra rendezkedett be. A Rayo ugyan többet birtokolta a labdát, de látványosan nem tudott mit kezdeni vele, az angol válogatott Dean Hendersonnak sokáig nem kellett bravúrt bemutatni a meccsen.  

Az utolsó bő negyedórában a madridi csapat ment előre az egyenlítésért, de ziccert egyáltalán nem tudott kialakítani a Palace kapuja előtt. A találkozót az angol csapat 2,51-es xG-vel (a várható gólok száma) zárta, míg a Rayo mindössze 0,42-t tudott összekaparni, így a Crystal Palace teljesen megérdemelt győzelmet aratott és megnyerte fennállása első európai kupatrófeáját. 

Oliver Glasner, a Crystal Palace edzője történelmi sikert aratott. Az osztrák szakember a 2021/22-es szezonban az Eintracht Frankfurt csapatával már megnyert az Európa-ligát, a Konferencia-liga-sikerével pedig már két európai kupatrófeánál jár. A legendás Ernst Happel mellett ezzel Glasner lett a második osztrák edző, aki egynél több európai kupatrófeát tudott megnyerni. 

Konferencia-liga, döntő
Crystal Palace (angol)-Rayo Vallecano (spanyol) 1-0 (0-0)
Lipcse, Red Bull Stadion
Játékvezető: Maurizio Mariani (olasz)
Crystal Palace: Henderson - Riad, Lacroix, Canvot - Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Mateta (Larsen, 76.), Pino (Gueassand, 80.). Vezetőedző: Oliver Glasner
Rayo Vallecano: Batalla - Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - Óscar Valentin (Mendy, 62.), López (Pedro Diaz, 62.) - De Frutos (Camello, 70.), Isi Palazón (Akhomach, 79.), Garcia (Espino, 70.) - Alemao. Vezetőedző: Inigo Pérez. 
gólszerző: Mateta (51.)
sárga lapok: Wharton (41.), ill. Ciss (20.), Isi Palazón (23.), López (48.), Álvaro Garcia (62.)

