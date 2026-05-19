A világ legerősebb és leggyorsabb sportfavágói csapnak össze a STIHL TIMBERSPORTS® World Trophy nemzetközi versenyén 2026. június 5-én és 6-án Budapesten. Az eseményen közel 40 sportoló, köztük a sportág 16 legjobb atlétája ragad fejszét a Városligeti Műjégpályán, ahol a sportág első profi női világbajnoki mezőnye is rajthoz áll. A hazai közönség két magyar sportfavágó sikeréért is szoríthat az adrenalindúsnak ígérkező hétvégén.

Forrás: Stihl

A World Trophy a világ egyik leglátványosabb és legintenzívebb sportfavágó megmérettetése, amelynek budapesti állomása több kiemelt eseményt is magában foglal. Június 5-én pénteken 19:00 órától rendezik a Rookie World Championshipet, ahol a sportág legígéretesebb fiatal versenyzői, köztük a mindössze 17 éves Urbán Ádám is rajthoz áll. Június 6-án szombaton a sorozat történetének első Women’s World Championship versenyére kerül sor 16:00 órától, majd ugyanazon a napon 19:00 órai kezdettel a World Trophy zárja a versenyhétvégét, ahol a világ elit sportfavágói mellett a háromszoros magyar bajnok Strúbel Bencének szurkolhat majd a hazai közönség.

Forrás: Stihl

Négy versenyszám dönt a győzelemről

A World Trophy formátumban a versenyzők egymás mellett, kieséses rendszerben mérik össze tudásukat, és négy versenyszámot teljesítenek megszakítás nélkül. A futamok során nemcsak a nyers erő számít: a sebesség, a technikai pontosság, a ritmusérzék és a koncentráció ugyanilyen fontos szerepet kap. A nemzetközi elit legjobbjai akár egy percen belül végrehajtják a teljes feladatsort.

A verseny első állomása a Stock Saw, ahol gyári állapotú láncfűrésszel kell egy szabályos korongot levágni a vízszintesen rögzített farönkből. Ezt követi az Underhand Chop, amely a sportág egyik leglátványosabb száma: a versenyzők egy vízszintes rönkön állva, fejszével vágják át maguk alatt a fát. A harmadik szám a Single Buck, ahol a sportolók egy közel kétméteres, speciális kézifűrésszel dolgoznak, és egy teljes korongot kell levágniuk a rönkből. A záró versenyszám a Standing Block Chop, amely során egy függőlegesen rögzített farönköt kell mindkét oldalról átvágni minél rövidebb idő alatt.