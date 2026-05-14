A tiltakozók szerint az elmúlt években romlott a sportújságírás szakmai megítélése és sérült a szakma függetlensége. A kezdeményezők továbbá a szervezet működésének átláthatatlanságát is kritizálják, illetve azt, hogy az MSÚSZ nem kezelte megfelelően a sportszervezetek és az újságírók közötti konfliktusokat.

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke

Állításuk szerint előfordultak kitiltások is egyes szerkesztőségek vagy médiumok eseményeiről, ami sértheti a sajtó hozzáférésének elvét.

Az MSÚSZ elnöke, Szöllősi György 2015 óta tölti be tisztségét, és 2016 óta a Nemzeti Sport főszerkesztője is.