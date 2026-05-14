Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Gyurcsány Ferenc visszatér – már az időpontot is bejelentették

Sztár

Brékó! Palvin Barbara olyan hírrel jelentkezett, hogy kapkodjuk a fejünket

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) több mint ötven tagja bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az összes elnökségi tag felmentését a tisztségéből. Az aláírók felszólították Szöllősi György elnököt, hogy mihamarabb, de legkésőbb a szervezet alapszabályában foglalt hatvan napon belül hívja össze a rendkívüli közgyűlést.

A tiltakozók szerint az elmúlt években romlott a sportújságírás szakmai megítélése és sérült a szakma függetlensége. A kezdeményezők továbbá a szervezet működésének átláthatatlanságát is kritizálják, illetve azt, hogy az MSÚSZ nem kezelte megfelelően a sportszervezetek és az újságírók közötti konfliktusokat. 

68. Nemzeti Sport Gála, 68.NemzetiSportGála Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke
Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke
Fotó: Szabó Miklós

Állításuk szerint előfordultak kitiltások is egyes szerkesztőségek vagy médiumok eseményeiről, ami sértheti a sajtó hozzáférésének elvét.

Az MSÚSZ elnöke, Szöllősi György 2015 óta tölti be tisztségét, és 2016 óta a Nemzeti Sport főszerkesztője is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!