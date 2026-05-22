A sport irányítása a Honvédelmi Minisztériumtól a Belügyminisztériumhoz került. Az Origo Sport korábban több forrásból úgy értesült, hogy Kálnoki Kis Attila, világbajnok öttusázó és sportújságíró lehet a sportállamtitkár, a Blikk azonban most arról ír, hogy több másik jelölt neve is felmerült.

A Vasas SC elnöke, Markovits László is esélyes lehet a sportállamtitkári poszt betöltésére a Blikk szerint

Fotó: vasassc.hu

Több új név is előkerült a sportállamtitkár posztjára

A Blikk szerint korábban Kulcsár Krisztián és Kálnoki Kis Attila neve volt a két leggyakrabban emlegetett jelölt. Kulcsár Krisztián olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, aki sportvezetőként is jelentős tapasztalatot szerzett. Kálnoki Kis Attila öttusázóként világbajnoki címet nyert, később a Nemzeti Sport főszerkesztője volt, jelenleg pedig a 24.hu főmunkatársa. Dolgozott az Újpesti Torna Egylet alelnökeként és a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként is.

A lap most több újabb nevet is említett. Köztük van Markovits László, a Vasas elnöke, korábbi teniszező, aki 2002 óta vezeti a nagy múltú angyalföldi klubot.

Sinka László neve is felmerült. A Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára régóta meghatározó sportvezető, korábban a kézilabda és a röplabda irányításában is dolgozott, 2007-ben az év sportvezetőjének választották.

Világbajnok vívó és korábbi államtitkár is a listán

A Blikk információi szerint Lontay Balázs is az esélyesek között lehet. A korábbi kardvívó 2007-ben csapatban világbajnoki címet nyert, jelenleg pedig a Magyar Vívó Szövetségben és a BVSC-ben is elnökségi tagként dolgozik.

Elbert Gábor lehetséges kinevezéséről is ír a napilap. Ő korábban a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára volt, és több futballklubnál is dolgozott, többek között Pécsen, Pakson és Nyíregyházán. Ugyanakkor 2006 és 2008 között már betöltötte a sportállamtitkári posztot a Gyurcsány-kormány idején, ami a Blikk szerint politikai szempontból nehezítheti a kinevezését.

A lap Géczi Gábort is megemlítette az esetleges jelöltek között. A korábbi válogatott jégkorongkapus háromszoros magyar bajnok volt az Újpesttel, később a Nemzeti Sportközpontok főigazgatójaként dolgozott, jelenleg pedig a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem professzora.