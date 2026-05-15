Az Origo Sport több helyről is megerősített információi szerint Kálnoki Kis Attila, korábbi öttusázó világbajnok és sportújságíró kerülhet a sportért felelős államtitkári posztra a Tisza-kormányban. Korábban arról szóltak a hírek, hogy Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke kapja meg a sportért felelős államtitkári pozíciót.

A sportért felelős államtitkári pozícióra jelölt Kálnoki Kis Attila pályafutása során nemcsak öttusázóként szerzett világbajnoki címet, hanem a sportújságírásban is jelentős tapasztalatot szerzett.

Kálnoki Kis Attila lehet az új sportért felelős államtitkár Fotó: Baranyai Edina
Fotó: Baranyai Edina

Több éven át a Nemzeti Sport főszerkesztőjeként dolgozott, jelenleg a 24.hu főmunkatársaként tevékenykedik. 

Kálnoki Kis Attila lehet az új sportért felelős államtitkár

Az Origo Sport több forrásból származó értesülései szerint a Tisza-kormány tervei között Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkári kinevezése szerepel. A hivatalos megerősítésre a következő napokban lehet számítani.

 

